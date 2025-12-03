Embraer e PGZ firmano cinque protocolli d’intesa per rafforzare la cooperazione strategica nell’Aerospace and Defense Sector in Polonia

Embraer ha firmato cinque Memorandum d’Intesa (MoU) con Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ), leading state-owned defense company in Polonia, e le sue controllate WZL-1, WZL-2, WSK “PZL-Kalisz” e WBCKT.

“Questa mossa strategica stabilisce un quadro per una collaborazione estesa e a lungo termine nei settori aerospaziale e della difesa, migliorando l’impegno di Embraer nel rafforzare i legami con l’industria polacca e nel sostenere la creazione di posti di lavoro altamente qualificati in Polonia.

Nelle prossime settimane, Embraer e PGZ valuteranno opportunità di cooperazione industriale nel settore aerospaziale, tra cui operational support, maintenance, repair and overhaul (MRO) services, components manufacturing, supply chain solutions, design, development, production, industrialization, engineering and testing of aerospace products. L’ambito di cooperazione potrebbe estendersi anche alle attività C4ISR.

Embraer ha inoltre formalizzato protocolli d’intesa con WZL-1 e WZL-2, rafforzando ulteriormente il suo impegno con i principali attori dell’ecosistema aerospaziale polacco. La partnership con WZL-1 comprende la produzione di componenti metallici e compositi, il trasferimento tecnologico, la certificazione e la garanzia della qualità, nonché tecnologie emergenti, aree che contribuiscono a rafforzare le capacità industriali e tecnologiche. Il protocollo d’intesa con WZL-2 si concentra invece sull’esplorazione della collaborazione nelle attività di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) per il KC-390 e altri velivoli, nonché sui painting services”, afferma Embraer.

“Oltre all’accordo principale con PGZ, Embraer ha firmato ulteriori protocolli d’intesa con WSK e WBCKT, che insieme ampliano le prospettive di collaborazione industriale attraverso competenze complementari. Il protocollo d’intesa con WSK riguarda la potenziale cooperazione in aircraft component production and services, mechanical and heat-treatment processes, nonché nei programmi di formazione e nei servizi di consulenza. Con WBCKT, le aziende valuteranno le opportunità per lo sviluppo congiunto di ground support equipment (GSE) per il KC-390 Millennium multi-mission transport aircraft.

Insieme, questi accordi costituiscono una solida piattaforma per espandere la presenza industriale di Embraer in Polonia e promuovere una cooperazione tecnologica, economica e di difesa a lungo termine”, prosegue Embraer.

“Grazie agli accordi firmati con Embraer, PGZ Group acquisisce un partner che è una delle più grandi aziende aeronautiche al mondo. L’evento di oggi conferma che siamo pronti a stabilire una cooperazione a lungo termine, che si tradurrà in un maggiore potenziale per l’industria della difesa polacca, nel trasferimento tecnologico e nell’acquisizione di nuove competenze in uno dei settori chiave”, ha dichiarato Jan Grabowski, Vice President of the Management Board of PGZ S.A.

“In Embraer, il concetto di cooperazione è parte del nostro DNA. Gli accordi che abbiamo firmato oggi gettano solide basi per una partnership a lungo termine che porrà effettivamente la Polonia al centro dell’ecosistema industriale che stiamo creando in Europa”, ha dichiarato Bosco Da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Nel corso della giornata, che ha incluso la cerimonia di firma del MoU, Embraer ha presentato ufficialmente il KC-390 Millennium multi-mission transport aircraft e ha evidenziato le capacità dell’A-29 Super Tucano“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)