Austrian Airlines lancia “Dubai Deal”: cinque voli a settimana per Dubai con l’A320neo fino alla fine di marzo

Vienna Airport ha ora un nuovo collegamento diretto per Dubai. Austrian Airlines ha celebrato lunedì primo dicembre la ripresa dei voli per Dubai, dopo una pausa di dieci anni.

“Il cosiddetto “Dubai Deal” – limitato al periodo compreso tra l’inizio di dicembre 2025 e la fine di marzo 2026, con cinque collegamenti settimanali, operati con la flotta A320neo e a prezzi interessanti – è molto richiesto.

I festeggiamenti sono proseguiti per tutto il giorno con omaggi per tutti gli ospiti all’aeroporto di Vienna: le piccole “suitcases” con Mannerschnitten in Austrian Airlines Dubai style sono state molto apprezzate. Al Gate G17, addobbato a festa, gli ospiti del primo volo OS89 – tra cui numerosi rappresentanti del settore turistico, nonché media del settore e del turismo – hanno poi ricevuto un saluto solenne dal CEO di Vienna Airport, Julian Jäger, e dal CEO di Austrian Airlines, Annette Mann, dopo il consueto taglio del nastro”, afferma Austrian Airlines.

Julian Jäger, CEO di Vienna Airport: “Il ritorno del collegamento di Austrian Airlines per Dubai conferma la forte domanda di collegamenti con il Medio Oriente. Da anni registriamo elevati tassi di crescita in questa regione e Dubai è una delle destinazioni più importanti per il mercato austriaco, sia per il turismo che per gli affari. La decisione del nostro vettore nazionale sottolinea il suo percorso di crescita ed è un segnale importante, sia per l’Aeroporto di Vienna che per l’Austria come sede di affari e turismo”.

“Diciamo sempre: un aereo deve volare. Stiamo sperimentando qualcosa di nuovo, sfidando un po’ il mercato e sfruttando al meglio le capacità della nostra flotta A320neo in inverno. Con l’accordo per Dubai, abbiamo intrapreso un’avventura entusiasmante. Naturalmente, la concorrenza su questa rotta è forte e solida. Tuttavia, la situazione delle prenotazioni molto soddisfacente dimostra che il mix “aeromobili compatti, prezzi compatti” sta funzionando”, afferma Annette Mann, CEO di Austrian Airlines.

“Il ‘Customer Experience’ team di Austrian Airlines è stato motivato dal fatto che, invece di jet a lungo raggio con intrattenimento in volo, sulla rotta di circa 4.250 km tra Vienna e Dubai viene ora utilizzato il narrow body A320neo. Il risultato è un pacchetto armonioso e completo: tutte le classi di prenotazione includono coperte e cuscini morbidi, mentre gli amenity kit “Dubai” appositamente progettati, inclusi pratici supporti per tutti i comuni mobile phones e i Dubai puzzle books, sono accattivanti oggetti da collezione. La fornita Austrian Melangerie – l’85% dei prodotti qui proviene dall’Austria – si prende cura del benessere fisico degli ospiti a bordo. Inoltre, è disponibile un “pre-order” service gratuito per il volo di circa cinque ore e mezza con un ulteriore sconto del 10% su tutti i pasti ordinati in anticipo.

Il volo OS89 parte da Vienna alle 18:50 il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con arrivo a Dubai alle 3:25 ora locale. Il volo di ritorno, OS90, parte da Dubai alle 6:05 e atterra a Vienna alle 9:25″, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)