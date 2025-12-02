ITA Airways: da oggi in vendita il nuovo volo diretto Roma Fiumicino – Houston

ITA Airways anticipa una delle novità più importanti della prossima stagione estiva e annuncia l’apertura del nuovo volo intercontinentale che per la prima volta nella storia collegherà direttamente Roma Fiumicino e Houston, negli Stati Uniti.

Il nuovo volo, operativo dal 1° maggio 2026, è da oggi in vendita su tutti i canali della Compagnia con la seguente programmazione per la stagione estiva:

Roma Fiumicino – Houston

Dal 1° al 31 maggio 2026: 3 frequenze settimanali (mercoledì, venerdì e domenica), partenza alle 10:20 da Roma Fiumicino e arrivo al George Bush Intercontinental Airport di Houston alle 15:40 (ora locale).

Dal 1° giugno al 24 ottobre 2026: 5 frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica).

Houston – Roma Fiumicino

Dal 1° al 31 maggio 2026: 3 frequenze settimanali (mercoledì, venerdì e domenica), partenza dal George Bush Intercontinental Airport alle 18:10 e arrivo a Roma Fiumicino alle 11:50 (ora locale del giorno successivo).

Dal 1° giugno al 24 ottobre 2026: 5 frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica).

“Il collegamento sarà operato con Airbus A330-900, aeromobile di nuova generazione e riferimento per tecnologia, digitalizzazione, innovazione, efficienza e design Made in Italy.

Con l’apertura del volo verso Houston, ITA Airways inaugura la sua nona destinazione in Nord America, consolidando ulteriormente la propria presenza in un mercato strategico. Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato internazionale della Compagnia, che già opera voli diretti verso New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco, Washington D.C., e durante la stagione estiva anche Chicago e Toronto.

La nuova rotta garantisce ai passeggeri comode connessioni verso molteplici destinazioni italiane, non solo Roma e Milano: ITA Airways serve infatti 16 aeroporti italiani dall’hub di Roma Fiumicino e 12 da Milano Linate, offrendo collegamenti rapidi verso tutto il Paese. La Compagnia rappresenta la porta d’accesso alla cultura, allo stile, all’enogastronomia e all’ospitalità italiana. Come ambasciatrice del Made in Italy, ITA Airways pone accoglienza, stile e calore al centro della propria esperienza di bordo.

Per ampliare ulteriormente le opzioni di viaggio dei passeggeri, ITA Airways ha recentemente avviato collaborazioni con United Airlines e Air Canada tramite accordi di codeshare”, afferma ITA Airways.

“Siamo orgogliosi di annunciare che per la prima volta nella storia Roma e Houston saranno collegate con un volo diretto. Si tratta della nona destinazione che operiamo in Nord America e contribuirà ad arricchire ulteriormente il network intercontinentale della Compagnia, uno degli asset principali di ITA Airways: il lungo raggio non solo sostiene la redditività, ma favorisce anche il traffico di breve raggio, rafforzando l’hub di Roma Fiumicino”, ha dichiarato Joerg Eberhart, CEO e Direttore Generale di ITA Airways. “Con questa nuova rotta consolidiamo la nostra espansione nel mercato statunitense, il più importante a livello internazionale. La vasta offerta dall’hub di Roma ci permette di essere il vettore di riferimento dagli USA verso l’Italia e, tramite Roma, verso l’Europa e il Mediterraneo per la comunità italiana e per le principali comunità dei Paesi dell’area. La nuova destinazione si inserisce inoltre in un più ampio percorso di crescita sui mercati internazionali, che culminerà con l’ingresso di ITA Airways in Star Alliance, previsto per il 2026, nell’ambito dell’integrazione nel Gruppo Lufthansa”.

“Diamo il benvenuto a ITA Airways a Houston, poiché ciò riflette il ruolo di primo piano della nostra città sulla scena globale”, ha dichiarato il Sindaco di Houston, John Whitmire. “La prima rotta in assoluto tra Houston e Roma rafforzerà i nostri legami commerciali, diplomatici e culturali con l’Italia. Inoltre, porterà più visitatori a scoprire la cultura vibrante di Houston, il suo sistema sanitario di livello mondiale e i suoi settori industriali diversificati”.

“Il collegamento diretto con Roma rappresenta un momento decisivo per Houston ed è il risultato diretto della solidità e della credibilità del nostro sistema aeroportuale. Questa rotta porterà nuovi visitatori, nuovi investimenti e nuove opportunità di business nella nostra regione”, ha affermato Jim Szczesniak, Direttore dell’Aviazione per Houston Airports. “Amplia la presenza di Houston in Europa e dimostra che una crescita disciplinata e strategica degli Houston Airports genera un impatto economico misurabile. Degli aeroporti solidi non si limitano a spostare persone: plasmano i mercati, ampliano le opportunità e contribuiscono a definire il ruolo di una città nel mondo”.

“Come texano e come Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, sono entusiasta del nuovo collegamento diretto di ITA Airways tra Houston e Roma. Rafforza i legami economici che alimentano la reciproca comprensione e la prosperità condivisa”, ha dichiarato S.E. Tilman J. Fertitta, Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e San Marino. “È stato un piacere lavorare con il CEO di ITA Airways Joerg Eberhart, con il Sindaco John Whitmire e con tutti i partner che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto”.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)