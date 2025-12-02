Qatar Airways ritorna a Canberra

Il volo di Qatar Airways per Canberra è atterrato il 2 dicembre 2025, segnando ufficialmente il ritorno del suo servizio giornaliero per la capitale australiana via Melbourne.

“Qatar Airways opera ora un Australian network con sei città chiave: Melbourne, Sydney, Perth, Brisbane, Adelaide e Canberra. La ripresa offre un migliore accesso globale, una maggiore concorrenza e maggiori opzioni di viaggio per i passeggeri.

Il servizio giornaliero con Boeing 777 collegherà senza soluzione di continuità i viaggiatori da Canberra a oltre 170 destinazioni in tutto il mondo attraverso il pluripremiato Hamad International Airport di Doha. I passeggeri che viaggiano in Qsuite Business Class possono godere dell’esperienza di lusso esclusiva della compagnia aerea, con letti completamente reclinabili, porte scorrevoli per la privacy e un menù à la carte su richiesta, ideato dal pluripremiato chef australiano Ross Lusted.

Tutti i passeggeri potranno usufruire gratuitamente del Wi-Fi Starlink ad alta velocità e del rinomato servizio di bordo di Qatar Airways, progettato per rendere ogni viaggio eccezionale. Qatar Airways è l’unica compagnia aerea che offre il Wi-Fi Starlink da e per Canberra.

Grazie alla partnership strategica di Qatar Airways con Virgin Australia, i passeggeri che volano da Canberra possono anche usufruire di collegamenti senza interruzioni verso le principali destinazioni domestiche, tra cui Sydney, Brisbane, Gold Coast, Adelaide e Melbourne, migliorando la comodità e la flessibilità in tutta l’Australia“, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Siamo lieti di tornare a Canberra e di servire ancora una volta la capitale australiana. Questo traguardo rappresenta il nostro costante impegno nei confronti del mercato australiano e nel collegare le comunità di tutto il mondo. Che si tratti di viaggi d’affari, di servizio pubblico, di studio o di piacere, non vediamo l’ora di accogliere nuovamente a bordo i passeggeri di Canberra e di offrire loro i servizi di livello mondiale per cui Qatar Airways è rinomata”.

Il Canberra Airport CEO, Mr. Stephen Byron, ha dichiarato: “Il ritorno di Qatar Airways rappresenta una svolta per i viaggi internazionali. Ripristina un collegamento vitale per oltre un milione di persone nell’ACT e nel sud del Nuovo Galles del Sud, aprendo al contempo le porte a opportunità globali per affari e turismo”.

“Nominata World’s Best Airline agli Skytrax World Airline Awards 2025 per la nona volta, un record, Qatar Airways si è aggiudicata anche i premi World’s Best Business Class, Best Airline in the Middle East, Best Business Class Lounge (Al Mourjan Lounge – The Garden at Hamad International Airport).

I servizi da Canberra includeranno di default la configurazione Qsuite. L’aeromobile passerà a un aeromobile non dotato di Qsuite solo se necessario dal punto di vista operativo”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)