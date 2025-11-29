Dubai Air Show 2025: dominano i repeat business, con accordi che coprono 176 motori

Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce ha avuto successo al Dubai Air Show 2025 e ha ricevuto numerosi ordini ripetuti da clienti esistenti, evidenziando la fiducia nell’affidabilità e nella durata dei nostri prodotti”.

Sono stati annunciati i seguenti accordi:

Air Europa

80 Trent XWB-84 che equipaggeranno 40 Airbus A350-900.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Civil Aerospace at Rolls-Royce, ha dichiarato: “Air Europa è già un cliente apprezzato, quindi è estremamente entusiasmante approfondire questo rapporto mentre gli diamo il benvenuto nella famiglia Trent XWB. La continua popolarità dell’Airbus A350-900 equipaggiato con il Trent XWB-84 è importante per noi e non vediamo l’ora di lavorare con Air Europa mentre intraprendono il rinnovamento della flotta”.

AviLease

AviLease si è iscritta al nuovo LessorCare+ service.

Rob Watson, President, Civil Aerospace, ha dichiarato: “Il fatto che vediamo AviLease salire a bordo con LessorCare+ a Dubai testimonia la qualità della nostra offerta e la forza delle nostre partnership. C’è chiaramente una richiesta da parte dei lessors di informazioni ancora più approfondite sui loro asset e noi siamo nella posizione migliore per offrirli attraverso LessorCare+”.

“Rolls-Royce sta investendo 1 miliardo di sterline nei moderni motori Trent per aumentarne la durata in media dell’80%, con una parte significativa in consegna nel 2025. Per il Trent 7000, il time on wing enhancement package ha triplicato il time on wing in alcuni casi, con un ulteriore 30% in arrivo nel 2026″, prosegue Rolls-Royce.

Emirates

16 Trent XWB-84 che equipaggeranno 8 Airbus A350-900.

Inoltre, Emirates si unirà al global MRO network (Trent 900) nel 2027.

Paul Keenan, Director – Commercial Aviation Aftermarket Operations, Rolls-Royce, ha dichiarato: “L’annuncio segna un’altra pietra miliare nel percorso volto ad aumentare significativamente la nostra global MRO capacity entro il 2030. Il nostro global network combina un forte mix di Rolls-Royce owned facilities, joint ventures and strategic collaborations con industry partners. Siamo lieti di dare il benvenuto a Emirates in questo mix prima dell’apertura della nuova struttura nel 2027. L’accordo consentirà ulteriore capacità nell’intero Rolls-Royce network e rafforza ulteriormente il nostro impegno a fornire prodotti e servizi eccellenti alla nostra global customer base”.

Ethiopian Airlines

12 Trent XWB-84 che equipaggeranno 6 Airbus A350-900.

Eithad Airways

30 Trent 7000 che equipaggeranno 15 Airbus A330neo.

14 Trent XWB-97 che equipaggeranno 7 Airbus A350-1000.

20 Trent XWB-97 che equipaggeranno 10 Airbus A350F Freighter.

Rob Watson, President, Civil Aerospace at Rolls-Royce, ha dichiarato: “I nostri clienti del Medio Oriente continuano ad avere ottimi risultati sulla scena globale e stiamo investendo nei nostri motori e servizi per soddisfare tale ambizione. Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership a lungo termine con Etihad, guidati dalla fiducia nel Trent XWB-97, dove il nostro investimento raddoppierà il time on wing nei Middle East environments a partire dal 2028”.

Silk Way West Airlines

4 Trent XWB-97 che equipaggeranno 2 Airbus A350F Freighter.

“Il Trent 7000 è l’ultima aggiunta alla famiglia di motori Rolls-Royce Trent ed equipaggia esclusivamente l’Airbus A330neo. Dopo essere entrato in servizio alla fine del 2018, il Trent 7000 ha volato per oltre tre milioni di ore, offrendo affidabilità eccezionale, performance sostenibili e versatilità comprovata.

Il Trent XWB-84 è il best widebody engine in the world. È progettato e ottimizzato appositamente per l’Airbus A350, offrendo il consumo di carburante più basso di qualsiasi widebody engine ed è stato scelto dalle compagnie aeree più redditizie del mondo.

Il Trent XWB-97 ha dimostrato la sua affidabilità e durata in sette anni di servizio e oltre tre milioni di engine flight hours. Ha ricevuto le prime due delle tre fasi dei durability enhancements, che stanno già garantendo un aumento del 60% del time on wing. La terza fase, che entrerà in servizio nel 2028, raddoppierà il time on wing in challenging environments e fornirà un miglioramento del 50% in condizioni normali”, conclude Rolls-Royce.

