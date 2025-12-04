Qatar Executive annuncia la Full-Fleet Starlink Installation per una connettività di bordo senza pari

Qatar Executive, la private jet charter division di Qatar Airways Group, annuncia un’importante pietra miliare nella private aviation connectivity.

“Entro l’inizio del 2026, tutti i tipi di aeromobili Gulfstream e Bombardier della flotta di Qatar Executive saranno dotati di Starlink, la connessione Internet ad altissima velocità e bassa latenza leader al mondo.

Questo ambizioso progetto si basa sull’impegno di Qatar Executive per l’innovazione e l’esperienza del cliente. Metà della flotta Gulfstream G650ER e l’intera flotta Bombardier Global 5000 operano già con Starlink, offrendo una connessione Internet fluida e ultraveloce che consente ai passeggeri di lavorare, guardare contenuti in streaming e comunicare a velocità paragonabili a quelle terrestri. Tutte le installazioni vengono eseguite internamente e proseguiranno a ritmo record, con il completamento di tutti i G650ER rimanenti e dell’intera flotta G700 previsto per l’inizio del 2026″, afferma Starlink.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Siamo lieti di superare costantemente le aspettative dei nostri clienti. Equipaggiando l’intera ultra-long-range fleet con Starlink e completando le installazioni con i nostri team tecnici qualificati, stiamo definendo un nuovo standard anche per la private aviation. Questa iniziativa è in linea con il nostro incessante impegno per l’eccellenza, offrendo un’esperienza che supera le aspettative e che vi farà sentire davvero come a casa vostra in cielo”.

“L’ammodernamento dell’intera flotta, unito al servizio di livello mondiale di Qatar Executive, crea un’esperienza esclusiva e ineguagliabile che migliora la connettività e le sinergie all’interno di Qatar Airways Group“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)