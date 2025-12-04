Enac e il Dipartimento per la trasformazione digitale: la piattaforma digitale HyperTwin riscrive la gestione dello spazio aereo per droni e mobilità aerea innovativa

Ieri, 3 dicembre 2025, in occasione della cerimonia di inaugurazione del Palazzo dell’Aviazione Civile, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) e il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) hanno fatto il punto a un anno dalla presentazione di HyperTwin, la piattaforma digitale all’avanguardia per la mobilità aerea innovativa: progetto concreto che mira a semplificare e velocizzare la valutazione per le autorizzazioni e per la gestione dei servizi innovativi.

“HyperTwin nasce da un accordo di collaborazione tra il DTD e l’Enac e di un macro progetto che si prefigge di creare l’ecosistema italiano della Mobilità Aerea Avanzata, ovvero di realizzare un sistema nazionale per l’utilizzo sicuro dei droni e dei eVTOL, gli aeromobili a decollo e atterraggio verticale a propulsione elettrica per il trasporto di persone. Il progetto promuove la cooperazione tra stakeholder pubblici e privati, la condivisione di dati e informazioni e la creazione di un contesto trasparente e affidabile per lo sviluppo del settore.

La nuova piattaforma digitale rappresenta un passaggio decisivo per la crescita dei servizi aerei innovativi e della Mobilità Aerea Avanzata (AAM), che grazie all’elettrificazione e alla digitalizzazione introduce una nuova dimensione della mobilità urbana, alleggerendo la congestione dei trasporti terrestri e favorendo soluzioni più sostenibili. L’integrazione multimodale con i sistemi pubblici e privati consentirà ai territori di ottimizzare le risorse esistenti.

L’impiego di droni permetterà operazioni sicure e a basse emissioni, con benefici per la qualità della vita e per attività critiche come il trasporto medicale, gli interventi di emergenza e il collegamento delle aree remote.

La collaborazione tra le Parti punta inoltre a promuovere la nascita di Hub Tecnologici di Cross-Industry dedicati alla mobilità verticale, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di servizi innovativi provenienti da settori differenti”, afferma l’Enac.

“Nel corso della giornata è stato presentato lo stato di avanzamento del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Avanzata 2021–2030, sviluppato da Enac e dal Dipartimento per la trasformazione digitale insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Esperti, rappresentanti istituzionali e stakeholder si sono confrontati sulle prossime fasi di sviluppo di un ecosistema digitale più efficiente e inclusivo”, prosegue l’Enac.

Il Presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, in apertura dei lavori ha dichiarato: “Desidero innanzitutto ringraziare il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Sen. Alessio Butti, la cui visione ha reso possibile l’avvio di questa collaborazione che unisce mobilità e dimensione aerea, mettendosi al servizio della collettività, con regole chiare e capacità innovative.

Dobbiamo riconoscere che i droni e le nuove tecnologie hanno trasformato la nostra vita quotidiana. Nell’ambito della mobilità aerea, Enac sta anticipando l’innovazione con la Regional Air Mobility (RAM), con cui garantiamo spostamenti veloci coi mezzi tradizionali, in attesa di poter poi sviluppare il traffico quando arriveranno i droni per il trasporto passeggeri.

Il futuro è già presente. Abbiamo a disposizione strumenti in grado di migliorare la qualità della vita e rafforzare la competitività del Paese, creando e valorizzando nuove competenze professionali. HyperTwin è solo il primo passo di un percorso evolutivo che contribuirà a ridisegnare lo spazio aereo dei prossimi anni, rendendolo più sicuro, efficiente e sostenibile”.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Sen. Alessio Butti: “HyperTwin è la prova di come l’innovazione e la tecnologia possano cambiare, letteralmente, la vita delle persone. La mobilità aerea avanzata introduce una nuova dimensione della mobilità urbana e territoriale. Offre un’alternativa reale a una mobilità terrestre sempre più congestionata e ai limiti delle forme tradizionali di trasporto. In tutti questi casi HyperTwin consente di simulare gli scenari prima che accadano, di valutarne la fattibilità, di misurarne i rischi, di costruire procedure operative sicure. Un gemello digitale come HyperTwin è, insomma, un alleato prezioso per le politiche pubbliche”.

“I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del Presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Sen. Alessio Butti intervenuto con un videomessaggio. A seguire la relazione introduttiva di Carmela Tripaldi Direttore Centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica Enac e la presentazione di Marco Silanos Direttore Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa Enac, che ha svolto anche il ruolo di moderatore nella Tavola Rotonda sul Piano Strategico Nazionale AAM 2021-2030.

Domenico Lopreiato COO Dipartimento per la trasformazione digitale e Marco Catalano Direzione Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa Enac, con una dimostrazione, hanno illustrato ai partecipanti uno scenario di utilizzo della piattaforma HyperTwin.

Durante la Tavola Rotonda sono stati condivisi gli elementi di innovazione e modifica necessari al Piano Strategico Nazionale per attualizzarlo e proiettare il settore nel futuro. Ne hanno parlato Mauro Berzovini Head of Partnerships & Funding Leonardo Helicopters, Nicola Marietti CEO Aiviewgroup, Mariano Feccia Direttore Centro Trapianti Regione Lazio, Calogero Giammusso Head of Operation UrbanV, Alberto Iovino Compliance Monitoring Manager D-Flight, Paola Olivares Direttore Osservatori PoliMi”, continua l’Enac.

Le conclusioni dei lavori sono state affidate al Direttore Generale Enac, Alexander D’Orsogna: “HyperTwin è un modello esemplare di innovazione e trasformazione digitale al servizio della Pubblica Amministrazione. Grazie alla sua architettura tecnologica di ultima generazione, la piattaforma ottimizza i processi dedicati alla gestione della mobilità aerea avanzata. In un panorama in cui sicurezza, efficienza e trasparenza rappresentano requisiti imprescindibili, HyperTwin può rappresentare una soluzione per guidare l’evoluzione della mobilità aerea del futuro”.

(Ufficio Stampa Enac)