Primo volo per il nuovo Gulfstream G300

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il nuovo Gulfstream G300 ha effettuato il suo primo volo, dimostrando una significativa maturità del programma e avviando ufficialmente il suo rigoroso flight test program.

“Presentato il 30 settembre a Savannah come ultima aggiunta alla flotta Gulfstream, il G300 rappresenta un nuovo standard nel suo segmento ed è pronto a ridefinire la super-midsize category.

Il primo G300 è decollato dal Ben Gurion International Airport alle 8:05 ora locale e ha volato per 2 ore e 25 minuti a una velocità di Mach 0,75 e a un’altitudine di 30.000 piedi/9.144 metri”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Con la sua combinazione di sicurezza, tecnologia, performance e comfort di cabina, il G300 rappresenta una svolta per la super-midsize category”, ha dichiarato Mark Burns, president, Gulfstream. “Questo ultimo investimento, progettato per superare le aspettative dei nostri clienti in termini di large-cabin features in un mid-cabin aircraft, aggiunge un altro nuovo category leader alla nostra next-generation fleet. Con l’aggiunta del G300, Gulfstream offre davvero un aereo per ogni missione. Raggiungere il primo volo in questa fase del programma è un risultato straordinario”.

“Il G300 presenta gli interni più spaziosi nel super-midsize segment. La luce naturale proveniente dai 10 Gulfstream Panoramic Oval Windows esalta l’ampia cabina, che può ospitare fino a 10 passeggeri e comprende due living areas, una galley spazioso e ampio spazio per i bagagli. Il G300 offre inoltre la più bassa cabin altitude della sua categoria, pari a 1.463 m (4.800 piedi) a 12.497 m (41.000 piedi), oltre a 100% fresh air, standard plasma air ionization system e livelli di rumorosità estremamente bassi.

Il G300 vanta un range ai vertici della categoria alle massime velocità, con la possibilità di percorrere 6.667 chilometri (3.600 miglia nautiche) a Mach 0,80 o 5.556 km (3.000 nm) a Mach 0,84. Inoltre, l’aereo vanta un’eccellente efficienza nei consumi grazie alla combinazione tra la Gulfstream wing e gli Honeywell HTF7250G engines.

Grazie alla tecnologia di ultima generazione, il G300 Harmony Flight Deck migliora notevolmente la sicurezza grazie a sei touchscreen abbinati con Phase-of-Flight intelligence, Synthetic Vision-Primary Flight Display che riproduce piste e terreno in immagini 3D e il pluripremiato Predictive Landing Performance System di Gulfstream“, prosegue Gulfstream Aerospace.

“Prima del first flight, il G300 program ha completato oltre 2.000 ground test hours e include altri due additional test aircraft già in produzione”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)