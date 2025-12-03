EVA Air ottiene le certificazioni IATA CEIV Fresh e Live Animals

EVA Air, Evergreen Air Cargo Services (EGAC) ed Evergreen Airline Services Corp. (EGAS) – che, nel gennaio di quest’anno, ha ottenuto la certificazione CEIV Lithium Batteries dall’International Air Transport Association (IATA) – hanno unito nuovamente le forze per ottenere la doppia certificazione professionale CEIV Fresh e CEIV Live Animals, diventando uno dei pochi sistemi aerei al mondo a detenere contemporaneamente tre accreditamenti per le operazioni aeree, lo stoccaggio delle merci e i servizi di assistenza a terra.

“Questo risultato evidenzia le forti capacità di integrazione e la qualità del servizio a livello internazionale di EVA Air e delle sue società di servizi affiliate nel trasporto di merci speciali.

EVA Air ha ora completato quattro certificazioni della serie IATA CEIV: CEIV Pharma, CEIV Lithium Batteries, CEIV Fresh e CEIV Live Animals, diventando una delle pochissime compagnie aeree al mondo a detenerle tutte e quattro contemporaneamente. L’audit di certificazione congiunto di EVA Air, EGAC ed EGAS migliora ulteriormente la qualità e la coerenza delle operazioni cargo di EVA, rafforzando al contempo la posizione professionale di Taiwan nel mercato globale del trasporto merci.

Tra le società certificate, EGAC è il primo operatore di trasporto aereo e stoccaggio di merci a Taiwan ad aver ottenuto la certificazione CEIV Fresh. Impegnata nel controllo preciso della temperatura e nella gestione standardizzata delle spedizioni di merci deperibili, EGAC garantisce la piena conformità ai più elevati standard IATA in ogni fase, dal ricevimento e stoccaggio alla consegna finale. Grazie a un monitoraggio avanzato delle temperature e alla formazione professionale del personale, EGAC salvaguarda l’integrità dei prodotti e sostiene le esportazioni agricole e ittiche di Taiwan con una rete logistica affidabile per la catena del freddo, che collega i produttori locali ai mercati globali”, afferma EVA Air.

“Nel campo del trasporto di animali vivi, EVA Air ed EGAS lavorano a stretto contatto per estendere gli standard professionali di trasporto merci al trasporto di animali domestici dei passeggeri, garantendo un viaggio sicuro e confortevole per gli animali in transito. Recentemente, per celebrare il 64° anniversario del gemellaggio tra Houston e Taipei e il 10° anniversario della rotta Taipei-Houston di EVA Air, lo zoo di Houston ha donato un maschio di antilope bongo allo zoo di Taipei. EVA Air sarà responsabile del trasporto intercontinentale, dimostrando la sua professionalità e dedizione alla conservazione della fauna selvatica.

Il trasporto di merci fresche e animali vivi comporta molteplici fasi operative e severi requisiti di sicurezza. EVA Air, EGAC ed EGAS aderiscono a procedure coerenti e rigorose per mantenere la stabilità e l’affidabilità in ogni fase. In futuro, EVA Air continuerà a collaborare strettamente con EGAC ed EGAS per fornire ai clienti di tutto il mondo servizi sicuri, affidabili e di alta qualità nel trasporto aereo merci”, conclude EVA Air.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: EVA Air)