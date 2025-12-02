La Florida Flyers Flight Academy migliora il pilot training con la nuova flotta Tecnam P-Mentor

Tecnam annuncia un’importante consegna per la Florida Flyers Flight Academy, che ha ricevuto i primi due dei dieci velivoli Tecnam P-Mentor ordinati. Questa consegna segna l’inizio di un significativo programma di modernizzazione della flotta, progettato per fornire agli studenti un ambiente di addestramento fluido e all’avanguardia.

“L’introduzione della flotta P-Mentor consente a Florida Flyers di offrire un esclusivo single-platform training concept. Gli studenti possono ora progredire da zero flight experience fino alla Commercial Pilot certification sullo stesso identico tipo di aeromobile. Questa coerenza elimina la necessità di adattarsi costantemente a diversi cockpit systems, con conseguente curva di apprendimento più fluida, costi di formazione ridotti e un miglior rapporto qualità-prezzo per ogni ora di volo.

Il P-Mentor è progettato per rispecchiare i moderni airline cockpits, agevolando la transizione verso multi-crew environments and advanced flight operations. Standardizzando questa piattaforma avanzata, Florida Flyers garantisce meno ritardi nella programmazione e una disponibilità costante della flotta, consentendo agli studenti di concentrarsi esclusivamente sull’affinamento delle proprie competenze”, afferma Tecnam.

“La Florida Flyers Flight Academy celebra con orgoglio un importante traguardo con l’arrivo del suo nuovo velivolo Tecnam P-Mentor, i primi due di dieci esemplari ordinati nell’ambito del nostro piano di espansione e modernizzazione della flotta”, ha dichiarato Rainer Hueckels-Loeffeck, CEO, Florida Flyers Flight Academy. “Questo testimonia il nostro continuo impegno nel fornire agli studenti advanced, safe and efficient training equipment, che soddisfano i più elevati standard globali. L’aggiunta della Tecnam P-Mentor series riflette il nostro investimento nel futuro dell’aviation training e rafforza la nostra posizione come una delle accademie di volo più avanzate degli Stati Uniti. Non ci limitiamo ad addestrare piloti, formiamo professionisti dell’aviazione, offrendo guidance, structure and real-world knowledge per aiutare ogni studente a raggiungere i propri obiettivi con precisione e supporto”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha dichiarato: “Siamo lieti che la Florida Flyers Flight Academy abbia scelto Tecnam per l’espansione della propria flotta. Il P-Mentor rappresenta una svolta per le accademie di volo, offrendo un mix unico di tecnologia moderna e qualità di manovrabilità superiori. Siamo orgogliosi di supportare la Florida Flyers nella formazione della prossima generazione di piloti su velivoli che non solo sono divertenti da pilotare, ma anche ecologici ed economici”.

