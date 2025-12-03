ITA Airways aderisce alla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, ITA Airways riconosce questo momento come fondamentale per riaffermare i diritti e l’inclusione di tutte le persone, e lo fa rinnovando il proprio impegno con un messaggio su tutti i voli della Compagnia, e con progetti e iniziative per un viaggio accessibile a tutti: il Programma Autismo, il progetto One Click Away e la Safety Briefing Card per passeggeri non vedenti e ipovedenti.

“Siamo orgogliosi, come Compagnia, di aver dato e di continuare a dare il nostro contributo nel ridurre gli ostacoli che impediscono a tante persone di viaggiare come tutti gli altri”, ha dichiarato Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways. “Il nostro impegno verso l’accessibilità, concretamente raffigurato dagli strumenti attivati sin dal 2022, è pieno e costante. ITA Airways è consapevole della necessità di un cambiamento culturale così che nessun viaggiatore rimanga ai margini e non subisca alcuna forma di discriminazione”.

“Ringrazio ITA Airways per aver condiviso con il Ministero per le disabilità questa importante iniziativa con la quale lanceremo insieme un messaggio in occasione della Giornata internazionale sui diritti delle persone con disabilità su tutti i voli nazionali e internazionali in partenza dall’Italia”, spiega il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli . “Ringrazio ITA Airways anche per l’impegno nel continuare a migliorare la possibilità di ogni persona di potersi muovere, viaggiare, e spostarsi nel nostro e in tutti i Paesi”.

Il Programma Autismo – avviato nel 2022 in partnership con Angsa (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo) e sviluppato in sinergia con Enac – rappresenta uno dei progetti innovativi nell’ambito dell’accesso universale. ITA Airways è stata la prima compagnia a disegnare un programma completo pensato per accompagnare le persone con lo spettro autistico e le loro famiglie in un viaggio sereno, sicuro e inclusivo. Dal suo avvio, ITA Airways ha realizzato 41 sessioni di familiarizzazione, dove i partecipanti possono sperimentare in anticipo le operazioni di scalo, le procedure e gli spazi di bordo. A partire da ottobre 2025 ITA Airways ha avviato un percorso di formazione rivolto al personale frontline, realizzato in collaborazione con esperti del settore.

ITA Airways è stata inoltre tra i pionieri del progetto One Click Away, realizzato in sinergia con Enac e Iata al quale hanno partecipato anche Air Dolomiti, Neos e Associazioni di settore (Fish, Fiaba, Fand, Anglat e Assofly), che consiste in una porta d’accesso semplice e immediata ai servizi e alle informazioni utili per i passeggeri a ridotta mobilità, accessibile direttamente dall’homepage del sito web della Compagnia.

A partire da agosto 2025, inoltre, ITA Airways ha introdotto su tutti gli aeromobili di nuova generazione la Safety Briefing Card dedicata a passeggeri non vedenti e ipovedenti. Uno strumento, sviluppato secondo standard internazionali e realizzato in braille, con figure tattili per i passeggeri non vedenti e caratteri ad alto contrasto per gli ipovedenti, che fornisce tutte le informazioni necessarie in materia di sicurezza, utili ad acquisire una maggiore consapevolezza dello spazio all’interno dell’aeromobile.

