Lufthansa aderisce all’Hidden Disabilities Sunflower Program

Lufthansa ha aderito all’Hidden Disabilities Sunflower Program il 1° dicembre. Il programma globale a supporto delle persone con disabilità invisibili consente alle persone interessate di indicare con discrezione le proprie esigenze negli spazi pubblici.

“Il simbolo è un girasole giallo su sfondo verde, solitamente sotto forma di un cordino con ciondolo. Il “Sunflower” è utilizzato in molti luoghi pubblici ad alto traffico come aeroporti, stazioni ferroviarie, supermercati, teatri e università. L’obiettivo di Lufthansa Group è che tutte le sue compagnie aeree aderiscano al programma entro la fine del 2026. Austrian Airlines, Eurowings, SWISS e ora Lufthansa hanno già aderito.

Circa 1,3 miliardi di persone in tutto il mondo convivono con una qualche forma di disabilità. Fino all’80%, oltre un miliardo di loro, soffre di una disabilità invisibile. Viaggiare in aereo può essere particolarmente impegnativo per queste persone. Il Sunflower symbol consente alle persone interessate di indicare con discrezione di aver bisogno di più tempo, pazienza, aiuto o comprensione in determinate situazioni. Naturalmente, sono loro a decidere autonomamente se avvalersi o meno di questa offerta. Nelle ultime settimane, Lufthansa ha fornito ai suoi ground and cabin crews informazioni e formazione complete sul Sunflower Program, sensibilizzandoli sul problema e su come interagire con i passeggeri che indossano il Sunflower“, afferma Lufthansa.

“Il Sunflower sarà implementato anche nei due aeroporti di riferimento di Lufthansa: Monaco di Baviera, da ora, e Francoforte, da gennaio 2026. I cordini Sunflower saranno disponibili presso i banchi informazioni o i banchi servizi speciali degli aeroporti a partire dalle date sopra indicate e saranno inoltre distribuiti presso i Lufthansa special services counters di Francoforte e Monaco. I passeggeri con disabilità non visibili possono sempre contattare il personale aeroportuale e Lufthansa, anche se non indossano il badge identificativo Sunflower. Indossare il cordino non sostituisce un accompagnatore o un wheelchair service, né consente un percorso preferenziale o più rapido, ad esempio al check-in, ai controlli di sicurezza o all’imbarco. Si tratta piuttosto di consapevolezza, rispetto ed empatia in tutti i punti di contatto”, prosegue Lufthansa.

“Attualmente sono numerose le iniziative all’interno di Lufthansa Group volte a migliorare l’esperienza di viaggio delle persone con disabilità. A novembre Lufthansa ha invitato il primo Accessibility Customer Advisory Committee presso la sua sede centrale di Francoforte. I membri con mobilità ridotta, disabilità visive e uditive, nonché disabilità cognitive e con conseguenti requisiti di accessibilità, sono rappresentati nel comitato di recente costituzione. Sosterranno Lufthansa Group con le loro osservazioni, esperienze e idee al fine di sviluppare ulteriormente le offerte, i prodotti e i servizi esistenti per le persone con disabilità visibili e invisibili”, conclude Lufthansa.

