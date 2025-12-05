News Brevi – 05.12.2025

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO AL COMANDO DELLA TASK FORCE AIR 4th WING – Si è svolta, presso la base aerea di Amari, la cerimonia di passaggio del Comando della Task Force Air (TFA) 4th Wing. Il Colonnello Fabio De Michele è subentrato al parigrado Gaetano Farina alla guida della TFA italiana rischierata in Estonia nell’ambito della missione di enhanced Air Policing “Baltic Eagle III”, a supporto della difesa dello spazio aereo baltico. Presieduta per l’Italia dal Vice Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), Ammiraglio di Divisione Giacinto Sciandra, la cerimonia ha visto la partecipazione anche dell’Ambasciatore d’Italia a Tallinn, Stefano Catani, insieme a numerose autorità civili e militari. Nel suo intervento, il Vice Comandante del COVI ha sottolineato il ruolo della TFA per la deterrenza e la protezione dello spazio euro-atlantico. Ha anche espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Colonnello Farina, evidenziando lo spirito di squadra che ha contraddistinto il suo mandato e ha augurato al nuovo Comandante un proficuo proseguimento della missione. Il Colonnello Farina ha rilevato il contributo del personale italiano e il lavoro di squadra svolto insieme alle Forze Armate estoni per garantire la sicurezza del cielo baltico. Ha poi espresso un sentito ringraziamento al Comandante della base di Amari, Colonnello Maanus Nigul, per il continuo supporto ricevuto durante la missione. Il Colonnello De Michele ha assicurato il suo impegno nel proseguire la missione, con l’obiettivo di consolidare il ruolo dell’Italia nella difesa del fianco est dell’Alleanza Atlantica. La Task Force Air 4th Wing, composta da personale dell’Esercito e dell’Aeronautica, opera in sinergia con le forze estoni, impiegando velivoli Eurofighter e il sistema missilistico SAMP/T per garantire la protezione contro minacce aeree e missilistiche. La missione è coordinata dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), che pianifica e coordina le operazioni interforze a livello nazionale e internazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: DATI DI TRAFFICO ORA A PORTATA DI MANO – L’Enac informa: “L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) prosegue il suo percorso di digitalizzazione e trasparenza rendendo disponibile la versione mobile della Dashboard dei Dati di Traffico Aereo. A seguito della pubblicazione della versione Desktop, avvenuta nei mesi scorsi, il nuovo applicativo permette ora a tutti gli utenti di consultare le statistiche del trasporto aereo italiano direttamente dal proprio smartphone o tablet, con un’interfaccia grafica ottimizzata per i dispositivi mobili. Grazie a questo aggiornamento, è possibile accedere in modo rapido e intuitivo a: Dati di traffico aggiornati per tutti gli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale; Statistiche di dettaglio su passeggeri, cargo e movimenti; Analisi delle destinazioni e serie storiche. Lo strumento mira a rendere il patrimonio informativo dell’Ente sempre più fruibile, garantendo una lettura dei dati chiara e immediata ovunque ci si trovi. La Dashboard mobile è accessibile dalla sezione “Statistiche“ del sito istituzionale o direttamente a questo link: https://www.enac.gov.it/aeroporti/statistiche/dashboarddatiditraffico/“.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di novembre 2025. A novembre 2025 sono state effettuate 72 consegne a 42 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 75 aerei. Consegne nel 2025 ad oggi: 657 aeromobili a 87 clienti nell’anno.

ETHIOPIAN AIRLINES SI DISTINGE ALLA 57ª ASSEMBLEA GENERALE AFRAA – Ethiopian Airlines informa: “Ethiopian Airlines ha ricevuto numerosi premi prestigiosi durante la 57ª Assemblea Generale Annuale dell’AFRAA (African Airlines Association), svoltasi a Luanda, Angola. Questi riconoscimenti attestano la leadership, la resilienza e il contributo significativo della compagnia allo sviluppo dell’aviazione africana. Ethiopian Airlines si è aggiudicata i seguenti premi per il 2024: Compagnia aerea dell’anno per la migliore redditività nelle operazioni globali per il 2024; Compagnia aerea dell’anno per i maggiori progressi nella connettività intra-africana per il 2024; Premio per l’eccellenza del servizio e per il contributo significativo all’industria aeronautica africana per il 2024; Riconoscimento speciale per il ruolo pionieristico di Ethiopian Airlines nel progetto Free Route Airspace in Africa, contribuendo così in modo significativo al progresso dell’aviazione africana”. Commentando i premi ricevuti, Mesfin Tasew, CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Questi riconoscimenti sono la testimonianza dei valori panafricani che guidano la nostra compagnia e della dedizione instancabile del nostro team. I prestigiosi premi conferiti da AFRAA rafforzano il nostro impegno nel sostenere la crescita del continente e nel promuovere una maggiore integrazione regionale. Desidero ringraziare AFRAA per aver riconosciuto i nostri sforzi e ribadire la nostra determinazione a raggiungere traguardi ancora più importanti”.

ETIHAD AIRWAYS INAUGURA IL COLLEGAMENTO VERSO KAZAN – Etihad Airways informa: “Etihad Airways ha lanciato il suo volo inaugurale per Kazan. La nuova rotta, operativa tre volte a settimana, rende queste due destinazioni facilmente raggiungibili, con un tempo di volo di poco più di cinque ore”. “Siamo lieti di dare il benvenuto agli ospiti provenienti da Kazan alla scoperta di Abu Dhabi, una città che fonde magnificamente la tradizione emiratina con l’innovazione contemporanea”, ha dichiarato Natalia Goryunova, Country Manager Russia at Etihad Airways. “Attraverso il nostro hub di Abu Dhabi, i passeggeri possono usufruire di collegamenti senza interruzioni per il Sud-est asiatico, il subcontinente indiano, la GCC region e l’Australia, aprendo opportunità di viaggio eccezionali attraverso la rete globale di Etihad. Che si tratti di esplorare i monumenti culturali di Abu Dhabi, le spiagge incontaminate e la fiorente scena gastronomica, o di proseguire verso destinazioni all’interno della nostra rete, questo volo apre possibilità per i viaggiatori in entrambe le direzioni”. “La rotta per Kazan è l’ultima tappa dell’ambiziosa espansione del network di Etihad per il 2025, che include diverse nuove destinazioni in Europa, Asia, Africa e Nord America. Il seasonal winter service sarà operativo fino al 19 aprile 2026, con l’intenzione di riprendere la prossima stagione invernale. Questa crescita sottolinea l’impegno di Etihad nel mettere in contatto culture diverse e creare esperienze di viaggio senza interruzioni per i suoi ospiti”, conclude Etihad Airways.

EASYJET RIVELA GLI SNACK E LE BEVANDE PREFERITI A BORDO – easyJet informa: “il Bacon Roll di easyJet è tornato a bordo degli UK flights da oggi per un atteso ritorno. La compagnia aerea ha anche svelato quali snack e bevande i clienti di Regno Unito ed Europa hanno ordinato nell’ultimo anno, con alcuni preferiti che uniscono tutti, mentre altri rivelano peculiarità nazionali. Si può dire con certezza che gli inglesi amano i toast con prosciutto e formaggio, easyJet ne ha serviti 1,3 milioni sui voli dal Regno Unito nell’ultimo anno: abbastanza per coprire la distanza da Londra a Birmingham. La nazione degli amanti del tè è all’altezza della sua reputazione, con il Twinings English Breakfast Tea che ha spopolato tra i viaggiatori del Regno Unito. I viaggiatori del Regno Unito hanno sorseggiato oltre 2,1 milioni di tazze di tè easyJet, sufficienti a riempire oltre 850 piscine olimpioniche. I viaggiatori spagnoli hanno dimostrato un chiaro amore per il tè, rendendolo la seconda bevanda più ricercata dopo l’acqua. I viaggiatori francesi hanno mostrato un forte appetito per il Croque Monsieur di easyJet, così come quelli provenienti dai Paesi Bassi, a dimostrazione del fatto che il classico comfort food è perfetto anche a 9.000 metri di quota. I viaggiatori portoghesi, invece, hanno dimostrato una certa propensione per gli spuntini, con una quantità di Pringles consumata pari a quella della statua del Cristo Rei di Lisbona. Anche i viaggiatori italiani apprezzano le Pringles come spuntino di bordo, preferendo accompagnarle con una frizzante San Pellegrino. È chiaro che caffè e acqua sono gli elementi essenziali per un viaggio. Costa Americano ed Evian Natural Water sono le bevande più vendute sui voli in ogni Paese. Anche la Coca-Cola si è dimostrata una bevanda gradita a tutti i passeggeri in tutti i voli easyJet, particolarmente apprezzata dai viaggiatori provenienti dalla Germania”. Russell Braterman, easyJet’s Inflight Retail Director, ha commentato: “Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza di bordo dei nostri clienti, il che include offrire loro un’ampia scelta di cibi e bevande da gustare durante il volo, indipendentemente da dove e quando viaggino. Ascoltiamo sempre il feedback dei nostri clienti, ed è per questo che da oggi abbiamo reintrodotto il bacon roll back nel nostro CAFE menu per gli UK flights”.

QANTAS PRESENTA I SUOI AEREI DEDICATI ALLE FESTE – Qantas informa: “I clienti Qantas potranno vivere un’esperienza di volo festiva questo Natale, con la compagnia che presenterà aerei decorati a tema natalizio e sorprese stagionali, preparandosi a uno dei periodi di festa più intensi di sempre. I Qantas festive aircraft tornano a volare, con i clienti che voleranno sul QantasLink Q400 “Dasher-8” (VH-84P) o sul Qantas Boeing 737 “Roo-dolph” (VH-XZP) che accumuleranno il doppio dei Qantas points per tutto il mese di dicembre. Il Dasher-8 diffonderà l’allegria natalizia in tutta l’Australia con la sua livrea natalizia, mentre il Roo-dolph presenterà uno special Christmas themed inflight entertainment screen. L’atmosfera natalizia si estende anche a Qantas Freight, con il ritorno dell’A321 “Santa’s Freight”. Qantas Freight si prepara a consegnare oltre 70.000 tonnellate di pacchi e prodotti sulla rete domestica a dicembre, il periodo più intenso dell’anno. Con l’impennata degli acquisti online in vista del Natale, Qantas Freight ha aumentato la capacità domestica di oltre 4.000 tonnellate. Nuovi menu stagionali sono disponibili nelle cabine First e Business internazionali e nelle Lounge premium di Qantas, pensati per mettere in risalto i migliori prodotti australiani. Con l’avvicinarsi del Natale, Qantas servirà piatti tradizionali natalizi in alcune lounge domestiche e internazionali e a bordo. I clienti potranno aspettarsi ancora più sorprese natalizie durante i loro viaggi, con attivazioni aeroportuali e sorprese a bordo che saranno svelate prossimamente”. Markus Svensson, CEO di Qantas Domestic: “Sappiamo quanto il periodo natalizio sia importante per i nostri clienti. Quest’anno, porteremo un po’ di allegria in cielo con i nostri aerei e le attivazioni aeroportuali per rendere il viaggio ancora più speciale. I nostri team in tutta l’Australia si impegnano a rendere i viaggi fluidi e piacevoli, che si tratti di ricongiungersi con i propri cari o di partire per una vacanza. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo e di condividere lo spirito natalizio in tutta la nostra rete per tutto il mese di dicembre”.

AEROPORTO DI CATANIA: VIABILITA’ MODIFICATA, TRASFERIMENTO AREE DI SOSTA E TRANSITO PER IL TRASPORTO PUBBLICO – L’Aeroporto di Catania informa: “SAC, Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, comunica che, a seguito dell’inizio dei lavori di demolizione del terminal Morandi, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, tutta l’area di sosta delle fermate BUS verrà trasferita all’interno del Terminal Bus (ex P2). Dal 10 dicembre, le fermate bus saranno spostate all’interno del Terminal Bus (ex P2); le aree dedicate al trasporto pubblico, di linea e turistico, da e per l’aeroporto di Catania verranno dunque trasferite presso l’area ovest dell’aeroporto. La demolizione del Terminal Morandi è propedeutica alla realizzazione del nuovo Terminal B, una delle opere primarie del Piano di Sviluppo Aeroportuale. Il nuovo Terminal, insieme ad altri interventi previsti dal Piano di Sviluppo, è progettato per migliorare in maniera significativa la qualità dei servizi, l’accoglienza dei passeggeri e la capacità operativa dell’aeroporto, accompagnando le previsioni di crescita del traffico aereo dei prossimi anni”.

CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMPAGNIE AEREE PER LO SVILUPPO DELL’AEROPORTO DI COMISO – SAC informa: “Al fine di potenziare la connettività e stimolare la crescita del territorio, la Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia ha pubblicato in data 03 dicembre 2025, l’avviso pubblico per la concessione dei contributi destinati alle compagnie aeree per lo sviluppo e l’incremento del traffico passeggeri internazionali da e per l’aeroporto di Comiso. Le risorse complessive ammontano a 9 milioni di euro, distribuiti in tre anni (3 milioni l’anno), e saranno erogate previa presentazione di un progetto tecnico che valuti, tra gli altri criteri, il numero atteso di movimenti e passeggeri. L’iniziativa rientra in una strategia finalizzata a migliorare la connettività della Sicilia sud-orientale e a stimolare lo sviluppo economico e turistico del territorio. Il bando offre l’opportunità di consolidare Comiso come destinazione strategica che risponda efficacemente alle esigenze sia dei visitatori che della comunità locale”.

DELTA HA RIPRESO I VOLI A DTW – Delta informa: “I voli Delta stanno riprendendo a Detroit (DTW) a seguito di un problema di connettività verificatosi questa mattina, che è stato risolto. Delta ha emesso un waiver per offrire flessibilità ai clienti in viaggio da, per o tramite DTW il 5 e 6 dicembre. Ci scusiamo per il disagio e li ringraziamo per la pazienza dimostrata mentre i team Delta lavorano per tornare alla normalità in sicurezza. I clienti sono invitati a continuare a monitorare lo stato del loro volo tramite l’app Fly Delta e Delta.com, dove possono anche apportare modifiche ai loro itinerari”.

JETBLUE AMPLIA LA SUA PRESENZA IN FLORIDA – JetBlue informa: “JetBlue ha ampliato la sua rete in Florida con l’avvio di un servizio giornaliero, valido tutto l’anno, da New York (JFK) e Boston (BOS) a Daytona Beach International Airport (DAB). Le nuove rotte ampliano la presenza di JetBlue lungo la costa atlantica della Florida e offrono ai clienti opzioni ancora più convenienti per viaggiare tra il Nord-Est e la Florida”. “La Florida è un pilastro della rete di JetBlue e siamo orgogliosi di continuare a espanderci in tutto lo stato”, ha dichiarato Dave Jehn, JetBlue vice president of network planning and airline partnerships. “Con Daytona Beach, aggiungiamo un’altra fantastica opzione per i clienti che cercano qualcosa di diverso, da una rilassante vacanza sulla costa ad emozionanti avventure in pista”. I voli per Daytona Beach saranno operati con aeromobili A220 di JetBlue.

JETBLUE AMPLIA IL SERVIZIO A FORT LAUDERDALE PER LA PROSSIMA PRIMAVERA – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato l’aggiunta di uno special spring break service a partire da marzo presso Fort Lauderdale–Hollywood International Airport (FLL). Per un periodo limitato, la compagnia aerea offrirà voli verso sei destinazioni attualmente non servite da FLL: Bozeman, Montana (BZN); Denver (DEN); Dallas-Fort Worth (DFW); Reno-Tahoe, Nevada (RNO); Salt Lake City (SLC); Jacksonville, Florida (JAX). Inoltre, in qualità di principale compagnia aerea leisure del New England, JetBlue aggiungerà un volo speciale che collegherà Portland, Maine (PWM) con Fort Lauderdale cinque volte a settimana dal 16 al 27 aprile 2026, in occasione del Patriots’ Day”.

IL BOARD DI GE AEROSPACE DELIBERA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – GE Aerospace informa: “Il Board of Directors of GE Aerospace ha deliberato un dividendo di 0,36 dollari per azione sulle azioni ordinarie in circolazione della Società. Il dividendo sarà pagabile il 26 gennaio 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 29 dicembre 2025. La data di stacco della cedola è il 29 dicembre 2025”.

AMERICAN AIRLINES SOSTIENE il 20° ANNUAL SNOWBALL EXPRESS – American informa: “American Airlines ha annunciato di aver nuovamente unito le forze con la Gary Sinise Foundation (GSF) per sostenere l’annuale Snowball Express della Gary Sinise Foundation. Giunto alla sua 20a edizione, l’evento annuale è dedicato a onorare le famiglie dei militari statunitensi caduti e dei soccorritori. Per due settimane a dicembre, American donerà 16 charter aircraft e milioni di miglia AAdvantage® per portare oltre 2.600 familiari al Walt Disney World Resort per un’esperienza completamente gratuita. Le famiglie viaggeranno da 29 città di partenza in tutto il mondo, dall’Alaska alle Hawaii, dalla Germania a Guam e altro ancora”. “La missione di Snowball Express è quella di unire le famiglie e creare nuovi ricordi felici durante le festività natalizie. Questo è solo uno dei tanti modi in cui American continua a onorare le famiglie di coloro che hanno pagato il sacrificio supremo”, ha dichiarato Randy Stillinger, American’s Manager of Military and Veterans Initiatives.

RAYTHEON ANNUNCIA UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA CON AWS – Raytheon informa: “Raytheon, un’azienda di RTX, ha stipulato un accordo di collaborazione strategica con Amazon Web Services (AWS) per migliorare significativamente l’elaborazione dei dati satellitari e le operazioni di controllo delle missioni. Grazie a questo impegno, Raytheon fornisce ai clienti le capacità spaziali mission-critical necessarie per soddisfare gli obiettivi di sicurezza nazionale. La collaborazione consente a Raytheon di identificare iniziative per l’implementazione di soluzioni scalabili basate sul cloud utilizzando gli AWS artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) services. Raytheon sfrutterà AWS per aiutare i clienti a ridurre i costi delle missioni, aumentare la flessibilità dei programmi e accelerare l’erogazione delle capacità alle operazioni”. “I nostri clienti si affidano a Raytheon per risolvere i problemi più complessi in ambito spaziale, elaborazione dati, comando e controllo e gestione delle missioni”, ha affermato Erich Hernandez-Baquero, vice president of Space Intelligence, Surveillance and Reconnaissance at Raytheon. “Questa collaborazione con AWS consente ai nostri team di accelerare l’innovazione responsabile dell’intelligenza artificiale, aumentare l’agilità mantenendo i massimi livelli di sicurezza, ottimizzare le risorse e rafforzare i sistemi per ottenere risultati efficaci per i nostri clienti”. Raytheon e AWS stanno implementando attivamente programmi per clienti governativi e commerciali nell’ambito di questo accordo.

ROLLS-ROYCE SIGLA UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA CON ASSYSTEM, ATKINSREALIS E FRAZER-NASH – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Submarines ha firmato un contratto innovativo con gli esperti del settore Assystem, AtkinsRéalis e Frazer-Nash per rafforzare la collaborazione e trarre vantaggio dalle nuclear capabilities uniche di ciascuna azienda. La nuova Capability Assured Strategic Partnership (CASP) supporta le aziende con sede nel Regno Unito e rappresenta un passo avanti per supportare al meglio l’UK Royal Navy submarines programme”.

L’EASA PUBBLICA UNA NUOVA REVISIONE DELLE EAR FOR INFORMATION SECURITY – L’EASA informa: “L’EASA ha pubblicato la revisione di dicembre 2025 delle Easy Access Rules for Information Security (EAR for IS). Le EAR for IS sono disponibili per il download gratuito dal sito web dell’EASA. Poiché vengono generate tramite la piattaforma eRules, verranno aggiornate regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni del loro contenuto”.