British Airways annuncia altre tre nuove rotte europee per l’estate 2026

BA Cityflyer, sussidiaria interamente controllata da British Airways, annuncia tre nuove rotte verso popolari destinazioni turistiche in Francia, Italia e Spagna, in tempo per la stagione estiva del prossimo anno.

“Dal glamour di Saint-Tropez alle spiagge della Sardegna e alla vivace cultura di San Sebastián, queste nuove rotte offrono ai clienti una scelta più ampia per prenotare la loro prossima vacanza. Le nuove aggiunte ampliano la mappa delle rotte di BA Cityflyer verso quasi 30 destinazioni in tutta Europa”, afferma British Airways.

Ian Romanis, Managing Director of BA Cityflyer, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ampliare la nostra rete il prossimo anno con tre fantastiche nuove rotte. L’aggiunta di Toulon Saint-Tropez da London City Airport offre ai clienti maggiore scelta e comodità per viaggiare verso la Costa Azzurra, rafforzando ulteriormente la nostra offerta leisure dal cuore di Londra.

Olbia da Stansted Airport è perfetta per una fuga tra le acque cristalline della Sardegna e gli splendidi paesaggi mediterranei, intergando i servizi British Airways esistenti dagli aeroporti di London City e Heathrow.

San Sebastián da Glasgow offre una vacanza attraente e facilmente raggiungibile per i nostri clienti scozzesi. Queste rotte offriranno ancora più opzioni e flessibilità per chi pianifica le vacanze estive nel 2026 e siamo fiduciosi che tutte e tre le destinazioni saranno apprezzate dai nostri clienti”.

“Tutti i voli includono una Club Europe (Business Class) cabin che offre più spazio personale, franchigia bagaglio aggiuntiva, imbarco prioritario e una selezione di pasti con servizio bar completo.

Dal 23 maggio al 1° settembre 2026, BA Cityflyer opererà voli bisettimanali (martedì e sabato) da London City Airport a Toulon Saint-Tropez. Questa è una nuova destinazione per British Airways, l’aeroporto più vicino a Saint-Tropez, a soli 48 km di distanza, offrendo ai clienti un accesso più facile che mai alle spiagge glamour e alle città costiere della Costa Azzurra. Toulon Saint-Tropez diventa la quarta destinazione francese di BA Cityflyer, dopo Nizza, Bergerac e Chambéry. London City Airport offre un accesso al centro di Londra in soli 22 minuti. L’unico terminal consente un viaggio rapido e senza intoppi dal marciapiede all’airside in meno di 15 minuti.

BA Cityflyer introdurrà anche i voli da London Stansted a Olbia, tra il 23 maggio e il 27 settembre 2026. Il turismo in Sardegna ha raggiunto livelli record nel 2024, con 18,9 milioni di pernottamenti, con un aumento del 38% rispetto al 2023, a dimostrazione della crescente popolarità della regione. La nuova rotta della compagnia aerea per Olbia offre ai viaggiatori del Regno Unito l’opportunità di scoprire una delle mete turistiche in più rapida crescita in Europa. I voli saranno operativi due volte a settimana, il sabato e la domenica, rendendo più facile per i clienti godersi le splendide spiagge e le acque cristalline della Sardegna quest’estate.

BA Cityflyer ha anche lanciato una rotta estiva stagionale a maggio 2025 da London City a Olbia, che si aggiungerà al nuovo servizio da London Stansted. BA Cityflyer volerà per Olbia fino a cinque volte a settimana nella summer 2026 da London City e due volte a settimana da London Stansted.

Dal 18 luglio all’8 settembre 2026, BA Cityflyer opererà voli bisettimanali da Glasgow a San Sebastián, una destinazione famosa per la sua cucina di livello mondiale e la sua pittoresca costa.

BA Cityflyer attualmente vola direttamente a San Sebastián sia da London City che da Edimburgo. L’aggiunta di voli da Glasgow offrirà un’ulteriore opzione per i clienti che desiderano visitare questa vivace destinazione spagnola la prossima estate. BA Cityflyer volerà a San Sebastián fino a tre volte a settimana nell’estate 2026 da London City e due volte a settimana da Edimburgo e Glasgow.

BA Cityflyer vola verso sei destinazioni in tutta la Spagna, tra cui San Sebastián, Madrid, Barcellona, Malaga, Palma di Maiorca e Ibiza“, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)