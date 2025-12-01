Wizz Air celebra il suo 250° aereo

Wizz Air, la compagnia aerea europea in più rapida crescita e leader in Europa Centrale e Orientale, ha svelato il suo 250° aereo, segnando una pietra miliare decisiva nella storia di crescita della compagnia aerea e ponendola a metà strada verso l’obiettivo di una flotta di 500 aeromobili.

“Questo traguardo sottolinea il continuo slancio di Wizz Air e apre un nuovo capitolo per la compagnia, che continua ad espandere i viaggi aerei convenienti e accessibili in tutta Europa e oltre.

Al di là del traguardo della flotta in sé, il segno dei 250 aeromobili è la testimonianza dell’ambizione a lungo termine di Wizz Air, della sua strategia di crescita disciplinata e del contributo collettivo delle sue persone e dei suoi partner. Raggiungere la metà della visione della compagnia aerea di 500 aeromobili sottolinea quanto l’azienda abbia fatto strada nel ridefinire i viaggi aerei accessibili in Europa e oltre – e quante opportunità ci siano ancora davanti”, afferma WIzz Air.

“Il 250° aereo è molto più che un semplice aeromobile aggiunto alla nostra flotta – è un momento decisivo nella storia di Wizz Air”, ha dichiarato il CEO di Wizz Air, József Váradi. “Questo traguardo riflette oltre due decenni di decisioni coraggiose, innovazione incessante e la passione di migliaia di colleghi e partner che condividono la stessa visione e credono nel rendere i viaggi aerei più accessibili ed economici per tutti. Dimostra che la nostra strategia sta funzionando e il nostro slancio è ora più forte che mai. Restiamo impegnati a raddoppiare la nostra flotta nel prossimo decennio e a fornire voli a tariffe sempre più basse ai nostri clienti. 250 non è solo un numero – è un simbolo della nostra ambizione e una rampa di lancio per il prossimo capitolo del nostro viaggio. Insieme, continueremo ad espanderci, innovare e rendere i viaggi aerei ancora più accessibili per milioni di persone. Il futuro è nelle nostre mani”.

“Estendiamo le nostre più calorose congratulazioni a Wizz Air per aver raggiunto il traguardo dei 250 aeromobili nella sua flotta. Questo 250° aereo storico è una potente dimostrazione di oltre due decenni di partnership di successo tra Airbus e Wizz Air”, ha affermato Johan Pelissier, Presidente della Regione Europa e Responsabile Commerciale Europa per gli Aeromobili Commerciali di Airbus. “E con oltre 260 aeromobili della Famiglia A320 ancora in ordine, incluso l’efficientissimo A321neo, gli aerei Airbus sono la base dell’ambizione di Wizz Air di operare una delle flotte più grandi ed efficienti in termini di consumo di carburante in Europa, e siamo giustamente orgogliosi che i nostri aerei siano il motore centrale del modello di business di Wizz Air e della sua continua espansione in Europa e oltre”.

Peter Barrett, CEO di SMBC Aviation Capital, ha dichiarato: “Siamo lieti di supportare Wizz Air nel raggiungimento di questo importante traguardo. Essere parte della consegna del loro 250° aereo testimonia la forza della nostra relazione di lunga data e la storia di crescita di Wizz Air. Non vediamo l’ora di continuare a fornire aeromobili moderni ed efficienti dal punto di vista del carburante che consentano a Wizz Air di perseguire la sua ambiziosa strategia di espansione”.

“Al centro della celebrazione c’è stata la rivelazione della livrea speciale vincente del concorso di design globale di Wizz Air – un tributo guidato dalla comunità al percorso della compagnia aerea finora e un’espressione visiva del futuro condiviso che ci attende. Riunendo designer, fan e dipendenti in tutto il mondo, il concorso ha messo in evidenza la creatività, l’energia e il senso di appartenenza che guidano il marchio WIZZ ogni giorno.

Inoltre, per celebrare questo traguardo, Wizz Air ha lanciato una campagna a livello di rete, offrendo sconti fino al 30% su voli selezionati per viaggi da dicembre al 26 marzo 2026. I biglietti sono già in vendita su wizzair.com e tramite l’app mobile WIZZ.

Guardando al futuro, Wizz Air continuerà ad espandersi dove la domanda è più forte, sfruttando i vantaggi in termini di efficienza della sua flotta Airbus giovane e moderna per sostenere la crescita sostenibile in tutta Europa e oltre. Con una chiara attenzione alla puntualità, all’affidabilità e al continuo miglioramento dell’esperienza del cliente, la compagnia aerea entra nel suo prossimo capitolo con la stessa ambizione e lo stesso spirito pionieristico che hanno definito il suo percorso fino al traguardo dei 250 aeromobili”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)