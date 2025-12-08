Qatar Airways Group nomina Hamad Ali Al-Khater come Group Chief Executive Officer

Qatar Airways Group ha annunciato la nomina di Hamad Ali Al-Khater come Group Chief Executive Officer, con decorrenza da domenica 7 dicembre 2025. Al-Khater succede all’Engr. Badr Mohammed Al-Meer.

“Al-Khater entra a far parte di Qatar Airways Group provenendo dall’Hamad International Airport, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer. In tale ruolo, era responsabile di garantire la sicurezza e l’affidabilità delle operazioni aeroportuali, guidandone al contempo la direzione strategica, l’eccellenza operativa, l’espansione delle infrastrutture e il continuo miglioramento dell’esperienza dei passeggeri.

Prima del suo incarico all’Hamad International Airport, Al-Khater ha ricoperto ruoli di rilievo in QatarEnergy, guidando lo sviluppo del business, l’esecuzione di accordi e guidando iniziative strategiche e operative su larga scala”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Board of Directors Chairman, His Excellency Mr. Saad Sherida Al-Kaabi, ha dichiarato: “Qatar Airways Group esprime la sua gratitudine all’Engr. Badr Mohammed Al-Meer per il suo servizio. Nel dare il benvenuto a Mr. Hamad Ali Al-Khater, non vediamo l’ora di costruire sulle solide fondamenta e sull’ampio network globale di Qatar Airways, ancorati al nostro eccezionale team in Qatar e in tutto il mondo. Con questo passaggio di consegne, Qatar Airways Group riafferma il suo impegno nell’offrire esperienze di livello mondiale, affidabilità e innovazione ai viaggiatori di tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)