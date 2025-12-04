Embraer sviluppa una soluzione di intelligenza artificiale per aumentare la Data-Driven Operational Efficiency

Embraer e Aquarela Analytics, azienda pioniera nell’uso dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei dati, hanno condotto una valutazione dettagliata di oltre due terabyte di informazioni, durata dieci mesi, con l’obiettivo di promuovere una maggiore integrazione dei processi all’interno della supply chain.

“Smart Planning è lo strumento di analisi dati più aggiornato, sviluppato e integrato per rendere più efficaci i processi di Embraer. Si compone di un interactive control panel sui materiali utilizzati nel processo di produzione dei nostri aeromobili, che aiuta il team di pianificazione nella gestione degli acquisti e dei livelli di stock, garantendo una maggiore prevedibilità in caso di mancanza o eccesso di materiali grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e di un modello predittivo”, afferma Dimas Tomelin, Vice President of Strategy, Digital and Innovation at Embraer.

“Combinando l’utilizzo di due metodologie – Agile by Embraer e Data Culture Methodology by Aquarela Analytics – il progetto è stato suddiviso in due fasi principali, per una durata complessiva di dieci mesi, che spaziano dalla strutturazione del framework per l’estrazione, la preparazione e lo sviluppo degli AI models ai livelli di visualizzazione”, afferma Embraer.

“Durante l’intero processo, abbiamo applicato tutta la nostra competenza in analisi dei dati, piattaforme e algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare, trasformare e integrare il sistema operativo di Embraer. È stato un progetto impegnativo, in cui in ogni fase abbiamo approfondito e ampliato l’ambito di applicazione man mano che venivano misurati complessità e risultati. Siamo molto soddisfatti del risultato e soprattutto della partnership instaurata con Embraer”, afferma Marcos Santos, CEO di Aquarela Analytics.

“Smart Planning non solo ha ottimizzato la pianificazione dell’inventario di Embraer, ma ha anche gettato solide basi per future innovazioni nella supply chain. Grazie alla digitalizzazione e a una maggiore integrazione dei dati, è stato possibile migliorare ulteriormente l’efficienza operativa, ridurre i costi, migliorare la qualità e rafforzare i rapporti con fornitori e partner”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)