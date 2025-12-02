Pilatus inaugura ufficialmente la sua filiale a Siviglia

Pilatus ha ufficialmente inaugurato la sua filiale, Pilatus Aircraft Ibérica SA, vicino a Siviglia.

“La nuova production facility amplierà la capacità produttiva per soddisfare la domanda elevata e costante dei velivoli di successo PC-12 e PC-24. Il production ramp-up presso la Pilatus Seville facility è in corso dall’inizio del 2025. Structural assemblies per il PC-24 e wiring harnesses per il PC-12 vengono già prodotti a Siviglia. La structural manufacturing per il PC-12 sarà avviata all’inizio del 2026. Attualmente, Pilatus impiega circa 75 dipendenti, con un’ulteriore espansione prevista per il prossimo anno.

La cerimonia di apertura è stata accompagnata da corni alpini e chitarre, creando un simbolico legame musicale tra Svizzera e Spagna. Il discorso di benvenuto di Victoria Vallecillos Gómez, Managing Director, è stato seguito dagli interventi del CEO Markus Bucher, di Juan Manuel Moreno, President of the Regional Government of Andalusia, e del Secretary of State for Defense, María Amparo Valcarce García. Come gran finale, la Spanish Air Force Formación Mirlo ha sorvolato il sito e ha dato prova delle eccezionali performance del PC-21, un momento che è stato vissuto con grande entusiasmo”, afferma Pilatus.

Markus Bucher, CEO di Pilatus, ha commentato: “Per soddisfare la crescente domanda dei nostri velivoli, abbiamo deciso di aprire una nuova production facility a Siviglia. La Spagna vanta una lunga tradizione aeronautica, un’eccellente network di subcontractors and suppliers, eccellenti istituti di formazione, professionisti altamente qualificati e un ambiente di investimento attraente. In questo contesto, Pilatus ringrazia il governo spagnolo, le autorità locali dell’Andalusia e l’agenzia di sviluppo economico TRADE per il loro straordinario supporto al nostro progetto”.

“Data la crescente domanda da parte della business aviation, Pilatus non dispone più di spazi produttivi sufficienti presso la sua sede centrale di Stans. Con la Seville facility, Pilatus rafforza le sue capacità internazionali, evidenziando al contempo il suo potenziale di crescita, la sua forza innovativa e il suo impegno per long-term partnerships”, conclude Pilatus.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)