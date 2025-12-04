Pilot Training Center modernizza la flotta con quattro Tecnam P92 Echo MkII

Tecnam annuncia la consegna di quattro velivoli P92 Echo MkII al Pilot Training Center, una delle principali FAA Part 141 and Part 61 approved flight school con sede negli Stati Uniti.

“Questa espansione della flotta segna una pietra miliare significativa nell’impegno del Pilot Training Center nel fornire agli studenti le piattaforme di addestramento più avanzate, sicure e sostenibili disponibili.

La scelta del P92 Echo MkII si allinea perfettamente con la missione del Pilot Training Center di offrire un’esperienza di addestramento moderna. I velivoli sono dotati di advanced Garmin G3X Touch glass cockpit avionics and Garmin Autopilot systems, che consentono agli studenti di acquisire esperienza pratica con i digital flight displays fin dal primo giorno

Oltre all’avionica, la nuova flotta offre notevoli vantaggi operativi. Il P92 Echo MkII è rinomato per la sua sicurezza e la sua maneggevolezza, che lo rendono una piattaforma ideale per l’addestramento ab-initio. Alimentato dall’affidabile motore Rotax 912, il velivolo vanta un’eccezionale efficienza nei consumi”, afferma Tecnam.

Kamal Patel, Chief Flight Instructor at Pilot Training Center, ha commentato l’acquisizione: “L’aggiunta di questi nuovi velivoli Tecnam P92 riflette il nostro continuo investimento nel futuro dell’addestramento aeronautico. Ci impegniamo a offrire ai nostri studenti l’accesso alle piattaforme di addestramento più avanzate, efficienti e sicure disponibili. Questa espansione garantisce che ogni pilota che si addestra con noi sia pienamente preparato per la tecnologia e gli standard dell’aviazione moderna”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha accolto con favore la nuova partnership: “Siamo lieti che il Pilot Training Center abbia scelto Tecnam per l’espansione della propria flotta. Il P92 Echo MkII rappresenta una svolta per le accademie di volo, offrendo un mix unico di tecnologia moderna e qualità di pilotaggio superiori. Siamo orgogliosi di supportare PTC nella formazione della prossima generazione di piloti su velivoli che non sono solo divertenti da pilotare, ma anche ecologici ed economici”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)