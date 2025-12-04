SAS lancia SAS Holidays

SAS amplia la sua offerta con il lancio di SAS Holidays. “Il nuovo concept riflette la crescente domanda di integrated leisure travel solutions, offrendo ai clienti la possibilità di organizzare l’intero viaggio in un’unica soluzione. Combinando voli, alloggi, trasferimenti ed extra personalizzati, SAS rafforza la sua posizione nel mercato delle vacanze in crescita.

Con SAS Holidays, l’intero viaggio può ora essere gestito in un’unica soluzione, riflettendo l’ambizione di SAS di espandere la propria offerta nel leisure market. Il prodotto sarà commercializzato attivamente in futuro, con lo slogan della campagna “There’s holidays. And there’s SAS Holidays”“, afferma SAS.

“Questa iniziativa non solo migliora l’esperienza dei nostri clienti, ma rafforza anche la posizione di SAS nel crescente mercato del tempo libero. Offrendo pacchetti di qualità garantita, vantaggi EuroBonus e prezzi competitivi, creiamo nuovo valore per i nostri viaggiatori e nuove opportunità di crescita per SAS. SAS Holidays rappresenta un naturale passo avanti nella nostra ambizione di essere la prima scelta sia per i voli che per le vacanze”, afferma Aron Backström, VP Product & Loyalty at SAS.

“SAS Holidays copre quasi tutte le destinazioni del network SAS. I viaggiatori che prenotano tramite SAS Holidays guadagneranno punti EuroBonus sull’intero pacchetto, oltre ai punti guadagnati per i voli, e riceveranno anche il 50% dei punti Level. I membri EuroBonus Silver, Gold e Diamond ricevono i loro consueti vantaggi di livello, come posti a sedere, bagagli e accesso alle lounge, quando viaggiano con pacchetti SAS Holidays“, prosegue SAS.

“Riunendo tutto in un unico posto, SAS Holidays combina l’affidabilità e la puntualità di SAS, leader del settore, con opzioni alberghiere flessibili e curate. Questo offre ai viaggiatori maggiore comodità, fiducia e valore in un’unica esperienza di prenotazione”, afferma Backström.

“Sviluppato in collaborazione con TripX Travel AB, SAS Holidays offre una selezione accurata ma ampia di hotel di qualità garantita, non solo nelle città di arrivo ma anche nelle regioni limitrofe, soddisfacendo ogni esigenza, dalle fughe del fine settimana alle vacanze più lunghe in famiglia. TripX si assume la responsabilità dei pacchetti viaggio, garantendo la conformità e la tutela del cliente.

SAS Holidays è disponibile per l’acquisto presso i punti vendita in Europa, offrendo ai viaggiatori un modo semplice e curato per pianificare il proprio viaggio, riflettendo il concetto più ampio alla base della nuova offerta.

SAS Holidays può essere prenotato su sas.se, sas.no, sas.dk e su flysas.com“, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)