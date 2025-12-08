Emirates svela la magia del Natale a 40.000 piedi

Emirates informa: “Questo dicembre, Emirates diffonde la magia natalizia in ogni viaggio, invitando i passeggeri ad abbracciare il calore, la meraviglia e la fantasia del Natale dalla partenza alla destinazione. Mentre la compagnia aerea si prepara a oltre 2,3 milioni di partenze e 2,5 milioni di arrivi nei prossimi fine settimana, chi vola con Emirates può aspettarsi generosi tocchi di atmosfera natalizia, dai menu di ispirazione invernale nelle lounge globali alle preziose tradizioni servite a 40.000 piedi di altezza.

Per tutto il mese, i clienti saranno accolti con i sapori tipici della stagione, a partire dalla cioccolata calda aromatica servita in tutte le classi, dal 17 al 26 dicembre. Dal 24 al 26 dicembre, i viaggiatori in partenza da Dubai riceveranno piccole prelibatezze stagionali, tra cui tartufi al cioccolato fondente in Economy Class, biscotti di pan di zenzero fatti in casa in Premium Economy e Business Class e un delizioso Paris-Brest al lampone in First Class“.

“In First, Business e Premium Economy Class, la tavola di Natale viene reinterpretata con una prospettiva culinaria internazionale, a partire da piatti come il salmone gravadlax marinato in barbabietola e arancia, l’aringa delicatamente marinata con insalata di patate e uova di quaglia, o il salmone affumicato guarnito con maionese di granchio e uova di salmone. I piatti principali evocano un tradizionale banchetto festivo: il classico tacchino con salsa, ripieno di castagne e pancetta di tacchino, gratin di patate al tartufo, castagne caramellate e cavoletti di Bruxelles arrostiti, insieme a nuove creazioni curate dallo chef su rotte selezionate, dallo stinco di agnello in crosta di erbe aromatiche con salsa, cavolo brasato e zucca, all’anatra confit glassata in jus lié di mirtilli rossi, e alla carne di cervo scottata arricchita con burro alla salvia e salsa di more. Per dessert, vi attende una costellazione di dolci natalizi, con gli ospiti di First Class che riceveranno anche un Babbo Natale commestibile scolpito con fragole fresche e panna.

I clienti di Economy Class non vedono l’ora di scartare il loro banchetto festivo a base di tacchino arrosto con involtino di castagne e pancetta di tacchino e pastinache arrostite all’acero, seguito da una tradizionale torta di frutta all’arancia o da una mini mousse con una delle renne di Babbo Natale, pensata appositamente per i viaggiatori più giovani”, prosegue Emirates.

“Presso la A380 Onboard Lounge, l’allegria continua con prelibatezze artigianali come mince pie, stollen, panettone, macaron natalizi, profiteroles allo zenzero, ganache al cioccolato fondente, financier ai mirtilli rossi, barattoli di nocciole e mirtilli rossi, biscotti e bastoncini di zucchero. Per gli amanti del salato, un sostanzioso panino natalizio a strati con tacchino, roast beef, cheddar, salsa di mirtilli rossi e salsa di pomodoro piccante è lo spuntino perfetto per le feste. Per un ulteriore divertimento festivo, gli ospiti della A380 Onboard Lounge possono utilizzare i nuovi seasonal selfie props e scattare una foto perfetta per celebrare le festività.

Dal 15 al 31 dicembre, le lounge Emirates di First e Business Class a Dubai si trasformano in accoglienti paradisi culinari invernali, dove gli ospiti possono assaporare il tradizionale tacchino arrosto con salsa di mirtilli rossi, castagne glassate, ortaggi a radice, cavoletti di Bruxelles e patate novelle, abbinati a cocktail festivi come il Cognac Crème Panettone di Emirates. L’atmosfera natalizia si estende a un’accurata selezione di Champagne, con Moët & Chandon Ice Brut e Ice Rosé abbinati a sorbetti creati appositamente, Grand Vintage 2016, Imperial Brut, Rosé Imperial e Nectar Imperial, serviti insieme a eleganti nuovi canapé, tra cui bon bon di foie gras e crostata di zucca e miso. I classici dessert di stagione, dal tradizionale stollen e mince pie spolverati con salsa alla vaniglia alla torta di mele fatta in casa di Emirates con gelato alla cannella o sorbetto ai mirtilli rossi, completano l’esperienza. I visitatori possono anche riscaldarsi con un gingerbread latte o una cioccolata calda Galaxy preparata da Costa Coffee.

Nelle lounge Emirates di tutto il mondo, in Australia, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore, Sudafrica, Sri Lanka, Svizzera, Thailandia, Regno Unito e Stati Uniti, gli ospiti troveranno piatti natalizi senza tempo, pensati per ogni regione”, continua Emirates.

“Nell’elegante atmosfera della First Class, i festeggiamenti si estendono al mondo del vino pregiato. Per tutto il mese di dicembre, Emirates presenterà l’eccezionalmente raro Dom Pérignon Plénitude 2, 2006, un’annata nota per la sua energia luminosa e la sua raffinata profondità, con aromi di scorza di mandarino, albicocca, pepe bianco, frutto della passione e menta. Saranno inoltre serviti due vini straordinari provenienti dall’esclusiva cantina Emirates: l’illustre Montrachet Grand Cru 2013 – Bouchard & Fils, tra i vini più rari mai serviti a bordo, e Château Montrose 2005, un potente Second Cru di Saint-Estèphe.

I clienti in Business Class avranno l’opportunità di degustare una selezione selezionata di vini durante la stagione, da Chateau Larrivet Haut-Brion 2010 e Chateau Oliver 2010 a Beaune du Chateau 1er Cru Bouchard Pere et Fils 2020, Two Hands Bella’s Garden Shiraz 2021 e Boekenhoutskloof Syrah 2020.

I clienti in Premium Economy potranno degustare vini che spaziano da Tenuta Luce Lucente 2021 e Chablis Saint Martin Michel Laroche 2023 oppure potranno scegliere di intensificare l’atmosfera festiva con uno spumante eccezionale, un’esclusiva mondiale di Emirates: Chandon Vintage Brut 2018″, prosegue Emirates.

“Questo Natale, i clienti Emirates potranno rilassarsi con 39 film natalizi a bordo del pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo ice. Vi aspettano inoltre 42 programmi TV natalizi e speciali natalizi.

I viaggiatori in cerca di regali last minute troveranno ispirazione nell’EmiratesRED Winter 2025 catalogue, che offre oltre 300 prodotti di prestigiose maison. L’EmiratesRED pre-order service, disponibile sulla maggior parte dei voli, consente ai clienti di acquistare da 21 giorni a 40 ore prima della partenza e di ricevere i propri acquisti direttamente al posto a sedere in volo, con uno sconto speciale del 10% sui pre-ordini utilizzando il codice RED10.

Allegra e luminosa nei colori rosso, verde e bianco, Emirates propone anche una capsule collection natalizia disponibile presso l’Emirates Official Store, che comprende maglioni natalizi, pigiami coordinati per tutta la famiglia, calze, cappelli e comode tazze a tema.

‘You Donate, Emirates Doubles’. I clienti Emirates possono anche celebrare il vero significato del Natale e diffondere gioia con la Emirates Airline Foundation, impegnata a migliorare la vita dei bambini svantaggiati. Emirates raddoppierà la donazione di ogni cliente fino a 10.000 dollari per donazione, garantendo che la vostra generosità vada ancora oltre. I clienti Emirates possono donare in qualsiasi valuta, su qualsiasi volo, utilizzando la busta nella tasca del sedile, oppure tramite carta di credito, assegno, miglia Skywards o bonifico bancario, a bordo o da casa”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)