Il Gruppo SAVE, Official Supporter di Milano Cortina 2026, accende l’albero di Natale dell’aeroporto di Venezia ispirato alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali

Con un evento nell’evento, alle 17 odierne l’Aeroporto Marco Polo di Venezia ha dato il via alle festività natalizie, invitando passeggeri e comunità aeroportuale all’accensione dell’albero di Natale che richiama visivamente la partnership con Milano Cortina 2026, di cui il Gruppo SAVE è Official Supporter.

“Port of Entry” ufficiale dei Giochi invernali, il Marco Polo ha esposto al centro dell’ampia galleria nell’area partenze del terminal passeggeri un albero di 8 metri, con addobbi che riportano i segni distintivi dell’aeroporto e delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

“Abbassate le luci della sala, la suggestiva accensione dell’albero è stata seguita con sorpresa ed emozione dai passeggeri in partenza e dal personale dello scalo che numeroso ha partecipato a questo momento rappresentativo di una comunità unita e coesa.

E’ seguito un vivace momento musicale realizzato in collaborazione con il Teatro La Fenice e i giovani cantanti del coro Kolbe, che hanno eseguito alcuni brani dell’opera per bambini di prossimo debutto a Venezia “Piccolo Orso e la Montagna di Ghiaccio”, con musiche di Giovanni Sollima e libretto di Giancarlo De Cataldo, inserita tra le iniziative dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

All’interno di questa atmosfera natalizia, si è dipanato come filo conduttore il tema delle Olimpiadi e Paralimpiadi, con la presenza eccezionale delle mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026, Tina e Milo, i due simpatici ermellini che rappresentano rispettivamente i Giochi Olimpici Invernali e quelli Paralimpici.

Ad accompagnare la scena, gli Emblemi Olimpici e Paralimpici esposti in aeroporto su iniziativa della Regione Veneto, che rimandano ai valori propri dello sport e agli stessi principi di inclusività che sono al centro dell’attività e del ruolo del Marco Polo come realtà di collegamento con il mondo e di servizio per l’ampio territorio di riferimento.

All’evento di accensione dell’albero è intervenuto per un saluto Alberto Stefani, eletto Presidente della Regione Veneto”, afferma il Gruppo SAVE.

Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE: “Con l’approssimarsi delle festività natalizie e in vista del grande appuntamento delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali che vedono fortemente coinvolto il nostro aeroporto, ci ha fatto particolarmente piacere incontrare la comunità aeroportuale in un evento che ha fuso i due temi, portatori entrambi di valori di fratellanza e solidarietà. I mesi che verranno intensificheranno ulteriormente il lavoro organizzativo che da oltre due anni stiamo portando avanti con Milano Cortina 2026. Un impegno condiviso con la Regione Veneto e in particolare con il Presidente Zaia a cui dobbiamo la realizzazione di questo evento mondiale nel nostro territorio e che ringraziamo per il lavoro e la collaborazione anche in occasione dei Giochi Olimpici Invernali. Tutto il personale del nostro Gruppo e in generale dell’aeroporto ne è coinvolto con professionalità e con l’entusiasmo e la consapevolezza di contribuire a questo grande appuntamento, che darà nuovo risalto alle eccellenze del nostro territorio”.

(Ufficio Stampa Gruppo SAVE – Photo Credits: Gruppo SAVE)