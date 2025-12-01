SAS e Aeromexico ampliano la partnership con un nuovo codeshare agreement

SAS e Aeromexico ampliano la loro collaborazione con un nuovo codeshare agreement in vigore dal 1° dicembre 2025. La partnership offre ai viaggiatori di entrambe le compagnie aeree l’accesso a una rete più ampia e maggiori vantaggi sui voli tra Messico e Scandinavia.

“Con il nuovo accordo, i clienti SAS possono raggiungere facilmente il Mexico City International Airport (MEX) da Copenhagen, Stoccolma e Oslo, passando per i principali gateway negli Stati Uniti e in Canada, tra cui San Francisco, Boston, Newark, Seattle, Chicago, Los Angeles, New York, Miami, Washington D.C. e Toronto. Allo stesso tempo, i passeggeri di Aeromexico possono accedere facilmente alle principali destinazioni SAS in Danimarca, Norvegia e Svezia”, afferma SAS.

“Il nuovo codeshare agreement con Aeromexico rafforza l’hub principale di SAS a Copenhagen e offre accesso a diverse destinazioni in Messico. I viaggiatori possono ora raggiungere Città del Messico, Guadalajara, Cancún e i numerosi siti storici e culturali del Paese. Questo amplia la connettività verso Europa, Asia e Nord America. Grazie all’affidabilità operativa e alla puntualità di SAS, i viaggi rimangono fluidi e prevedibili”, afferma Paul Verhagen, Executive Vise President and Chief Commercial Officer at SAS.

“Grazie all’accordo, i viaggiatori potranno usufruire di biglietti singoli e di un bagaglio da stiva con stiva unica, garantendo esperienze di viaggio fluide ed efficienti. I membri di SAS EuroBonus e Aeromexico Rewards beneficeranno dei reciproci privilegi SkyTeam, tra cui l’accumulo e il riscatto di punti, l’imbarco prioritario e l’accesso alle lounge”, prosegue SAS.

“L’implementazione di questo nuovo accordo ci consente di avvicinare i nostri clienti a una più ampia varietà di destinazioni, oltre ad attrarre viaggiatori dalla Scandinavia verso l’ampia gamma di attrazioni turistiche che il Messico ha da offrire. Grazie a questo, ora abbiamo accordi di codeshare con 14 compagnie aeree partner, attraverso i quali rafforziamo il nostro impegno a collegare il Messico con il mondo, non solo attraverso le rotte che operiamo, ma anche attraverso la rete di alleati strategici, come SAS”, afferma Giancarlo Mulinelli, Senior Vice President of Global Sales at Aeromexico.

“Questo accordo amplia la scelta e la comodità per i viaggiatori. Riflette inoltre l’impegno di SAS nel costruire solide partnership che migliorino i vantaggi fedeltà e creino nuove opportunità per i clienti in tutto il mondo, basandosi sulle recenti collaborazioni con Vietnam Airlines e WestJet.

L’inizio delle vendite è previsto per il 1° dicembre 2025, con inizio dei viaggi il 6 dicembre”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)