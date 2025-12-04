Wizz Air distribuirà contenuti di viaggi d’affari tramite l’interfaccia API di Kyte

Wizz Air ha stretto una partnership con la piattaforma di tecnologia di viaggio Kyte con una mossa epocale per aprire i suoi contenuti alla distribuzione di terze parti e rafforzare la sua presenza nel mercato dei viaggi d’affari.

“L’offerta di Wizz per gli intermediari di viaggio sarà ora disponibile sulla piattaforma Kyte, rendendola una delle sue prime partnership di aggregazione per la distribuzione indiretta.

Kyte è una piattaforma API focalizzata sulla fornitura di un canale di distribuzione economicamente vantaggioso per i vettori a basso costo, al fine di connettersi con il più ampio ecosistema di viaggi, senza fare affidamento sui sistemi di distribuzione globale tradizionali.

La moderna API di Kyte standardizza le nuove funzionalità di distribuzione e la messaggistica proprietaria dei vettori a basso costo in una piattaforma unificata, rendendo i contenuti facilmente accessibili per gli intermediari di viaggio. Attraverso l’interfaccia proprietaria di Kyte, gli intermediari di viaggio possono creare connessioni veloci con le compagnie aeree per offrire la suite completa di pacchetti tariffari, funzionalità e servizi accessori per i loro utenti finali.

A partire da dicembre 2025, la piattaforma di Kyte fornirà l’accesso a un percorso utente basato su API per la ricerca e la prenotazione di voli Wizz, servizi accessori e pacchetti tariffari per gli intermediari di viaggi d’affari e di piacere”, afferma Wizz Air.

Silvia Mosquera, Wizz Air’s Chief Commercial Officer, ha detto: “In Wizz Air, siamo costantemente alla ricerca di modi innovativi per avvicinare le nostre tariffe ultra-basse e i nostri servizi ai nostri clienti. La partnership con Kyte ci consente di aprire un nuovo capitolo nella distribuzione dei viaggi d’affari, un capitolo veloce, flessibile e costruito per il futuro. Questa collaborazione riflette il nostro impegno verso la trasformazione digitale e verso la soddisfazione delle esigenze in evoluzione degli intermediari di viaggio e dei loro clienti, delineate nella nostra iniziativa Customer First Compass”.

Alice Ferrari, CEO & Co-founder, Kyte ha aggiunto, “Wizz Air si è saldamente affermata come uno dei vettori a basso costo più dinamici d’Europa, con una reputazione di innovazione, sostenibilità ed efficienza operativa.

Sono estremamente orgogliosa che Kyte collabori con Wizz Air per diventare uno dei suoi primi partner di distribuzione, affidandoci la consegna delle loro tariffe basse tramite l’API di Kyte.

È fantastico vedere Wizz sfruttare la sua piattaforma di distribuzione avanzata per estendere le sue tariffe e l’inventario attraverso un’ampia rete di agenzie di viaggio, migliorando i canali aziendali e al dettaglio indiretti tramite Kyte.

Siamo entusiasti di lavorare con Wizz Air per far crescere la sua presenza sul mercato senza compromettere la sua essenza di basso costo”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)