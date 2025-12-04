TAP Air Portugal presenta una nuova opzione intermedia tra Economy e Business Class

A partire dall’estate 2026, TAP Air Portugal introdurrà una nuova cabina pensata per offrire ai passeggeri un’opzione intermedia tra Economy e Business Class.
“Disponibile sui voli a lungo raggio operati con A330 e A321LR, questo prodotto innovativo nasce per intercettare le nuove tendenze di viaggio e rispondere alla crescente richiesta di maggiore comfort, privacy e servizi personalizzati.
La nuova cabina comprende 12 posti dedicati, garantiti senza vicino, collocati subito dopo la Business Class e organizzati in file da quattro. Questa configurazione assicura un ambiente più silenzioso e intimo, ideale per vivere un’esperienza di viaggio davvero rilassante.
Il viaggio inizia prima dell’imbarco con:
– Check-in dedicato Premium
– Trattamento prioritario dei bagagli
– Accesso Fast Track ai controlli di sicurezza
– Imbarco prioritario
Questi vantaggi rendono l’esperienza in aeroporto più veloce e agevole, contribuendo a un’esperienza di viaggio più fluido e più confortevole”, afferma TAP Air Portugal.
“Un’attenzione più personalizzata e una cura speciale per i dettagli rendono unica questa cabina:
– Pasto principale premium con due scelte di piatto caldo
– Possibilità di pre-selezionare il pasto fino a 24 ore prima della partenza
– Amenity kit
– Cuscino premium
– Cuffie di qualità superiore
Ogni dettaglio è studiato per offrire un’esperienza di viaggio superiore e un’attenzione ancora maggiore al passeggero.
La nuova cabina offre inoltre:
– Miglia bonus
– Condizioni flessibili per riprenotazioni e rimborsi
La soluzione perfetta per chi desidera più vantaggi e maggiore flessibilità”, prosegue TAP Air Portugal.
“Con questo lancio, TAP si unisce al gruppo di compagnie aeree che stanno ridefinendo il concetto di Economy Class, proponendo soluzioni differenziate che combinano benessere e convenienza. Questa evoluzione rafforza la posizione competitiva di TAP, confermando il cliente come fulcro della propria strategia”, conclude TAP Air Portugal.
(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)