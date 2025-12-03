L’Hub Cargo dell’Aeroporto di Venezia è pronto ad ottenere la certiricazione GDP per la gestione del prodotto farmaceutico

È giunto all’ultimo miglio il percorso per l’ottenimento della certificazione GDP (Good Distribution Practice) per la movimentazione del prodotto farmaceutico avviato all’aeroporto Marco Polo da Venezia Logistica Europa, principale handler cargo dello scalo, partecipato paritariamente da BCUBE, operatore logistico italiano leader nella gestione integrata della supply chain, e dal Gruppo SAVE, gestore del Polo aeroportuale del Nord-Est (aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia).

L’annuncio della certificazione, attesa già nelle prossime settimane, è stato dato oggi nel corso di INNPharma2025, la Conferenza Annuale di PharmacomItalia che tratta i temi della Farma Logistica 4.0, da Mauro Grisafi, Amministratore Delegato di BCUBE Air Cargo e di Venezia Logistica Europa e da Francesco Folonari, Direttore Cargo del Gruppo SAVE.

L’iter, partito lo scorso ottobre con la consulenza di PharmacomItalia, ha visto Venezia Logistica Europa impegnata nella definizione dei flussi, nella formazione del personale e nella predisposizione delle infrastrutture essenziali a temperatura controllata necessarie alla gestione operativa del prodotto farmaceutico per via aerea.

L’ottenimento della certificazione GDP risponde all’obiettivo di potenziare la capacità cargo sull’aeroporto di Venezia valorizzando la posizione geografica dello scalo, gli accordi con primarie compagnie aeree, il potenziale produttivo del territorio e l’attrattività di paesi stranieri limitrofi come Austria, Croazia e Slovenia.

La certificazione è un primo passo verso l’avvio di una operatività qualificata e dedicata al prodotto farmaceutico e propedeutica al futuro sviluppo infrastrutturale con un pharma center dedicato seguendo il modello di quanto già presente in altri primari scali europei.

