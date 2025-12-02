Safran amplia la sua presenza nel Regno Unito

Safran annuncia la creazione di Safran Tech UK, il primo Research & Technology (R&T) centre del Gruppo al di fuori della Francia. Questa iniziativa rientra nella strategia di Safran volta a supportare la crescente presenza del Gruppo nel Regno Unito e rappresenta un primo passo verso l’espansione globale delle sue R&T activities.
“Forte di una presenza di 90 anni nel Paese, con una crescita sostenuta da una serie di acquisizioni di aziende rinomate, Safran ha ulteriormente rafforzato la sua presenza nel Regno Unito con l’integrazione degli actuation and flight control business acquisiti da Collins Aerospace a metà del 2025. Di conseguenza, il Gruppo è diventato il terzo largest civil aerospace player nel Regno Unito, con oltre 5.500 dipendenti in 14 sedi e un fatturato annuo di 1,5 miliardi di sterline.
Le attività di Safran nel Regno Unito ora coprono un’ampia gamma di prodotti del Gruppo per civil and military aviation: aircraft landing gear, seats, actuators and flight controls, nacelles, helicopter engines and electrical equipment. I siti principali coprono l’intera catena del valore, da Research and Technology, design, engineering and manufacturing fino a maintenance and MRO services”, afferma Safran.
“La creazione di questa nuova entità R&T riflette l’ambizione di Safran di sfruttare il ricco e dinamico ecosistema di innovazione del Regno Unito per affrontare le principali sfide del settore, in particolare la decarbonizzazione dell’aviazione, che rappresenta il 75% degli investimenti del Gruppo in R&T.
Safran Tech UK guiderà l’emergere di nuove tecnologie in due aree strategiche per le Group UK-based activities:
– Electrification of propulsion and actuation systems for next-generation aircraft.
– High-performance composite materials“, prosegue Safran.
Olivier Andriès, Chief Executive Officer of Safran, ha dichiarato: “Il lancio di Safran Tech UK, la nostra prima research entity al di fuori della Francia, riflette la nostra ambizione di fare del Regno Unito un catalizzatore di innovazione per la decarbonizzazione dell’aviazione. In qualità di third-largest civil aerospace player nel Regno Unito, siamo orgogliosi di contribuire alla vitalità dell’ecosistema industriale e di ricerca del Paese”.
(Ufficio Stampa Safran)