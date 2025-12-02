News Brevi – 02.12.2025

AERONAUTICA MILITARE: IL CAPO DI STATO MAGGIORE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI PER LA DUBAI INTERNATIONAL CHIEFS’ CONFERENCE – Il 16 novembre, presso l’Atlantis The Palm Hotel di Dubai, si è tenuta la dodicesima edizione della Dubai International Air Chiefs’ Conference (DIACC), uno dei più importanti consessi internazionali sul potere aereo, organizzato ADNEC Group con il supporto del Ministero della Difesa e dalla Forza Aerea degli Emirati Arabi Uniti in concomitanza con il Dubai Airshow 2025. L’evento ha visto la partecipazione numerosi Capi di Stato Maggiore e Comandanti di Forze Aeree provenienti da tutto il mondo, con delegazioni ufficiali provenienti da oltre cento Paesi. Per l’Italia era presente il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. La DIACC ha rappresentato un’importante occasione d’incontro e di discussione per i leader mondiali del potere aereo. Il tema centrale dell’edizione 2025 è stato “HYPERSONIC EDGE: Re-Envisioning Airpower Across Asymmetric Spaces“ con l’obiettivo di discutere e confrontarsi sugli ultimi concetti e approcci emergenti nella trasformazione del potere aerospaziale nei mutevoli e asimmetrici scenari che contraddistinguono le moderne operazioni aeree. In particolare, nel terzo Panel della conferenza, ‘The Warfighter of Tomorrow: Standards, AI and Accountability in Next Generation Airpower’, il Generale Conserva ha tenuto un intervento affrontando il tema ‘Standards Under Pressure: Maintaining Excellence in the Age of Automation’. Prendendo atto dell’aumento della velocità con cui si sviluppano innovazione, tecnologie e minacce, il Generale Conserva ha offerto una prospettiva sulla conseguente necessità di gestire il cambiamento e le sfide all’attuale concetto di standards, ponendo l’accento sulla consapevolezza dell’aumento della dipendenza dall’automazione e dalle tecnologie, e da ciò che ne deriva in termini di coinvolgimento degli operatori nei processi, ma con ruoli diversi. In questo, un solido quadro di valori, tradizioni, disciplina e formazione, insieme a nuovi standard ben definiti, continueranno ad avere un ruolo fondamentale per poter gestire la complessità. Il Capo di Stato Maggiore ha così concluso il suo intervento affermando che, ad ogni modo, l’essere umano rimarrà il garante ultimo del pensiero critico, del giudizio situazionale e morale. Il Dubai Airshow ha fornito inoltre l’opportunità per proficui incontri di lavoro e contatti tra gli Air Chiefs’ dei vari Paesi intervenuti a Dubai – quali, tra gli altri, il Commander of the UAE Air Force & Air Defence, il Chief of The Air Staff of Royal Air Force e il Chief of the Korean Air Force – e per conversazioni con aziende nazionali e internazionali di settore, presenti con loro stand all’edizione 2025 della manifestazione, The Future of the Aerospace Industry. Nel viaggio di rientro il Italia, Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha fatto tappa presso la base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait, per una visita al Contingente italiano dell’IT NCC Air/TFA-K, impiegato nell’ambito dell’Operazione “Inherent Resolve/Prima Parthica”. Il Generale SA Conserva, accompagnato dal Comandante del contingente, Col. Marco Mangini, dall’Addetto per la Difesa in Kuwait, Col. Michele Rega, e dal Direttore del coubicato CAI-I, Col. Gina Scarpato, è stato accolto dal Deputy Commander of Kuwait Air Force, Brig. Gen. Nasser Bader AL WHAIB. La visita nel Teatro Operativo è stata anche l’occasione per un incontro con l’Ambasciatore d’Italia in Kuwait, S.E. Lorenzo Morini. Il Generale Conserva ha incontrato il personale militare del contingente, esprimendo un sentito ringraziamento a chi, lontano dall’Italia e dai propri cari, sta contribuendo alla missione della Coalizione internazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA LA PROMOZIONE TRAVEL TUESDAY – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi (2 dic) la sua imperdibile offerta per il Travel Tuesday: uno sconto del 20% sui voli infrasettimanali, valido su tutto il network leader del settore, per viaggi dal 2 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026. Questa promozione a tempo limitato è disponibile fino a mezzanotte di oggi (2 dicembre), offrendo ai clienti l’occasione perfetta per assicurarsi tariffe imbattibili per i voli infrasettimanali. Che tu voglia sfuggire alla malinconia invernale, programmare un city break a metà settimana o semplicemente goderti un’esperienza di viaggio più tranquilla, la promozione Travel Tuesday di Ryanair è l’opportunità ideale per prenotare la tua prossima avventura a un prezzo incredibile. La promozione Travel Tuesday termina alle 23:59 di martedi 2 dicembre 2025”.

SWISS: NESSUN IMPATTO O RESTRIZIONE SULLE OPERAZIONI DI VOLO CAUSATE DAGLI AIRBUS SOFTWARE PROBLEMS – SWISS informa: “Airbus ha informato venerdì 28 novembre tutte le compagnie aeree di tutto il mondo che erano necessari adeguamenti software per alcuni aeromobili della A320 Family. Questi requisiti sono stati emanati in coordinamento con l’EASA e dovevano essere implementati entro la sera di sabato 29 novembre. Ciò valeva anche per parte della flotta SWISS. SWISS ha iniziato immediatamente a implementare gli aggiornamenti software richiesti con uno sforzo straordinario da parte dei suoi team tecnici. Gli aeromobili interessati sono stati modificati a ritmo serrato per garantire che tutti i requisiti fossero pienamente soddisfatti entro la scadenza specificata. Sabato 29 novembre, dopo mezzogiorno, i tecnici hanno completato la conversione dell’ultimo aeromobile. Di conseguenza, i problemi software di Airbus non hanno causato alcuna limitazione alle operazioni di volo SWISS né alcun impatto sui passeggeri. La sicurezza dei nostri ospiti e degli equipaggi è sempre la massima priorità per SWISS. Allo stesso tempo, facciamo tutto il possibile per ridurre al minimo l’impatto di tali incidenti tecnici sui nostri passeggeri. Questo successo è dovuto al grande impegno e all’elevata professionalità del nostro personale tecnico”.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A NOVEMBRE 2025 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di novembre 2025. A novembre Ryanair Group ha trasportato 13,8 milioni di passeggeri (novembre 2024: 13 milioni, +6%), con un load factor del 92% (invariato). Ryanair ha operato oltre 78.000 voli a novembre 2025. Il dato rolling sui 12 mesi a novembre 2025 si attesta a 205,7 milioni di passeggeri (+5%), con un load factor del 94% (invariato).

LOT POLISH AIRLINS VOLA A HERAKLION LA PROSSIMA ESTATE – LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, volerà per la prima volta a Heraklion la prossima estate. Il collegamento stagionale da Varsavia decollerà il 30 maggio 2026 e sarà offerto tre volte a settimana, ogni lunedì, venerdì e sabato. Con partenze al mattino, sono disponibili comodi collegamenti da molte città europee del network di LOT Polish Airlines. La compagnia aerea opera Boeing 737 MAX 8 con due classi di servizio a bordo sulla rotta per Heraklion. La durata del volo è di poco meno di tre ore. Il capoluogo dell’isola di Creta diventerà quindi la terza destinazione servita dalla compagnia aerea polacca in Grecia. LOT Polish Airlines attualmente vola quotidianamente e tutto l’anno verso Atene e, dall’estate 2025, verso Salonicco. “Stiamo perseguendo una strategia di crescita sostenibile e stiamo espandendo la nostra rete di rotte in modo mirato”, afferma Amit Ray, Director Italy, DACH Markets, Malta and India, and Head of Global Corporate and Strategic Sales at LOT Polish Airlines. “Heraklion/Creta è l’ultimo di una serie di nuovi servizi che abbiamo annunciato nelle ultime settimane: nel 2026 aggiungeremo anche rotte per Almaty, Bologna, Malaga, Porto e San Francisco”. I nuovi voli per Heraklion possono essere prenotati tramite tutti i canali di vendita.

ICAO: STATEMENT SU STATE STATE SOVEREIGNTY OVER AIRSPACE AND SAFETY ASSESMENTS – L’ICAO informa: “L’articolo 1 della 1944 Convention on International Civil Aviation riconosce che ogni Stato ha la completa ed esclusiva sovereignty sull’airspace sovrastante il proprio territorio. La Convenzione contiene disposizioni in base alle quali gli Stati regolamentano, gestiscono e controllano l’uso del proprio spazio aereo, inclusa la decisione di designare rotte, limitare o vietare uniformemente il sorvolo di determinate aree del proprio territorio, l’entità dei servizi di traffico aereo da fornire alle operazioni di aviazione civile internazionale e le relative condizioni. In conformità con le disposizioni dell’Annex 11 della Convenzione, gli Stati garantiscono la valutazione continua dell’airspace safety and security. Gli Stati sono responsabili della fornitura di air traffic services nello spazio aereo interessato e mantengono una stretta cooperazione con le autorità competenti in merito alle attività pericolose per l’aviazione civile. Ai sensi della Convenzione e dei suoi allegati, lo Stato è tenuto a fornire informazioni aeronautiche tempestive e accurate agli operatori e alle autorità di regolamentazione, incluso lo stato dei servizi e delle strutture, nonché i potenziali pericoli e rischi per la sicurezza. La decisione se un aeromobile civile sorvolerà una determinata zona geografica è responsabilità di tutte le parti interessate. In particolare, ogni Stato può fornire ai propri operatori informazioni sui rischi per i voli sopra o in prossimità di qualsiasi zona geografica, inclusa quella di un altro Stato. Uno degli strumenti principali per la condivisione di queste informazioni è l’utilizzo di aeronautical information publications, come i NOTAM. I NOTAM sono comunicazioni distribuite dall’aeronautical information service dello Stato per allertare piloti e operatori di aeromobili in merito all’istituzione, alle condizioni o alle modifiche di strutture, servizi, procedure aeronautiche o potenziali pericoli nell’airspace. I NOTAM sono essenziali per informare tutti gli utenti dell’airspace sulle condizioni che possono influire sulla sicurezza delle operazioni di volo”.

AIR FRANCE: SUPPORTO ALLA AIR FRANCE FOUNDATION – Air France informa: “Da oltre 30 anni, la Air France Foundation collabora con associazioni locali per aiutare i bambini e i giovani più vulnerabili in Francia e nel mondo. La sua missione è promuovere la loro istruzione, l’inserimento professionale e il benessere, offrendo loro le chiavi per un futuro migliore. La Fondazione contribuisce alla costruzione di scuole, aiuta i giovani a trovare lavoro, organizza la consegna di aiuti o l’invio di team medici nei paesi più bisognosi e facilita il trasporto dei bambini malati verso gli ospedali. Si avvale del volontariato di oltre 5.000 dipendenti e pensionati di Air France e ogni anno seleziona progetti comunitari da sostenere a lungo termine. Le attività della Fondazione sono finanziate da Air France, dalle donazioni di miglia del Flying Blue program e dalla generosità di singoli donatori. Ognuno può effettuare una donazione per sostenere la Fondazione e i suoi progetti. Ogni donazione, grande o piccola, fa davvero la differenza: ad esempio, una donazione di 50€ può finanziare quattro borse di studio scolastiche per un anno in Madagascar, offrendo ai bambini un futuro migliore”.

UNITED E TRAVELPORT AVVIANO UNA PARTNERSHIP STATEGICA – United informa: “United Airlines e Travelport hanno avviato una partnership strategica che rappresenta un nuovo modello di collaborazione tra una compagnia aerea e un multi-source content provider. Questo segna un’evoluzione significativa rispetto alla tradizionale airline-distributor relationship, con team di entrambe le aziende che lavorano a stretto contatto per abilitare nuove capacità e funzionalità per agency and corporate buying communities. Grazie a questo accordo, Travelport avrà accesso anticipato alla NDC technology roadmap di United e alle opportunità di sviluppo congiunto, contribuendo a garantire che i consulenti di viaggio possano beneficiare degli strumenti di merchandising più sofisticati sul mercato”. “Il nostro nuovo modello di collaborazione con Travelport contribuisce a garantire che travel agencies and corporate buyers di United beneficino delle retail travel solutions più innovative disponibili”, ha affermato Andrew Nocella, Executive Vice President and Chief Commercial Officer of United Airlines. “Insieme, stiamo definendo un nuovo standard di trasparenza, flessibilità e valore nella distribuzione dei viaggi aerei”. “Questa relazione a lungo termine con United Airlines segna una pietra miliare nell’accelerazione dell’airline retailing per agenzie e aziende”, ha dichiarato Greg Webb, Chief Executive Officer of Travelport. “Combinando le avanzate funzionalità NDC di United con la piattaforma di nuova generazione di Travelport, offriamo contenuti più ricchi, soluzioni di servizio migliori e una scelta più ampia per tutti i nostri clienti in tutto il mondo”. “Travelport avrà accesso anticipato agli innovativi NDC-enabled extra di United, con team che lavoreranno insieme per sviluppare congiuntamente nuove funzionalità e lanciarle rapidamente sul mercato. La collaborazione sarà implementata in fasi, con il lancio iniziale delle funzionalità all’inizio del 2026 e l’implementazione di funzionalità aggiuntive nel corso dell’anno. United metterà a disposizione team di supporto specializzati per assistere le agenzie di viaggio durante la transizione, incluse funzionalità NDC avanzate per garantire un’adozione più fluida delle nuove tecnologie e massimizzare il valore che le agenzie possono trarre dalla collaborazione”, conclude United.

SAAB RICEVE UN ORDINE DALLA SPAGNA – Saab informa: “Saab ha ricevuto un primo ordine dallo Spanish Army per Live Training Systems. L’ordine comprende un mix di forniture e servizi e include sistemi avanzati di controllo delle esercitazioni di Saab, da utilizzare in diverse unità dell’Esercito Spagnolo. Si tratta del primo ordine nell’ambito di un accordo quadro tra l’Esercito Spagnolo e Saab, con un valore massimo potenziale di circa 34 milioni di euro”.

UNITED CREA LA MAGIA DELLE FESTE CON I FANTASY FLIGHTS – United informa: “United inaugura la stagione delle feste con viaggi speciali al Polo Nord per migliaia di bambini. Dal 2 al 19 dicembre, la compagnia aerea collabora con organizzazioni locali per ospitare Fantasy Flights in 12 aeroporti, regalando ai bambini e alle loro famiglie un’esperienza di vacanza indimenticabile. Ogni evento, organizzato dai dipendenti locali di United, è pensato per portare gioia, connessione e meraviglia alle famiglie che ne hanno più bisogno, creando momenti speciali che ricorderanno per sempre”.

TEXTRON: PRIMO EUROPEAN RIPSAW® M3 ROBOTIC GROUND VEHICLE VENDUTO ALLA SVEZIA – Textron informa: “Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., e la sua controllata Howe & Howe, hanno annunciato la vendita del RIPSAW® M3 robotic ground vehicle al governo svedese, il primo cliente europeo del prodotto. L’M3 fa parte della Textron Systems RIPSAW family of vehicles”.

PIPISTREL RICEVE LA TYPE CERTIFICATION IN COLOMBIA – Textron informa: “Pipistrel, una società di Textron Inc., ha annunciato che Aerocivil, Colombian Civil Aviation Authority, ha rilasciato il type certificate per il Pipistrel Explorer attualmente in produzione, il Velis Club e l’X-Eye, variante dell’121A Explorer per aerial surveying. Questo segna un prestigioso traguardo per Pipistrel, che diventa la prima organizzazione a ricevere la Colombian Aeronautical Regulation-Very Light Aircraft (RAC-VLA) type-certification da Aerocivil. Questo risultato sottolinea l’integrità dei numerosi Pipistrel traditional combustion engine aircraft, aprendo nuove opportunità per i clienti colombiani di possedere e operare velivoli Pipistrel, rafforzando la posizione dell’azienda in Colombia e la sua portata globale”. “Il successo della type certification di Pipistrel da parte di Aerocivil segna un passo cruciale nel dimostrare il nostro impegno nel soddisfare gli standard aeronautici internazionali”, ha dichiarato Gabriel Massey, President and Managing Director of Pipistrel. “Questo risultato non solo apre nuove opportunità in Colombia, ma funge anche da modello per il nostro ingresso in altri mercati con quadri normativi simili”.

AMERICAN SI UNISCE AL GIVING TUESDAY – American informa: “Il 2 dicembre si celebra il Giving Tuesday e, ancora una volta, American Airlines invita i membri AAdvantage® a sostenere la sua missione: prendersi cura delle persone nel loro percorso di vita. Attraverso la piattaforma “Let Good Take Flight” di American Airlines, i membri AAdvantage® possono sostenere organizzazioni che cambiano vite, trovano cure, onorano gli eroi e proteggono il pianeta. I membri AAdvantage® che desiderano donare le proprie miglia possono scegliere di sostenere fino a quattro aree di interesse chiave: Social Good, Global Health and Well-Being, Heroes, Our Planet”. “Giving Tuesday è un’iniziativa volta a restituire qualcosa alle nostre comunità in tutto il mondo. Noi di American siamo orgogliosi di unirci a questo movimento globale collaborando con organizzazioni no-profit che rendono il mondo un posto migliore”, ha dichiarato Caroline Clayton, Senior Vice President and Chief Marketing Officer, American. “Siamo grati per la generosità dei nostri clienti che ci aiutano a realizzare questo obiettivo anno dopo anno”.

DELTA: MAGGIORE FLESSIBILITA’ PER GLI SKYMILES MEMBERS – Delta informa: “Mentre l’anno del centenario volge al termine, gli SkyMiles® members stanno compiendo gli ultimi passi per assicurarsi il 2026 Medallion Status prima del 31 dicembre. Dai rinnovati Choice Benefits al ritorno di Elevate Your Status e alle modalità quotidiane per guadagnare punti oltre il volo, SkyMiles offre ai membri maggiore flessibilità, più valore e più modi per personalizzare la propria esperienza fedeltà. E poiché le soglie MQD per qualificarsi per lo Status Medallion 2027 rimangono invariate, i membri possono guadagnare punti per raggiungere l’elite status senza requisiti aggiuntivi. Delta si sta preparando per il suo più grande programma transatlantico di sempre e sta preparando il terreno per un’indimenticabile estate 2026″.

PRATT & WHITNEY SI AGGIUDICA UN F135 SUSTAINMENT CONTRACT DA $1,6 MILIARDI – Pratt & Whitney informa: “Pratt & Whitney, una società di RTX, si è aggiudicata un undefinitized contract action da 1,6 miliardi di dollari per il supporto dei motori F135, che equipaggiano tutte e tre le varianti dell’F-35 Lightning II. Il contratto finanzia attività chiave di supporto, tra cui depot level maintenance and repair, replenishment of spare parts, material management, propulsion system integration, engineering support, software sustainment, per U.S. and international customers”. Kinda Eastwood, vice president of F135 Sustainment at Pratt & Whitney, afferma: “Gli operatori dell’F-35 in tutto il mondo dipendono dall’F135 per la potenza e le prestazioni richieste dalle loro missioni, questo contratto ci aiuta a mantenere livelli di prontezza operativa che consentono di portare a termine le loro missioni critiche”. “Per garantire la prontezza operativa dell’F-35, l’F135 sustainment network supporta un’infrastruttura estesa, che include multiple global depot facilities, 39 basi e 12 navi in tutto il mondo. Sfruttando la sua maintenance, logistics and technical expertise, Pratt & Whitney sta sviluppando l’F135 enterprise per offrire maggiore agilità, resilienza e supporto ovunque l’F-35 operi. Pratt & Whitney ha consegnato oltre 1.300 F135 production engines a un global enterprise che include 20 nazioni alleate. Guardando al futuro, l’F135 Engine Core Upgrade sfrutterà questo sustainment network, fornendo alle F-35 partner nations un’infrastruttura collaudata e conveniente che migliora la prontezza e garantisce un supporto continuo all’intera flotta per i decenni a venire”, conclude Pratt & Whitney.