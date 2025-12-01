Airbus: aggiornamento sull’applicazione delle A320 Family precautionary fleet measures

Airbus informa: “A seguito della pubblicazione, lo scorso 28 novembre, di una Alert Operators Transmission (AOT) che richiedeva un intervento precauzionale immediato su alcuni aeromobili A320 Family in servizio, Airbus fornisce un aggiornamento sullo stato di attuazione di queste misure nella flotta a livello globale”.
“Su un totale di circa 6.000 aeromobili potenzialmente interessati, la grande maggioranza ha già ricevuto le modifiche necessarie. Stiamo collaborando con i nostri airline customers per supportare la modifica di meno di 100 aeromobili rimanenti, al fine di garantire che possano essere rimessi in servizio“, prosegue Airbus.
“Airbus si scusa per gli eventuali disagi e ritardi arrecati ai passeggeri e alle compagnie aeree in seguito a questo evento. L’azienda ringrazia i propri clienti, le autorità, i dipendenti e tutti gli stakeholder coinvolti per il loro sostegno nell’implementazione delle misure adottate, e per la comprensione dimostrata rispetto alla decisione di Airbus di porre la sicurezza al di sopra di ogni altra considerazione”.
(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)