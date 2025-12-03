Eurowings amplia significativamente i voli per Berlino

Eurowings continua la sua crescita presso l’aeroporto della capitale, rafforzando ulteriormente la sua presenza a BER con nuove destinazioni e frequenze aggiuntive.

“Dall’estate 2026, Eurowings aggiungerà altre tre città europee alla sua rete di rotte nell’ambito del suo ruolo di “Capital Express”: Londra, Lisbona e Sarajevo.

Saranno inoltre lanciate le nuove destinazioni Olbia, Napoli e Kavala. Allo stesso tempo, Eurowings opererà voli più frequenti verso le destinazioni turistiche di Maiorca, Spalato, Faro e Larnaca. Con un totale di 43 destinazioni in 20 paesi, l’Eurowings summer flight schedule per il 2026 da BER offrirà più scelta e capacità di posti che mai”, afferma Eurowings.

“Le misure adottate dal governo tedesco ci stanno aiutando a stabilizzare la nostra offerta di voli verso destinazioni europee e, in alcuni casi, ad ampliarla. Questo è particolarmente evidente a Berlino. Con i nostri nuovi collegamenti, stiamo rafforzando la nostra presenza nella capitale. Stiamo investendo deliberatamente in BER perché vediamo il potenziale della regione e vogliamo offrire ai cittadini di Berlino e del Brandeburgo una rete europea ancora più diversificata”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings.

“Siamo lieti della significativa espansione dei servizi di Eurowings da BER. Con due aeromobili aggiuntivi stazionati qui, Eurowings rafforza il suo chiaro impegno nella Berlin-Brandenburg capital region. Questo passo sottolinea l’attrattiva della posizione e la nostra stretta partnership strategica con la compagnia aerea”, afferma Aletta von Massenbach, Chair of the Executive Board of Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

“Con queste nuove destinazioni, Eurowings invia un forte segnale per una migliore connettività nella capitale. Accogliamo con favore in particolare l’aumento del numero di voli da città europee come Londra, Lisbona e Bilbao”, afferma Burkhard Kieker, CEO di visitBerlin.

“Nell’ambito dell’espansione dei servizi presso BER, la flotta di Eurowings aumenterà di due aeromobili, passando a nove aerei basati, un chiaro impegno della controllata Lufthansa per la crescita della capitale. Con un massimo di dodici collegamenti settimanali per London Heathrow e fino a tre voli settimanali per la capitale portoghese Lisbona, la rete europea della compagnia aerea a Berlino continua a crescere.

I vacanzieri e le famiglie in particolare possono contare su una gamma di rotte notevolmente ampliata da BER. Eurowings aggiunge diverse nuove destinazioni turistiche al suo programma di voli: ci saranno due voli settimanali per Olbia in Sardegna e fino a due voli settimanali per Napoli e Sarajevo. Anche Kavala in Grecia sarà servita fino a due volte a settimana durante l’alta stagione. Eurowings sta inoltre ampliando le sue rotte più gettonate: Maiorca riceverà sei collegamenti aggiuntivi a settimana, Stoccolma cinque, Zurigo e Spalato due ciascuna. Inoltre, Eurowings aumenterà la frequenza dei voli per Bilbao, Faro, Göteborg, Helsinki e Larnaca di un collegamento settimanale ciascuno, ampliando significativamente la scelta per i viaggiatori estivi”, prosegue Eurowings.

“I nuovi punti salienti del BER summer programme 2026:

– Un totale di 43 destinazioni dirette.

– Nuove aggiunte al flight schedule: Kavala, Lisbona, Londra, Napoli, Olbia, Sarajevo.

– Voli più frequenti: Bilbao, Faro, Göteborg, Helsinki, Palma di Maiorca, Spalato, Stoccolma, Zurigo“, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)