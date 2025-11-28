IATA: la crescita della air passenger demand a ottobre accelera al 6,6%

IATA ha pubblicato i dati sulla global passenger demand per il mese di ottobre 2025.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 6,6% rispetto a ottobre 2024. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 5,8% su base annua. Il load factor a ottobre è stato pari all’84,6% (+0,7 punti percentuali rispetto a ottobre 2024).

La domanda internazionale è aumentata dell’8,5% rispetto a ottobre 2024. La capacità è aumentata del 7,1% su base annua e il load factor è stato pari all’84,6% (+1,1 punti percentuali rispetto a ottobre 2024).

La domanda domestica è aumentata del 3,4% rispetto a ottobre 2024. La capacità è aumentata del 3,6% su base annua. Il load factor è stato pari all’84,6% (-0,1 punti percentuali rispetto a ottobre 2024).

“Ottobre è stato un mese positivo per i viaggi aerei, con una domanda in crescita del 6,6% rispetto all’anno precedente. Da segnalare in particolare la crescita del traffico internazionale del 4,5% per i vettori con sede in Nord America, dopo diversi mesi di performance sostanzialmente stagnanti. Le tendenze per il resto dell’anno sembrano incoraggianti: la scheduled seat capacity a novembre dovrebbe aumentare del 3,6% e a dicembre del 4,7%. Ciò indica una forte domanda di viaggi per le vacanze e per le aziende che puntano a concludere accordi entro la fine dell’anno. Considerando l’incertezza delle prospettive economiche per il 2026, la resilienza della domanda per gli air travel, con i posti di lavoro e la crescita che ne derivano, è un punto di forza che i governi dovrebbero coltivare con attenzione”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

La crescita degli International RPK è salita all’8,5% a ottobre su base annua, con una crescita a due cifre in Asia-Pacifico e Medio Oriente. Tutte le regioni, tranne le Americhe, hanno registrato un miglioramento dei load factor.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento della domanda del 10,9% su base annua. La capacità è aumentata del 9,1% su base annua e il load factor è stato pari all’84,4% (+1,4 punti percentuali rispetto a ottobre 2024). Il traffico internazionale in Asia ha registrato una performance notevole, con il traffico da/per Cina, Giappone e Vietnam che ha registrato un’espansione particolarmente robusta, con una crescita annua superiore al 10% per ciascuno di essi.

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 7,4% su base annua. La capacità è aumentata del 6,0% su base annua e il load factor è stato pari all’86,5% (+1,2 punti percentuali rispetto a ottobre 2024).

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda del 4,5% su base annua. La capacità è aumentata del 4,7% su base annua e il load factor è stato pari all’84,2% (-0,1 punti percentuali rispetto a ottobre 2024). Il corridoio transatlantico si è espanso del 3,8% su base annua a ottobre, un modesto miglioramento rispetto all’aumento del 3,3% di settembre.

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento della domanda del 10,7% su base annua. La capacità è aumentata dell’8,1% su base annua e il load factor si è attestato all’82,5% (+2,0 punti percentuali rispetto a ottobre 2024). La forte crescita del Medio Oriente è in parte dovuta alla bassa base di un anno fa, quando le tensioni geopolitiche hanno interrotto il traffico.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 7,2% su base annua. La capacità è aumentata dell’8,2% su base annua. Il load factor è stato pari all’84,6% (-0,8 punti percentuali rispetto a ottobre 2024).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 7,3% su base annua. La capacità è aumentata del 5,3% su base annua. Il load factor si è attestato al 74,1% (+1,4 punti percentuali rispetto a ottobre 2024).

Domestic Passenger Markets

Il Domestic RPK è aumentato del 3,4% rispetto a ottobre 2024 e il load factor è diminuito di 0,1 punti percentuali, attestandosi all’84,6%, a seguito di un’espansione della capacità del 3,6%. L’US domestic market è tornato a crescere moderatamente dopo due mesi di contrazione. La crescita domestica del Brasile, pari al 12,4%, ha rappresentato la performance più significativa.

(Ufficio Stampa IATA)