Leonardo: contratto pluriennale per supporto logistico ai C-27J e al relativo sistema di simulazione dell’Aeronautica Militare

Leonardo e la Direzione Nazionale degli Armamenti hanno firmato un contratto pluriennale, relativo al Supporto Logistico per la flotta di velivoli da trasporto tattico C-27J “Spartan” dell’Aeronautica Militare e per il simulatore di tipo Full Motion (Full Mission Simulator) dell’International Training Center (ITC) della base aeree di Pisa, sede della 46a Brigata Aerea.

“Il contratto si svilupperà dal 2026 al 2028 secondo un modello “Performance Based”, consentendo di mantenere elevati livelli di efficienza per la flotta di 12 velivoli della Forza Armata operanti sulle basi di Pisa e Pratica di Mare (Roma). Per lo stesso periodo di tempo, Leonardo fornirà servizi di gestione tecnico-amministrativa delle operazioni all’International Training Center dell’Aeronautica Militare di Pisa e, soprattutto, servizi di supporto tecnico e manutentivo al simulatore dell’ITC di Pisa“, afferma Leonardo

“Il C-27J “Spartan” di Leonardo è l’aereo da trasporto tattico, multi-missione, più efficace e versatile della sua classe disponibile oggi sul mercato. Dotato di 2 potenti turboelica, offre prestazioni straordinarie, estrema flessibilità operativa ed economicità d’uso. La sua capacità di operare da piste non pavimentate, in condizioni ambientali estreme, non può essere eguagliata da nessun altro aereo da trasporto della sua categoria. Queste eccezionali caratteristiche sono ancora più esaltate nella versione potenziata C-27J Spartan Next Generation, che introduce nuovi equipaggiamenti e soluzioni aerodinamiche.

Grazie alla sua eccezionale robustezza strutturale e alla ridondanza dei sistemi, lo “Spartan” offre qualità uniche in termini di affidabilità, resilienza e manovrabilità dimostrate dalle più di 275.000 ore di volo completate. Ordinato e impiegato da alcune tra le più importanti forze aeree di tutto il mondo, il C-27J è ampiamente collaudato nei contesti operativi più sfidanti e dimostra ogni giorno di poter portare a termine efficacemente un’ampia gamma di missioni. Fra i compiti tipici del C-27J, oltre alle operazioni di trasporto e aviolancio per fornire supporto alle truppe vicino alla linea del fronte (“ultimo miglio tattico”), si annoverano anche missioni di soccorso in caso di calamità e di antincendio boschivo”, prosegue Leonardo.

“La cabina del C-27J può essere rapidamente riconvertita in 11 configurazioni principali, ciascuna studiata per svolgere un tipo specifico di missione. Le 5 configurazioni base (Trasporto cargo, Trasporto truppe, Evacuazione medica, Aviolancio cargo, Aviolancio paracadutisti) sono realizzate tramite kit standard e ciascuna di esse può essere allestita in meno di 30 minuti. Le 6 configurazioni opzionali richiedono moduli o apparati disponibili su richiesta del cliente e sono: Trasporto VIP, Trasporto Passeggeri, Special MEDEVAC, Biocontenimento, Antincendio base e Antincendio avanzato”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)