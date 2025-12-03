Nuove opportunità di lavoro in Toscana: Volotea apre le selezioni per l’assunzione di assistenti di volo

Volotea rafforza il proprio impegno a Firenze e annuncia l’apertura di nuove posizioni lavorative per la sua base operativa. In vista dell’arrivo del secondo aeromobile, previsto per la seconda metà del 2026, la compagnia ha avviato il processo di selezione per 20 nuove risorse da inserire come assistenti di volo, che andranno ad affiancare l’organico già presente nello scalo fiorentino, che conta ad oggi quasi 40 dipendenti, compresi i piloti di Volotea.
Le sessioni di reclutamento si terranno nella prima parte del 2026: i candidati ideali devono essere in possesso del diploma di scuola superiore, avere una conoscenza della lingua inglese di livello B2 (la conoscenza di altre lingue costituirà un plus), mostrare predisposizione al contatto con il pubblico e spirito di squadra.
“Firenze è una base strategica per il nostro network e il raddoppio della nostra presenza operativa richiede anche un rafforzamento delle risorse umane”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Con questo nuovo ciclo di assunzioni vogliamo offrire nuove opportunità di impiego sul territorio, continuando a investire in una crescita duratura che porti valore alla città, all’aeroporto e ai suoi abitanti”.
Le nuove assunzioni rientrano nel più ampio piano di espansione di Volotea in Toscana: grazie al secondo aeromobile, la compagnia prevede un incremento del 21% in termini di capacità da Firenze e l’avvio di nuove rotte verso Siviglia, Valencia, Strasburgo e Berlino, per un totale di 16 destinazioni disponibili nel 2026.
Le candidature saranno raccolte online nella sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale della compagnia: https://jobs.volotea.com/crews/.
(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)