Wizz Air e SAVE celebrano il volo da Venezia a London Luton e il via alle nuove rotte grazie al terzo Airbus A321neo

Wizz Air e SAVE rafforzano la loro partnership, festeggiando l’arrivo del terzo aeromobile Airbus A321neo e, in particolare, la rotta Venezia – Londra Luton.

“L’effettiva entrata in servizio del nuovo aeromobile, il terzo Airbus A321neo della base, ha supportato il lancio delle 7 rotte annunciate nei mesi scorsi. Il network della compagnia aerea adesso conta 18 destinazioni servite dalla città in 16 paesi in Europa e non solo.

Oltre a potenziare l’offerta di viaggio, la crescita di Wizz Air e la continua sinergia con SAVE genererà oltre 50 nuovi posti di lavoro diretti e contribuirà alla creazione di oltre 350 posti di lavoro locali nei settori correlati, stimolando l’economia regionale e aggiungendo mezzo milione di posti extra all’anno a Venezia“, afferma il comunicato

“Grazie al posizionamento del terzo aeromobile, in questi giorni sono iniziati i primi collegamenti verso una varietà di nuove destinazioni europee, del Medio Oriente e del Caucaso:

Bordeaux: tre voli settimanali il martedì, giovedì e sabato, con primo volo il 2 dicembre.

Kutaisi: due voli settimanali il martedì e sabato, con primo volo il 2 dicembre.

Larnaca: tre voli settimanali durante la stagione invernale (martedì, giovedì e sabato) e due voli settimanali durante la stagione estiva (martedì e sabato), con primo volo il 2 dicembre.

London Luton: volo giornaliero con primo volo l’1 dicembre.

Tallinn: due voli settimanali durante la stagione invernale (mercoledì e domenica) e due voli settimanali durante la stagione estiva (giovedì e domenica), con primo volo il 3 dicembre.

Tel Aviv: due voli settimanali il lunedì e venerdì, con primo volo l’1 dicembre.

Valencia: quattro voli settimanali il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, con primo volo l’1 dicembre.

A queste nuove rotte si aggiunge il servizio potenziato sulla rotta Londra Luton, con frequenza giornaliera e celebrata oggi insieme alla crew della base. Alle 7 nuove destinazioni si aggiungono le altre rotte già esistenti e già servite da Wizz Air da Venezia, che includono Atene, Barcellona, Budapest, Catania, Chisinau, Yerevan, Madrid, Suceava, Skopje, Sharm El Sheikh e Varsavia“, prosegue il comunicato.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Venezia rappresenta un tassello importante della nostra strategia di crescita in Italia, e siamo orgogliosi di celebrare insieme ai nostri partner di SAVE l’arrivo del terzo A321neo basato sullo scalo. Questo traguardo conferma la continua espansione della nostra presenza nel territorio e ci permette di offrire ai passeggeri veneti collegamenti sempre più diretti e convenienti verso un’ampia gamma di destinazioni. Con 18 rotte oggi operative, siamo certi che, grazie alla sinergia con SAVE, continueremo ad ampliare le opzioni di viaggio e a contribuire allo sviluppo dell’economia locale attraverso l’arrivo di turisti da tutta Europa e oltre. È una prova concreta del nostro impegno a lungo termine nel Nord-Est italiano”.

Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE, ha affermato: “L’arrivo del terzo aeromobile Wizz Air rappresenta un passo significativo per il potenziamento della connettività internazionale di Venezia. L’apertura di nuovi collegamenti verso mercati ancora inesplorati per il nostro territorio, come la Georgia e l’Estonia, amplia in modo strategico il raggio d’azione del network del Marco Polo e le opportunità di sviluppo per il nostro bacino d’utenza. Un’evoluzione che testimonia il valore della collaborazione con Wizz Air nella crescita dell’aeroporto e del territorio circostante”.

“Da Gennaio a Dicembre 2025, la compagnia aerea ha operato oltre 3500 voli da e per Venezia, con un aumento di quasi il 19% rispetto all’anno precedente, e ha accolto oltre 753mila passeggeri prenotati (+28,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), raggiungendo un tasso di completamento medio del 99,8.

I biglietti sono già in vendita su Wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ. Questa espansione fa parte dell’iniziativa ‘Customer First Compass’, un piano di investimenti di 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per migliorare l’esperienza dei passeggeri, espandere continuamente il network e offrire servizi innovativi.

L’espansione a Venezia riflette l’ampio percorso di crescita della compagnia in Italia, dove Wizz Air è terzo vettore per quota di mercato (9%). Il paese è il primo mercato per numero di passeggeri trasportati sull’intera rete internazionale della compagnia, con quasi 89.000 voli da e per l’Italia nel solo 2025, oltre 242 rotte attive in 32 Paesi e oltre 19,7 milioni di passeggeri trasportati (+8% rispetto allo stesso periodo del 2024). Wizz Air opera su 27 aeroporti italiani in totale e offre quest’anno oltre 23.3 milioni di posti. La compagnia ha attualmente 29 aeromobili allocati nelle 5 basi sul territorio nazionale”, conclude il comunicato.

Nuove rotte Wizz Air da Venezia:

VENEZIA – BORDEAUX – Martedì, Giovedì e Sabato – Dal 2 Dicembre 2025

VENEZIA – KUTAISI – Martedì e Sabato – Dal 2 Dicembre 2025

VENEZIA – LARNACA – Winter Season: Martedì, Giovedì e Sabato; Summer Season: Martedì e Sabato – Dal 2 Dicembre 2025

VENEZIA – LONDON LUTON – Tutti i giorni – Dal 1 Dicembre 2025

VENEZIA – TALLIN – Winter Season: Mercoledì e Domenica; Summer Season: Giovedì e Domenica – Dal 3 Dicembre 2025

VENEZIA – TEL AVIV – Lunedì e Venerdì – Dal 1 Dicembre 2025

VENEZIA – VALENCIA – Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica – Dal 1 Dicembre 2025

(Ufficio Stampa Wizz Air – Gruppo SAVE – Photo Credits: Wizz Air – Gruppo SAVE)