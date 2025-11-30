ITA Airways: completati gli aggiornamenti software per gli A320

ITA Airways in una nota stampa informa: “Airbus ha informato (NdR: nella serata di venerdì 28 novembre) tutte le compagnie aeree nel mondo della necessità di modifiche software per alcuni aeromobili della famiglia A320. Su queste basi l’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea ha disposto che tali modifiche che debbano essere implementate entro questa sera (NdR: la sera di sabato 29 novembre).

Questa casistica ha riguardato anche alcuni aeromobili presenti nella flotta ITA Airways.

Fin dalla serata di venerdì i team tecnici di ITA Airways hanno lavorato incessantemente per valutare i reali impatti del fenomeno e definire le azioni da adottare per ridurre al massimo le ripercussioni sull’operativo in modo da garantire la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi che rappresenta la massima priorità per la Compagnia.

È stato quindi definito un programma di interventi straordinari sugli aeromobili interessati avviato sabato mattina che sta proseguendo come previsto e vedrà il completamento entro la scadenza fissata dalle Autorità”.

“Tra gli aeromobili coinvolti c’era anche l’Airbus A320neo che sta accompagnando Sua Santità Papa Leone XIV nel suo Viaggio Apostolico in Türkyie e Libano; la Compagnia ha provveduto ad inviare i componenti necessari ed un tecnico aggiuntivo ad Istanbul per procedere all’aggiornamento del software, garantendo così la prosecuzione del Viaggio Apostolico in sicurezza.

Grazie a questi interventi e alla elevata professionalità dei nostri tecnici il programma operativo di ITA Airways non subirà modifiche e non ci saranno ripercussioni sui nostri passeggeri”.

(Ufficio Stampa ITA Airways)