News Brevi – 06.12.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA LAMEZIA TERME A TORINO CASELLE CON G650 DEL 31° STORMO – Da poco si è concluso il trasporto sanitario d’urgenza di un uomo di 40 anni da Lamezia Terme a Torino Caselle, effettuato con un velivolo Gulfstream G650 dell’Aeronautica Militare. L’uomo, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro all’Ospedale Molinette di Torino. Nello specifico, il paziente ha viaggiato all’interno del velivolo, monitorato ed assistito da un’equipe medica e dalla moglie. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita era stato attivato, su richiesta della Prefettura di Catanzaro, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino atterrando a Lamezia Terme dove l’uomo è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Torino Caselle, avvenuto poco dopo le 15, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale Molinette per il successivo ricovero. Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA GALATINA (LE) A CIAMPINO CON VELIVOLO G650 DEL 31° STORMO – Si è concluso ieri il trasporto sanitario d’urgenza di un uomo di 35 anni dall’Aeroporto Militare di Galatina, in provincia di Lecce, a Ciampino, effettuato con un velivolo Gulfstream G650 dell’Aeronautica Militare. L’uomo, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Ospedale di Lecce “Vito Fazzi” all’Azienda ospedaliero-universitaria “Sant’Andrea” di Roma. Nello specifico, il paziente ha viaggiato all’interno del velivolo, monitorato ed assistito da un’equipe medica. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita era stato attivato, su richiesta della Prefettura di Lecce, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino atterrando a Galatina dove l’uomo è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Ciampino, avvenuto dopo le ore 17:30, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale Sant’Andrea per il successivo ricovero. Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL DG ENAC AL 165° MEETING DEI DIRETTORI GENERALI ECAC – L’Enac informa: “Si è riunito a Belgrado, lo scorso 4 dicembre, il 165° meeting dei Direttori Generali delle Aviazioni civili degli Stati componenti ECAC, ospitato presso il Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia. A comporre la delegazione italiana, il DG Enac Alexander D’Orsogna, il Rappresentante Permanente dell’Italia presso l’ICAO, Amb. Sergio Martes e il Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali, Sicurezza e Ricerca Enac, Giovanna Laschena. L’ECAC DGCA/165 ha rappresentato un’occasione di coordinamento strategico sia per l’approvazione dello status di implementazione delle attività condotte nel 2025 sia per la definizione delle priorità del prossimo anno, in un’ottica di armonizzazione e pianificazione delle politiche europee sull’aviazione civile, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, della sostenibilità e delle facilitazioni. In apertura della riunione, gli interventi del Ministro delle costruzioni, dei trasporti e delle infrastrutture della Serbia, Aleksandra Sofronijevic, e del DG dell’Aviazione civile serba Mirjana Cizmarov”. “Tra i numerosi argomenti in agenda, i recenti sviluppi connessi alle attività svolte a livello EASA ed EUROCONTROL, oltre a quelle portate avanti dal gruppo di lavoro ECAC “Air accident and incident investigation”. Di particolare interesse, nell’ambito della Closed Session, l’evoluzione del Common Evaluation Process (CEP) per le attrezzature di security, gli sviluppi e le azioni da mettere in campo all’esito della 42a Assemblea Generale ICAO e la preparazione della 7a Worldwide Air Transport Conference (ATConf/7), in programma a Montréal nel novembre 2026. Eletto, inoltre, dall’assemblea dei Direttori Generali, il nuovo membro del Coordinating Committee, il DG dell’omologa Autorità polacca, l’Urzad Lotnictwa Cywilnego, Julian Rotter”, conclude l’Enac.

AEROPORTI DI ROMA: NUOVE STABILIZZAZIONI PER 243 LAVORATORI DEGLI SCALI DI FIUMICINO E CIAMPINO – ADR informa: “Un nuovo accordo per la stabilizzazione di 243 dipendenti è stato firmato ieri da Aeroporti di Roma e dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Ugl e Uil del Trasporto Aereo. Dopo le 139 assunzioni a tempo indeterminato dello scorso gennaio, ADR, società del Gruppo Mundys, prosegue il proprio investimento nel capitale umano con una nuova intesa che coinvolge lavoratori impiegati, negli scali di Fiumicino e Ciampino, in attività come l’assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità, i controlli di sicurezza, la movimentazione bagagli e la mobilità aeroportuale. A partire da marzo 2026, 243 dipendenti saranno assunti a tempo indeterminato; analoga previsione è stata formulata per ulteriori 45 addetti all’assistenza dei passeggeri a ridotta mobilità che saranno assunti nel corso del 2027. Questo nuovo accordo rappresenta un ulteriore consolidamento dell’occupazione all’interno del sistema aeroportuale romano, in linea con il percorso avviato da ADR negli ultimi 12 anni, che ha consentito di raddoppiare il numero di contratti a tempo indeterminato – passati da 1.870 a oltre 3.700, con 1.221 stabilizzazioni complessive – e di aumentare il totale dei posti di lavoro stabili da 2.227 lavoratori agli attuali circa 4.300”. “Rispetto a questa traiettoria di ampliamento occupazionale, il Piano di sviluppo sostenibile dell’aeroporto di Roma Fiumicino, che prevede 9 miliardi di euro di investimenti autofinanziati, potrà rappresentare un’ulteriore e straordinaria leva strategica per la creazione di lavoro qualificato e stabile. Uno studio condotto dal Centro di ricerca in Strategic Change della Luiss Guido Carli, che verrà presentato il prossimo martedì 9 dicembre, ha infatti stimato che la piena attuazione del Masterplan genererebbe oltre 67 mila nuovi posti di lavoro stabili al 2046 solo nel Lazio, di cui oltre 13.000 nel Comune di Fiumicino, con ricadute socioeconomiche eccezionalmente positive in tutto il Paese”, conclude ADR.

ROLLS-ROYCE: RAFFORZARE IL FUTURO DEL VOLO CON IL TRENT XWB – Rolls-Royce informa: “In Rolls-Royce investiamo costantemente in tecnologie e competenze che mantengano i nostri motori al massimo delle performance per i nostri clienti. Il nostro ultimo lavoro sul Trent XWB, già il ‘world’s most efficient large aero engine in service’, riflette questo impegno costante. Il Trent XWB ha accumulato milioni di ore di volo dalla sua entrata in servizio, equipaggiando la famiglia Airbus A350 con efficienza, resilienza e basse emissioni. Sulla base di questa esperienza, i nostri ingegneri si stanno avvicinando alla fase finale di una serie di durability enhancements del Trent XWB-97 che raddoppieranno il time on wing in hot and dusty environments, tra cui turbine technologies, refined cooling architectures e un’ulteriore ottimizzazione dei componenti principali. Questi miglioramenti si basano direttamente sui nostri esclusivi data sets provenienti da alcuni degli ambienti operativi più impegnativi al mondo. Le informazioni raccolte in anni di volo nella regione e oltre 100 revisioni con clienti come Qatar Airways ed Etihad ci forniscono una visione chiara di come le dust-rich conditions influiscano sulla durata delle turbine”. “Per convalidare il nostro approccio, abbiamo testato un nuovo Trent XWB-97 per 1.000 cicli e lo abbiamo confrontato con il nostro real-world wear database. Una volta confermate le specifiche, abbiamo testato un secondo motore dotato dei componenti migliorati. I risultati ottenuti finora ci danno la certezza che queste performance saranno replicate quando gli aggiornamenti entreranno in servizio nel 2028. Questo lavoro è supportato da programmi di test avanzati presso le nostre global facilities, dove i motori vengono spinti oltre i limiti operativi, riflettendo il nostro approccio al miglioramento continuo, basato su dati e innovazione, per offrire performance su cui i nostri clienti possono contare. Il risultato? Una famiglia di motori progettata per durare”, conclude Rolls-Royce.

SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO DI IMPRESA TRA AEROPORTO DI BOLOGNA E SUSTENIA – L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aeroporto Marconi di Bologna Nazareno Ventola e l’Amministratore Unico di Sustenia srl Daniele Bergamini hanno sottoscritto a Bologna il “Protocollo d’Intesa per la valorizzazione turistica e ambientale del territorio”. Il protocollo, attualmente previsto della durata di tre anni con rinnovo automatico, ha avviato una collaborazione strutturata che unisce competenze e mission delle due realtà per sviluppare progetti condivisi su ambiente, biodiversità, mobilità sostenibile, comunicazione ambientale e promozione territoriale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. L’accordo rafforza l’impegno sulla sostenibilità ambientale da parte dell’Aeroporto di Bologna, già allineato agli obiettivi net-zero della Missione Clima “100 città” (promossa dalla Commissione Europea e che vede la partecipazione della Città di Bologna), e di Sustenia, società pubblica attiva nella tutela e valorizzazione del territorio della pianura bolognese e che annovera come soci 9 Comuni della pianura bolognese e la Città metropolitana. Tra gli ambiti prioritari individuati figurano lo sviluppo di iniziative per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi locali, tra cui l’ampliamento delle aree di riequilibrio ecologico e progetti dedicati ad habitat e specie locali e la definizione di attività congiunte per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e del paesaggio naturale, ma anche il potenziamento dell’accessibilità sostenibile, con particolare attenzione alle ciclovie del Sole, del Reno e del Navile e alla connessione con l’aeroporto. I primi indirizzi operativi del Protocollo prevedono la realizzazione di interventi concreti di conservazione di specie in via di estinzione di interesse comunitario, come la testuggine palustre europea, la gestione integrata di tratte di ciclovie afferenti all’aeroporto (Ciclovia del Reno e Ciclovia del Navile), nonché l’avvio di progetti pilota nell’ambito della promozione della fruizione territoriale sostenibile, oltre alla pianificazione condivisa di iniziative dedicate alla biodiversità, alla mobilità sostenibile e alla comunicazione ambientale. Per queste iniziative Aeroporto di Bologna ha previsto l’erogazione a Sustenia di 110.000 euro di contributi, suddivisi in più anni, di cui 66 mila euro per il completamento del centro rettili e anfibi di San Giovanni in Persiceto e 40 mila euro per la gestione integrata e la manutenzione delle Ciclovie del Reno e del Navile. Altre iniziative potranno essere individuate nel corso del periodo di collaborazione. Nazareno Ventola, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aeroporto di Bologna ha dichiarato: “Dopo il sostegno fornito al Comune di Calderara di Reno per il recupero della Golena San Vitale nel 2022 e la realizzazione di 40 ettari di fascia boscata a nord dell’aeroporto, ci è sembrato naturale proseguire la collaborazione con una realtà del territorio focalizzata sui temi della sostenibilità ambientale e della mobilità dolce, per sviluppare insieme progetti che vanno a vantaggio delle comunità locali più vicine al Marconi. Abbiamo inoltre un particolare interesse a sostenere la manutenzione delle ciclabili vicine all’aeroporto, dal momento che ci apprestiamo a realizzare il tratto di collegamento della Eurovelo 7, nel punto di ingresso alla città di Bologna, garantendo così una rete di ciclabili molto ramificata ed ampia”. “Per Sustenia questo Protocollo rappresenta un passo importante nel rafforzamento della collaborazione con soggetti privati per la tutela e valorizzazione del territorio, grazie alle competenze tecnico-scientifiche di cui è dotata, che si concretizzano con azioni reali e diventano patrimonio pubblico. Per noi si tratta di una firma in linea con la mission di valorizzazione della pianura bolognese dal punto di vista della conservazione degli habitat, della mobilità sostenibile e della promozione ambientale: lavorare insieme all’Aeroporto di Bologna ci permette di generare un impatto più ampio e condiviso, in linea con le aspettative della comunità”, ha aggiunto l’Amministratore Unico, Daniele Bergamini.

NATALE IN AEROPORTO: EVENTI, ATTIVITÀ E SORPRESE PER FAMIGLIE, CITTADINI E VIAGGIATORI – L’Aeroporto di Olbia informa: “Anche quest’anno l’Aeroporto di Olbia propone un programma di appuntamenti e attività dedicate alla città, alle famiglie e ai passeggeri per celebrare insieme il periodo natalizio. L’obiettivo è offrire uno spazio accogliente, partecipato e fruibile anche durante l’inverno per viaggiatori e comunità locale, confermando il ruolo dello scalo come luogo di incontro e servizi per il territorio. Durante tutto il mese di dicembre l’aeroporto ospiterà una serie di iniziative completamente gratuite. Dal 5 al 29 dicembre (esclusi 17, 24, 25 e 26), ogni giorno alle ore 18.00, l’area fronte Feltrinelli accoglierà “Cinema tra le Nuvole”, la rassegna di film e cartoni animati dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Le proiezioni saranno arricchite dalla presenza di Babbo Natale, che incontrerà i bambini nella stessa fascia oraria all’interno del suo splendido e suggestivo villaggio allestito nell’area landside (prima dei controlli) dell’aerostazione. Ulteriori informazioni e il calendario delle proiezioni sono disponibili su www.geasar.it/press/news/cinema-tra-le-nuvole-2025. Dal 9 all’11 dicembre, dalle 11.00 alle 18.00, si terrà invece “RiGiocalo” – Mercatino del Giocattolo, nello spazio fronte Kara Food. L’iniziativa prevede l’esposizione e la vendita simbolica dei giocattoli donati nei giorni precedenti (giochi, libri, accessori, borse, zaini, oggettistica): l’intero ricavato sarà destinato a sostenere iniziative di beneficenza locali, con il contributo operativo del personale Geasar. Anche quest’anno, inoltre, l’aeroporto ospiterà uno dei caratteristici presepi realizzati dalla Pro Loco di Berchidda, protagonisti della manifestazione “Notte de Chelu”. Il presepe sarà visibile all’esterno dell’aerostazione e accessibile a tutti i visitatori. Per favorire la partecipazione della comunità alle iniziative natalizie, il parcheggio sarà gratuito per i visitatori che prenderanno parte agli eventi”. “Parallelamente alle iniziative per le festività natalizie, l’aeroporto assicura anche ai passeggeri più esigenti l’apertura della Sala VIP e, per tutti, amplia il ventaglio dei servizi commerciali disponibili durante l’inverno: dopo i controlli di sicurezza (airside) è presente un’ampia offerta di shopping, con abbigliamento, calzature, borse, profumeria, oggettistica e gadget, oltre a prodotti tipici sardi e artigianato, e, naturalmente, alla disponibilità di uno snack bar e di sistemi automatici di erogazione di snack e bevande; in area landside (la parte dell’aerostazione accessibile a tutti) con orario 9.00–13.00 e 15.00–19.00, restano aperti e fruibili i punti vendita di abbigliamento e intimo, la libreria, le calzature, borse e valigeria, l’ottico, la tabaccheria, la parafarmacia, i costumi da bagno, i prodotti tipici sardi, l’artigianato sardo, oltre al ristorante self-service e al bar. Sul fronte dei collegamenti, lo scalo mantiene attivo il network di tratte nazionali verso le principali città del Centro-Nord Italia e alcune delle più suggestive capitali europee, tra cui la novità del volo diretto per Parigi operato dal vettore Volotea. L’elenco aggiornato dei voli è consultabile su www.geasar.it”, conclude l’Aeroporto di Olbia.

FAA: ANNUNCIATO IL PRIME INTEGRATOR PER LA REALIZZAZIONE DEL NEW AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEM – La FAA informa: “L’U.S. Department of Transportation Secretary Sean P. Duffy e il Federal Aviation Administrator Bryan Bedford hanno annunciato che Peraton sarà il Prime Integrator per la guida del più importante progetto infrastrutturale per l’aviazione degli ultimi decenni. L’organizzazione, in collaborazione con l’USDOT e la FAA, supervisionerà l’implementazione di un brand-new air traffic control system per migliorare la sicurezza e l’efficienza dei nostri cieli”. “Siamo entusiasti di collaborare con Peraton nel modernizzare i nostri cieli in sicurezza e a velocità record”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy. “Lavorando insieme, svilupperemo gli incredibili progressi già compiuti e realizzeremo uno state-of-the-art air traffic control system che i viaggiatori americani – e i nostri instancabili controllori di volo – meritano”. “Stiamo adottando misure coraggiose per garantire che il nostro air traffic system sia l’invidia del mondo”, ha dichiarato Bryan Bedford, FAA Administrator. “L’One Big Beautiful Bill ci ha fornito un consistente acconto di 12,5 miliardi di dollari per avviare questo progetto di modernizzazione. Ma per completare il lavoro – e fornire il sistema più sicuro ed efficiente che i viaggiatori meritano – avremo bisogno di altri 20 miliardi di dollari. Si tratta di un investimento a lungo termine nel futuro del trasporto aereo e ci impegniamo a farlo al meglio”. “Le capacità di Peraton sono in linea con l’obiettivo di rinnovare radicalmente l’air traffic control in meglio. L’esperienza dell’azienda nell’integrazione di piattaforme tecnologiche complesse e la proficua collaborazione con le agenzie del governo federale la posizionano al meglio per rispettare questa ambiziosa tempistica. Inoltre, questo Prime Integrator contract, unico nel suo genere, è strutturato per premiare le buone performance e incentivare un utilizzo intelligente del denaro dei contribuenti. Il contratto penalizzerà anche ritardi inutili o scarse performance”, prosegue la FAA. “Una volta completato, il sistema ridurrà le interruzioni, migliorerà l’efficienza, rafforzerà la sicurezza e sosterrà la futura crescita del National Airspace. Il nostro sistema è sicuro, ma le nostre apparecchiature sono obsolete. Per garantire la sicurezza, rallentiamo i voli in caso di guasti. La FAA sta riscontrando oggi un numero significativamente maggiore di problemi alle apparecchiature rispetto al passato. Il nuovo sistema fornirà equipaggiamenti nuovi e più affidabili che ridurranno i ritardi in tutto il National Airspace System (NAS). Il Prime Integrator supervisionerà questo nuovo approccio all’innovazione, fornendo una leadership centralizzata per garantire che il cambiamento avvenga in modo coordinato ed efficace. Guiderà gli sforzi di modernizzazione e supporterà la FAA nell’implementazione di nuove capacità e tecnologie in tutto il NAS. Il progetto include la sostituzione della core infrastructure, compresi telecommunications networks, radar, software and hardware, per supportare il moderno air travel. Peraton inizierà immediatamente i lavori, collaborando con la FAA sulle priorità iniziali, che includono la transizione della restante infrastruttura in rame del sistema alla moderna fibra ottica e la creazione di un nuovo digital command center. Continueremo a portare avanti altre iniziative di modernizzazione, tra cui l’acquisto di radar systems e lo sviluppo di next-generation facilities”, conclude la FAA.

DASSAULT AVIATION: EXECUJET MRO AUSTRALIA AND ASIA CELEBRA 25 ANNI DI SUPPORTO – Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network, Dassault Aviation, a proposito ExecuJet MRO Australia and Asia, afferma: “Dassault ExecuJet, con sede in Sudafrica, acquisì Australia Jet Charter nel 2000. Graeme Duckworth, presidente di ExecuJet MRO, pensava di avere un buon modello da seguire in tutto il mondo. Dopo aver acquisito e ampliato la sede di Sydney, l’azienda si espanse metodicamente a Melbourne, Brisbane, Wellington, Perth e Kuala Lumpur. La crescita è stata pressoché costante in un quarto di secolo di alti e bassi economici, con un’ulteriore spinta da quando Dassault ha acquisito ExecuJet MRO nel 2019. Fin dall’inizio, ExecuJet MRO ha offerto assistenza alla maggior parte dei business jet brands. La regione è in crescita, ma richiede un multi-brand service per giustificare l’investimento in una capacità MRO sostanziale. E’ da sottolineare quanto sia ben integrata ExecuJet MRO con la global Dassault support organization, soprattutto con l’accesso costante al Falcon Command Center e con un maggior numero di ricambi nella regione, dato che Singapore è un importante hub di ricambi per l’Australasia”. “Per i nostri primi C-check, abbiamo lavorato a stretto contatto con la Francia per garantirne un’esecuzione fluida e questo ha contribuito a rafforzare la nostra fiducia come organizzazione di supporto ai Falcon”, afferma Grant Ingall, che gestisce ExecuJet MRO Australasia con sedi in Australia e Nuova Zelanda. “Vediamo una crescente presenza di Falcon nella regione e l’organizzazione è formata e pronta a fornire line support per il 6X. Il 10X sarà un punto di svolta per noi, dati i range requirements della nostra parte del mondo”. “Per quanto siamo vicini alle nostre controparti di Dassault, il Dassault team riconosce che conosciamo i nostri clienti e la nostra regione e ci dà la possibilità di gestire il nostro business senza micromanagement”, prosegue Grant Ingall. “Per gli appassionati di storia, potrebbe essere interessante conoscere il lungo e stretto rapporto tra Dassault e l’Australia. Il Paese è stato uno dei primi export customer del Mirage III negli anni ’60 e ha utilizzato il Falcon 20 per voli VIP governativi. Oggi, tre velivoli 7X servono i funzionari di Canberra. L’intero ExecuJet MRO network ha svolto un ruolo fondamentale nel farci diventare un’organizzazione di supporto globale ed è composta dai migliori del settore. Vorrei congratularmi personalmente con tutti loro per i 25 anni di servizio eccellente”, conclude Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Falcon Customer Service & Service Center Network, Dassault Aviation.

SAFRAN FEDERAL SYSTEMS E’ STATA SELEZIONATA DA MOOG PER LA HERCULES AVIONICS SUITE – Safran informa: “Safran Federal Systems, fornitore leader di Assured Position, Navigation, and Timing (A-PNT) solutions, è stata selezionata da Moog Inc. per fornire la sua Skynaute navigation solution come parte della Genesys Avionics Suite™ di Moog per la Lockheed Hercules platform (L-Series and C-130). Skynaute, una inertial reference unit basata sulla HRG Crystal™ technology, fungerà da componente fondamentale della Hercules avionics suite progettata e integrata da Moog. In base a questo accordo, Safran Federal Systems fornirà le unità Skynaute per supportare enhanced navigation performance in demanding operational environments”. “Essere stati scelti da Moog sottolinea l’affidabilità, l’innovazione e la prontezza operativa della nostra Skynaute solution”, ha dichiarato Tony Full, Senior Director of Business Development, Navigation Systems at Safran Federal Systems. “Questa collaborazione prosegue la nostra tradizione di fornire navigation technologies precise e resilienti per soddisfare le esigenze in continua evoluzione della military aviation”. “Skynaute è progettato per soddisfare le esigenze dei legacy and next-generation military aircraft, offrendo precisione e robustezza superiori con dimensioni, peso e consumi minimi. Il sistema è ideale per retrofit and modernization programs, in particolare per piattaforme come l’Hercules, che rimangono parte integrante delle global air mobility and tactical transport operations”, prosegue Safran. “Safran Federal Systems supporta Safran Defense & Space, Inc. (Safran DSI) fornendo APNT technologies per una vasta gamma di defense and aerospace applications. Questa selezione rafforza ulteriormente la posizione di Safran DSI come fornitore affidabile per gli U.S. defense and aerospace sectors”, conclude Safran.

GE AEROSPACE PROMUOVE LA FORMAZIONE AERONAUTICA IN MALESIA – GE Aerospace informa: “GE Aerospace ha annunciato un impegno di 125.000 dollari a favore dell’Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Aviation Technology (UniKL MIAT) in Selangor, Malesia, per sostenere una serie di nuove iniziative volte ad ampliare la formazione aeronautica e la forza lavoro in tutto il paese. Grazie a questo impegno, GE Aerospace finanzierà i programmi sviluppati da UniKL MIAT, con il nome di team FLYTE (Future Leaders in Youth Technical Empowerment), e dai suoi partner, tra cui lo Youth Aviation Club Malaysia (KRUM) e il Centre of Women Advancement and Leadership (CWAL). Le iniziative si concentreranno sull’ispirazione all’interesse per l’aviazione tra gli studenti delle scuole superiori, colmando le lacune di preparazione del settore attraverso competenze tecniche e promuovendo l’eccellenza degli istruttori e lo sviluppo della leadership”. “La Malesia è da tempo leader regionale nella formazione aeronautica e siamo orgogliosi di collaborare con UniKL MIAT e i suoi partner per ispirare, formare e sviluppare la prossima generazione di tecnici, ingegneri e leader aeronautici”, ha affermato Kong Hon Leong, Managing Director and Executive Plant Leader, GE Aerospace Engine Services Malaysia. “In un contesto di opportunità e sfide in continua evoluzione nel panorama aeronautico odierno, è fondamentale che neolaureati e professionisti continuino a migliorare le proprie competenze e a rimanere competitivi. Con questo finanziamento, ci impegniamo a creare una forza lavoro qualificata nel settore aeronautico, pronta a plasmare il futuro del volo”. “Questo investimento si basa sul ruolo di UniKL MIAT come premier aviation and aerospace training hub della Malesia. Da oltre 25 anni, l’istituto prepara gli studenti in Malesia con un’esperienza pratica in strutture di livello mondiale, in un contesto di forte domanda globale di talenti nell’aviation maintenance, repair and overhaul (MRO) market”, prosegue GE Aerospace. “Siamo entusiasti di collaborare con GE Aerospace per dare vita a queste iniziative”, ha dichiarato l’UniKL Deputy President (International, Industrial and Institutional Partnership) Prof. Ir. Dr. Azmi Hassan. “Rafforzando i percorsi dall’istruzione primaria alla formazione professionale e alla leadership, questo programma non solo potenzierà studenti e istruttori, ma rafforzerà anche la posizione della Malesia nell’industria aerospaziale globale”. “L’annuncio di oggi si basa sull’impegno costante di GE Aerospace e della GE Aerospace Foundation nella formazione della forza lavoro, inclusi i recenti piani per il lancio di un workforce skills training program da 30 milioni di dollari”, conclude GE Aerospace.