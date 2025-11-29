News Brevi – 29.11.2025

DUE VOLI SANITARI D’URGENZA PER I VELIVOLI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Tra la serata di ieri, venerdì 28 novembre, e la mattinata di oggi, sabato 29 novembre, gli equipaggi in prontezza d’allarme dell’Aeronautica Militare hanno portato a termine con successo due trasporti sanitari d’urgenza in favore di un uomo e una donna che necessitavano di urgenti cure mediche. Entrambi i voli, così come accade per questo genere di attività, sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. In particolare nella serata di ieri, un Gulfstream G650 in dotazione al 31° Stormo di Ciampino ha effettuato un trasporto sanitario d’urgenza dall’Isola di Lampedusa all’aeroporto di Palermo in favore di una donna di 64 anni che necessitava di urgenti cure mediche. La richiesta di trasferimento è pervenuta dalla Prefettura di Agrigento alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea di Milano, che cura e gestisce questo genere di interventi. Nella mattinata di oggi, invece, un velivolo da trasporto C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa ha effettuato il trasporto d’urgenza di una ambulanza con a bordo un uomo di 50 anni dall’aeroporto di Roma-Ciampino a Bari Palese. A causa delle particolari condizioni di salute, il paziente ha viaggiato assistito da uno speciale macchinario sanitario all’interno dell’ambulanza ed è stato monitorato da una equipe medica per tutta la durata del volo. La richiesta di questo speciale trasporto aereo è pervenuta dalla Prefettura di Roma alla Sala Operativa del Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare che cura il coordinamento di questo genere di trasporti. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NESSUNA CANCELLAZIONE IN BRUSSELS AIRLINES PER I SOFTWARE UPDATES AGLI AEROMOBILI AIRBUS A320 FAMILY – Brussels Airlines informa: “Dopo un’attenta valutazione, solo un numero limitato di aeromobili della flotta di Brussels Airlines è interessato dagli Airbus software-issues. La maggior parte di loro ha già ricevuto la manutenzione necessaria durante la notte scorsa. Alcuni altri aerei verranno sottoposti agli aggiornamenti oggi nel corso della giornata. Al momento non sono previste cancellazioni presso Brussels Airlines. La sicurezza è la nostra massima priorità. Come tutte le compagnie aeree interessate in tutto il mondo, rispetteremo rigorosamente tutti i requisiti del produttore e delle autorità. Vorremmo esprimere la nostra gratitudine ai nostri colleghi in Maintenance and Engineering per il loro incrollabile supporto”.

IL PRESIDENTE ENAC ESPRIME SODDISFAZIONE PER LA PIENA RIUSCITA DELLA MAXI ESERCITAZIONE ANTITERRORISMO E DI PROTEZIONE CIVILE A ROMA FIUMICINO – L’Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma esprime soddisfazione per la piena riuscita della maxi-esercitazione antiterrorismo e di protezione civile che si è svolta oggi, 29 novembre, e che ha avuto come scenario l’aeroporto di Roma Fiumicino”. “Una simulazione che si affianca a quelle periodiche organizzate da Enac e dalle società di gestione, con la partecipazione di tutti i soggetti, istituzionali e privati, presenti sugli aeroporti, e in stretta interazione con il territorio circostante, al fine di rafforzare la capacità di risposta del sistema. Tutte le esercitazioni rappresentano un passaggio fondamentale e un banco di prova per verificare la rapidità e l’efficacia delle misure da adottare a tutela della sicurezza collettiva in caso di eventuali criticità. Risultati ottimali possono essere raggiunti solo attraverso una collaborazione sinergica, trasversale e interistituzionale, condizione imprescindibile per affrontare con unità, come sistema Paese, eventuali situazioni di emergenza”.

L’AERONAUTICA MILITARE ALL’APPUNTAMENTO ANNUALE DEL FESTIVALMETEOROLOGIA – Dal 20 al 23 dicembre una nutrita delegazione dell’Aeronautica Militare ha preso parte, come da tradizione, all’appuntamento annuale del FestivalMeteorologia. Ospitata anche quest’anno dalla città di Rovereto, l’edizione 2025 – dal titolo “Generazione Meteo, Giovani alla guida del cambiamento” – ha rappresentato una preziosa occasione per raccontare, attraverso lo sguardo delle nuove generazioni, il mondo della meteorologia. Durante la conferenza di apertura, il Col. Daniele Mocio, dello Stato Maggiore Aeronautica Militare, ha pronunciato un discorso di saluto su delega del Rappresentante Permanente per l’Italia presso l’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Nel suo intervento ha evidenziato la partecipazione ormai consolidata della Forza Armata e ha rivolto un sentito ringraziamento al Comune di Rovereto, all’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (AISAM), all’Università di Trento e alla Fondazione Museo Civico di Rovereto per l’organizzazione dell’evento. Numerose le iniziative che hanno visto coinvolto il personale dell’Aeronautica Militare: laboratori per bambini presso il Museo Civico di Rovereto, seminari di meteorologia dedicati agli studenti delle scuole superiori, la presentazione della seconda edizione dell’Atlante del Clima e della Meteorologia edito dalla Forza Armata e da Giunti Editore, l’allestimento di uno stand meteorologico a Palazzo Piomarta e di uno stand editoriale presso il Teatro Rosmini. Tutte attività rese possibili grazie alla sinergia tra diverse articolazioni della Forza Armata, tra cui il Comando della Squadra Aerea e 1^ Regione Aerea di Milano, la 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la D.A. e l’A.V. di Borgo Piave e lo Stato Maggiore Aeronautica. Per la prima volta si è svolta inoltre la AISAM Students’ Conference, conferenza scientifica dedicata agli studenti delle discipline atmosferiche e meteorologiche. In questa occasione il Ten. Raffaele Stefano Cattolico, del 51° Stormo di Istrana, ha offerto un’ampia panoramica sulla professione del meteorologo all’interno dell’Aeronautica Militare attraverso la presentazione “Professione Meteorologo: Il tuo futuro in Aeronautica Militare”. Un’iniziativa di grande successo e ampia partecipazione che testimonia, ancora una volta, il contributo altamente professionale e innovativo che l’Aeronautica Militare offre alla comunità meteorologica nazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’EASA PUBBLICA UNA NUOVA REVISIONE DELLE EAR FOR INITIAL AIRWORTHINESS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION – L’EASA informa: “L’EASA ha pubblicato la revisione di novembre 2025 delle Easy Access Rules for Initial Airworthiness and Environmental Protection (Regulation (EU) No 748/2012). Sono inclusi i seguenti regulations and acceptable means of compliance and guidance material (AMC and GM): Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1065 relativi alla initial airworthiness of unmanned aircraft systems; Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1065 che aggiorna i riferimenti ai requisiti di tutela ambientale e vi introduce correzioni; Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2293 che mofifica l’Implementing Regulation (EU) 2023/203 e rettifica il Regulation (EU) No 748/2012; ED Decision 2025/016/R che modifica gli acceptable means of compliance and guidance material (AMC and GM) all’Annex I (Part 21) del Regulation (EU) No 748/2012. Le Easy Access Rules for Initial Airworthiness and Environmental Protection sono disponibili per il download gratuito sul sito web dell’EASA. Poiché vengono generati attraverso la piattaforma eRules, verranno aggiornati regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto”.