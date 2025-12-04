Air France amplia il suo flight schedule per il Regno Unito

Air France continua ad espandere il suo medium-haul network. La compagnia ha annunciato l’intenzione di aumentare le frequenze dei voli da/per il Regno Unito, dove opera fino a 300 voli settimanali verso 6 destinazioni.
“A partire dal 29 marzo 2026, Air France opererà due voli giornalieri tra Parigi-Charles de Gaulle e London Gatwick. Questi voli saranno operati con aeromobili Airbus A220.
L’orario dei voli è progettato per migliorare le opportunità di collegamento tramite l’hub di Parigi-Charles de Gaulle con la rete globale di destinazioni di Air France.
London Gatwick, il secondo aeroporto più grande della capitale britannica, offre ottimi collegamenti con il centro di Londra (tramite Gatwick Express, Thameslink e il Southern network) e un accesso diretto al sud dell’Inghilterra (Brighton, South Downs, Sussex).
Questo nuovo servizio integrerà il servizio di lunga data di Air France da/per London Heathrow, che la compagnia aerea serve 6 volte al giorno”, afferma Air France.
Orari dei voli (in ora locale):
Partenze da Parigi-CDG per London Gatwick alle 9:20 (arrivo alle 9:30) e alle 15:45 (arrivo alle 15:55)
Partenze da London Gatwick per Parigi-CDG alle 10:30 (arrivo alle 12:40) e alle 17:10 (arrivo alle 19:20).
“Per facilitare il viaggio verso il prossimo Six Nations rugby championship, Air France opererà 12 voli speciali tra Parigi-Charles de Gaulle e Cardiff (Galles) tra il 13 e il 16 febbraio 2026. Questo servizio speciale permetterà ai tifosi francesi e internazionali di raggiungere facilmente il Galles e vivere l’emozionante atmosfera delle partite di questo spettacolare torneo.
Orari dei voli e tariffe sono disponibili su airfrance.com“, conclude Air France.
(Ufficio Stampa Air France)