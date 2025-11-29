Wizz Air: completato l’aggiornamento software sugli aeromobili Airbus A320 Family

Wizz Air ieri in un comunicato ha confermato che alcuni dei suoi aeromobili rientrano tra gli oltre 6.500 velivoli della famiglia Airbus A320 a livello mondiale che richiedono un aggiornamento del software, come recentemente identificato dal produttore degli aeromobili.

Wizz Air ha immediatamente programmato la manutenzione necessaria per garantire la piena conformità con la mitigazione identificata.

“Wizz Air ora conferma che l’aggiornamento software richiesto da Airbus è stato implementato con successo durante la notte su tutti i suoi aeromobili interessati della famiglia Airbus A320. Tutti i voli odierni sono operativi e non sono previste ulteriori interruzioni a causa del problema”, afferma Wizz Air.

“La sicurezza rimane la priorità massima e prevalente della compagnia aerea, e continuiamo a sostenere gli standard più rigorosi in ogni aspetto della nostra operatività”, ha affermato Diarmuid O Conghaile, Direttore Operativo di Wizz Air.

“Vorrei anche estendere i miei sinceri ringraziamenti ai nostri dedicati colleghi WIZZ che hanno lavorato instancabilmente per tutta la notte per eseguire gli aggiornamenti in modo rapido ed efficiente. Il loro impegno ha assicurato che i nostri passeggeri potessero viaggiare come previsto, nonostante le sfide affrontate”, ha aggiunto O Conghaile.

