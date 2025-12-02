Mecaer Aviation Group protagonista ad Aerospace & Defense Meetings

Mecaer Aviation Group, azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di componenti, sistemi e servizi per il settore dell’aeronautica, partecipa all’edizione 2025 di Aerospace & Defense Meetings Torino, la principale business convention italiana dedicata all’aerospazio e alla difesa.

“L’evento, in programma dal 2 al 4 dicembre presso Oval Lingotto, rappresenta per il Gruppo un’occasione strategica per incontrare partner e stakeholder internazionali, presentare le proprie competenze ingegneristiche e industriali e consolidare il dialogo con i principali costruttori del settore.

La presenza di Mecaer all’appuntamento torinese si inserisce in un contesto di forte sviluppo del Gruppo, che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa e costante. Un percorso che conferma la solidità della strategia intrapresa, sostenuta da investimenti mirati, dall’avanzamento tecnologico e da una continua espansione della presenza internazionale. In questo scenario si colloca anche il recente rafforzamento della piattaforma nordamericana, al centro della strategia industriale del Gruppo: a Laval, nell’area di Montreal, è stato di recente inaugurato un nuovo stabilimento dedicato ai trattamenti superficiali per componenti aeronautici, struttura avanzata che consente di internalizzare fasi produttive ad alto valore aggiunto e incrementare l’efficienza complessiva della supply chain.

Aerospace & Defense Meetings offre dunque a Mecaer l’opportunità di presentare un modello industriale che integra competenze avanzate in ambito meccanico, idraulico, elettromeccanico ed elettronico, unito a un approccio orientato allo sviluppo di soluzioni proprietarie e a un impegno costante in ricerca e innovazione”, afferma Mecair Aviation Group.

“Nel settore aerospaziale l’innovazione non è un elemento accessorio, ma il principio che orienta ogni scelta strategica”, sottolinea Marco Acca, AD di Mecaer Aviation Group. “Investire in nuove tecnologie, integrare competenze avanzate e migliorare costantemente i processi significa costruire un modello industriale capace di anticipare le esigenze dei costruttori e rispondere con soluzioni ad alto valore aggiunto. Il nuovo stabilimento di Laval e gli ulteriori programmi di sviluppo che stiamo portando avanti rafforzano questa direzione, perché rendono la nostra filiera più efficiente, più autonoma e più competitiva. Questo importante appuntamento è un’occasione per riaffermare che solo l’innovazione continua consente di mantenere la leadership in un mercato che evolve rapidamente e richiede standard tecnici sempre più elevati”.

“Nel corso dell’evento, l’azienda porterà la propria visione su temi centrali per l’evoluzione del settore nel corso di alcune conferenze. Bruno Spagnolini, Presidente e Chairman of the Board di Mecaer Aviation Group, interverrà alla Panel Discussion “Technology, Innovation, Resilience: The Importance of Continuous Improvement in the Aerospace and Defence Value Chain”, dedicata al ruolo dell’innovazione continua come leva competitiva nelle catene del valore aerospaziali e della difesa. Andrea Erbetta, CTO e IO del Gruppo, parteciperà invece alla Panel Discussion “Advanced Air Mobility: Concepts for the (Near) Future”, confronto internazionale sulle nuove architetture tecnologiche e sulle prospettive dell’Advanced Air Mobility, segmento in cui Mecaer è impegnata nello sviluppo di sistemi di nuova generazione destinati ai velivoli del futuro”, conclude Mecair Aviation Group.

(Ufficio Stampa Mecair Aviation Group – Photo Credits: Mecair Aviation Group)