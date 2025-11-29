Airbus: update riguardo l’azione precauzionale sulla A320 Family fleet

Airbus informa: “L’analisi di un recente incidente che ha coinvolto un A320 Family aircraft ha rivelato che un’intensa solar radiation potrebbe compromettere i dati essenziali per il funzionamento dei flight controls.
Airbus ha pertanto identificato un numero significativo di aeromobili della A320 Family attualmente in servizio che potrebbero essere interessati”.
“Airbus ha collaborato proattivamente con le autorità aeronautiche per richiedere agli operatori misure precauzionali immediate tramite una Alert Operators Transmission (AOT), al fine di implementare le software and/or hardware protection disponibili e garantire la sicurezza della flotta.
Questa AOT è stata recepita in una Emergency Airworthiness Directive dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) (leggi anche qui)”, prosegue Airbus.
“Airbus riconosce che queste raccomandazioni causeranno interruzioni operative per passeggeri e clienti. Ci scusiamo per l’inconveniente causato e collaboreremo a stretto contatto con gli operatori, mantenendo la sicurezza come priorità assoluta”, conclude Airbus.
(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)