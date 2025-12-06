Air Canada lancia un servizio diretto per Rio de Janeiro

Il primo volo di Air Canada da Toronto a Rio de Janeiro è arrivato ieri mattina, collegando il Canada alla pittoresca città costiera brasiliana.

“Il servizio stagionale, offerto tre giorni a settimana, sarà operativo fino alla fine di marzo 2026. Per celebrare l’occasione, si è tenuta una cerimonia presso Toronto Pearson International Airport“, afferma Air Canada.

“Siamo entusiasti di introdurre un servizio stagionale diretto tra Toronto e Rio de Janeiro, che collega due città vivaci e offre ai canadesi maggiori opportunità di scoprire la ricca cultura e gli splendidi paesaggi del Brasile. Questa rotta riflette l’impegno di Air Canada nell’espansione della nostra rete internazionale e nell’offerta ai nostri clienti di opzioni di viaggio eccezionali”, ha dichiarato Alexandre Lefevre, Vice President – Network Planning at Air Canada.

“Con la sua ineguagliabile bellezza e la sua vibrante energia, Rio è già una delle principali porte d’accesso per i visitatori canadesi in Brasile e ora, con l’inizio di un’altra stagione estiva in Brasile, assisteremo sicuramente a un aumento di questo flusso con il nuovo volo di Air Canada. Rio e il Brasile sono aperti al mondo e sempre più connessi. Il Brasile è il paese in più rapida crescita nel turismo internazionale quest’anno e questo è il risultato della promozione della nostra ricchezza culturale e dell’autenticità delle esperienze che i viaggiatori stranieri trovano nel nostro paese e nel popolo brasiliano”, ha dichiarato Marcelo Freixo, Presidente di Embratur.

“La nuova rotta di Air Canada rappresenta un altro passo importante nell’espansione della connettività internazionale di Rio de Janeiro. Collegare Toronto a Galeão rafforza la nostra presenza nel mercato nordamericano, crea nuove opportunità per il turismo e aumenta il flusso di visitatori verso tutte le regioni dello Stato. Stiamo vivendo il miglior momento turistico a Rio da decenni e questo nuovo servizio rafforza ulteriormente il fatto che Rio de Janeiro rimanga al centro dell’attenzione delle principali compagnie aeree mondiali. Significa maggiore sviluppo, più posti di lavoro e maggiore visibilità per il nostro Stato”, ha dichiarato Gustavo Tutuca, Secretary of Tourism of the State of Rio de Janeiro.

“L’espansione della rotta di Air Canada arriva in un momento particolarmente positivo, con un aumento del numero di visitatori canadesi a Rio de Janeiro rispetto allo scorso anno. Questo progresso rafforza il potenziale di questo collegamento e apre la strada a un ulteriore miglioramento degli scambi tra i due Paesi, non solo per i canadesi in viaggio verso Rio, ma anche per i brasiliani in visita in Canada”, ha dichiarato Luiz Strauss, Presidente Esecutivo di Visit Rio.

“Il collegamento diretto tra Rio de Janeiro e Toronto rappresenta un ulteriore passo avanti nell’espansione della nostra connettività internazionale. Questa rotta, che ora torna a Rio, avvicina ulteriormente il Brasile al mercato nordamericano e rafforza il ruolo di RIOgaleão come porta d’accesso per il turismo e gli affari. Siamo molto lieti di offrire ai viaggiatori un viaggio più veloce, più comodo e più fluido e siamo fiduciosi che questa operazione genererà significativi benefici economici sia per la città che per lo Stato”, ha dichiarato Alexandre Monteiro, CEO RIOgaleão Airport.

“I voli Air Canada per Rio de Janeiro sono operati con un Boeing 787-9 Dreamliner che offre le cabine Signature Class, Premium Economy ed Economy Class. I membri Aeroplan beneficiano di free texting onboard, sponsorizzato da Bell.

Air Canada è orgogliosa di offrire ai clienti idonei servizi premium presso Toronto Pearson. Tra questi, l’Air Canada Signature Suite, riconosciuta ‘World’s Best Business Class Lounge Dining’ agli Skytrax Awards di quest’anno, il Concierge service e una Maple Leaf Lounge nell’area partenze internazionali”, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada)