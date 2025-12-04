Aeroporto di Bologna: inaugurata la nuova Galleria Commerciale in Sala Imbarchi Schengen

Al termine di importanti lavori di riqualifica dell’area e di realizzazione di nuovi spazi e servizi, con particolare attenzione all’esperienza del passeggero e all’offerta di nuovi store di qualità, è stata inaugurata ufficialmente oggi la nuova Galleria Commerciale della Sala Imbarchi Schengen dell’Aeroporto di Bologna. Al contempo, dopo due anni di progressive chiusure per lavori, viene completamente liberata dai cantieri l’intera area degli Imbarchi Schengen, oggi interamente riconfigurata e a disposizione dei passeggeri.

“L’apertura di nuovi punti vendita completa un percorso di riposizionamento dell’offerta commerciale dell’Aeroporto di Bologna, basata su di una forte presenza di brand di eccellenza del territorio insieme ad alcune delle icone del Made In Italy. Ad alcuni dei marchi già presenti prima dei lavori, ma a cui è stato dato più spazio e di cui è stato rinnovato il format, si sono infatti aggiunti altri importanti brand e marchi. Tra questi: Armani, Moleskine, Kampos ed un ampio Duty Free, gestito da Heinemann, nel quale si trovano brand di stampo internazionale diretti ad affascinare anche le generazioni più giovani.

La medesima strategia è stata perseguita nell’offerta Food&Beverage, dove l’italianità e la “località” hanno giocato un ruolo estremamente importante: esempio ne sono il nuovo bar gestito da Vecchia Malga Negozi ed il punto vendita “Amore”, il primo all’interno di un contesto aeroportuale italiano”, afferma l’Aeroporto di Bologna.

“Il processo di miglioramento che Aeroporto di Bologna ha voluto condurre in questi anni con i sub-concessionari ha visto altri importanti tasselli, tra cui le iniziative volte al miglioramento della customer experience e l’attenzione alla sostenibilità ambientale nella riduzione dei rifiuti e nell’aumento della raccolta differenziata.

L’intervento sulla Galleria Commerciale è stato effettuato con la collaborazione di Nilma Contract per alcuni servizi di pilotage tecnico, relativi alla progettazione e realizzazione degli store. Lo sviluppo e il coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione sono stati gestiti dalla Direzione Infrastrutture di Aeroporto”, conclude l’Aeroporto di Bologna

“Gli ultimi due anni sono stati, in alcuni periodi, un po’ complessi per i nostri passeggeri, perché abbiamo dovuto operare “a cuore aperto”, con i cantieri che hanno temporaneamente ridotto alcuni spazi per l’attesa e per le operazioni di imbarco. Ora però siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto in Sala Imbarchi, perché, oltre a spazi operativi più ampliati e funzionali, possiamo offrire ai passeggeri una Galleria Commerciale completamente riqualificata, più ampia e luminosa. Nel corso di quest’anno abbiamo realizzato gli obiettivi che ci eravamo posti in termini di avanzamento degli investimenti e di sviluppo delle aree, in ottica di customer experience, di comfort e di offerta commerciale”, ha commentato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aeroporto di Bologna, Nazareno Ventola.

“Siamo molto soddisfatti perché questa non è solo la realizzazione di un progetto pensato anni fa, ma è l’espressione di una visione industriale che vede l’aeroporto determinato a creare un terminal sempre più accogliente e funzionale al servizio dei passeggeri. La nuova area imbarchi Schengen ora può contare su spazi commerciali di circa 2000 mq per un totale di 14 punti vendita di cui quattro F&B, un Duty Free e nove negozi di marca. Ad un mese dall’inaugurazione della nuova business lounge e a quattro mesi dall’inaugurazione del nuovo parcheggio multipiano, oggi completiamo un 2025 che ha visto una molteplicità di interventi che contribuiranno ad influire positivamente sulla percezione dell’Aeroporto da parte dei passeggeri e sulla qualità del servizio erogato”, ha aggiunto Stefano Gardini, Direttore Business Non Aviation di Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)