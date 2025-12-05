Bombardier accelera l’espansione dei servizi con l’accelerazione della costruzione dell’importante Abu Dhabi Facility

Bombardier ha annunciato significativi progressi nel suo nuovo state-of-the-art service centre presso l’Al Bateen Executive Airport (AZI).

“I lavori sono avanzati e la struttura portante dell’edificio principale e dell’hangar è ora in fase di costruzione. Con l’apertura prevista per la seconda metà del 2026, questa struttura rappresenta una pietra miliare nella strategia di Bombardier volta ad espandere il proprio global customer service and support network e a fornire world-class maintenance capabilities in Medio Oriente“, afferma Bombardier.

“Vedere questa struttura di punta prendere forma è un forte simbolo dell’impegno di Bombardier nel fornire world-class maintenance capabilities in Middle East”, afferma Paul Sislian, Executive Vice President, Bombardier Aftermarket Services and Strategy. “In Bombardier, la nostra priorità è essere l’alleato più fidato dei nostri clienti durante il loro aviation journey. Ci impegniamo a rendere ogni esperienza di servizio impeccabile, guidata da cura, praticità e fiducia. Questo nuovo service centre è una forte testimonianza di questo impegno, ulteriormente rafforzato dal nostro primo posto in product support per due anni consecutivi”.

“Con una superficie di circa 11.000 metri quadrati (circa 11.000 metri quadrati), il nuovo service centre comprenderà un hangar di 5.000 metri quadrati, un deposito ricambi dedicato e una gamma completa di servizi di manutenzione, tra cui scheduled and unscheduled heavy maintenance, aircraft modifications, Aircraft on Ground (AOG) support. La struttura ospiterà l’ultimo arrivato di Bombardier, il Global 8000, insieme alle famiglie Learjet, Challenger e Global. Una volta operativa nel 2026, la struttura creerà circa 100 posti di lavoro altamente qualificati ad Abu Dhabi, rafforzando ulteriormente la presenza di Bombardier in questo importante polo finanziario e integrando l’attuale Dubai Line Maintenance Station.

Questo sviluppo ad Abu Dhabi fa parte della strategia globale di Bombardier volta a rafforzare il proprio customer support footprint e a fornire un world-class service. Si allinea inoltre al più ampio Abu Dhabi Airports Al Bateen Executive Airport Masterplan, che mira a consolidare la posizione dell’aeroporto come hub di prim’ordine per la business aviation attraverso infrastrutture potenziate, servizi avanzati e world-class facilities”, prosegue Bombardier.

“Oltre a questo sviluppo, Bombardier ha recentemente annunciato un’iniziativa di espansione su larga scala e articolata negli Stati Uniti, avviata questo autunno con l’apertura di una nuova service facility in Fort Wayne, Indiana. Bombardier ha inoltre presentato l’aggiunta di uno state-of-the-art paint shop nel suo London-Biggin Hill service centre. Questi investimenti sottolineano l’impegno di Bombardier nel fornire soluzioni aftermarket complete e migliorare la comodità per i clienti in tutto il mondo”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)