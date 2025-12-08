News Brevi – 08.12.2025

ENAC: CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI FIORENZA DE BERNARDI – L’Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alexander D’Orsogna, il CdA e l’Ente tutto si uniscono al sentimento di cordoglio per la scomparsa di Fiorenza de Bernardi, prima donna pilota di voli di linea in Italia”. Il ricordo del Presidente Enac Di Palma ai microfoni di Rai Radio 1: “Fiorenza de Bernardi ha rappresentato la storia non solo femminile del trasporto aereo, ma di tutto il settore”. “Un modello di ispirazione per tante ragazze desiderose di intraprendere una carriera nel mondo dell’aviazione civile, e in onore del quale l’Enac ha istituito, nel 2020, il “Premio Fiorenza de Bernardi”, conferito alle più giovani donne pilota italiane in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”, conclude l’Enac.

QANTAS SI PREPARA AD ACCOGLIERE I VIAGGIATORI NELLA NUOVA AUCKLAND INTERNATIONAL LOUNGE – Qantas informa: “Qantas si prepara ad aprire le porte della sua nuova Auckland International Lounge in tempo per l’alta stagione delle vacanze, offrendo più spazio e una maggiore capacità, mentre la compagnia aerea espande il suo trans-Tasman network. La superficie della nuova lounge è più ampia del 60% rispetto alla precedente, offrendo una capacità di oltre 370 clienti in aree dedicate per pranzare, rilassarsi e lavorare”. Cam Wallace, CEO di Qantas International, ha affermato: “I nostri clienti ci dicono che la lounge experience è una parte importante del loro viaggio, ed è per questo che stiamo investendo nel nostro award-winning lounge network in tutto il mondo. Auckland è un hub chiave che collega i nostri clienti in Tasman e in tutto il mondo, questa nuova lounge offre loro più spazio e servizi premium di cui godere in vista delle vacanze. La nuova lounge di Auckland celebra il meglio della Nuova Zelanda ed è stata progettata con cura tenendo conto delle esigenze dei nostri clienti, che si tratti di lavorare, rilassarsi con un pasto o rinfrescarsi durante il viaggio”. “Per la prima volta nel Qantas global lounge network, i Platinum One and Platinum Frequent Flyers avranno accesso a un’area ristorazione à la carte dedicata che offre un menù stagionale curato da Neil Perry, Qantas Creative Director of Food, Beverage and Service. La Qantas Auckland International Lounge aprirà ufficialmente il 17 dicembre, mentre la compagnia continua ad espandere le sue operazioni trans-Tasman nel 2026, aggiungendo nuove rotte e aumentando la capacità durante i periodi di punta, tra cui le vacanze natalizie e scolastiche di aprile”, conclude Qantas.

EMIRATES LANCIA UNO SPECIAL NBA THEMED MENU – Emirates informa: “Emirates, Official Global Airline Partner of the NBA, offrirà uno special NBA themed menu, completo di piatti e bevande, in concomitanza con le partite NBA in diretta su tutti i suoi voli per Stati Uniti e Canada, fino al 16 dicembre. Le offerte speciali a bordo dei voli Emirates celebrano l’Emirates NBA Cup, che culminerà con il Championship il 16 dicembre. I passeggeri di Premium Economy ed Economy Class saliranno a bordo per trovare una NBA-themed cabin con co-branded headrests e sottobicchieri personalizzati per le loro bevande. Il menu propone i classici piatti preferiti per le serate di partita, dalle pizze a tema e panini gourmet ai dessert più golosi come la torta al latte al caramello salato e i sandwich ai biscotti al cioccolato. I clienti di Business Class potranno assaporare versioni raffinate dei piatti tradizionali del giorno della partita, tra cui croccanti bocconcini di pollo con salsa buffalo, maccheroni al formaggio con popcorn, oltre a una selezione di stuzzichini da bistrot, mini pasticcini e mini cupcake ricoperti di dischi di cioccolato NBA. I piatti saranno accompagnati da bevande esclusive ispirate all’NBA, tra cui il cocktail Rookie Rush. I clienti che visiteranno la First Class Lounge di Dubai potranno concedersi un’esperienza unica: potranno gustare gli esclusivi Wagyu Burger NBA con foglie di rocca, marmellata di pere e pancetta, serviti con patatine fritte e insalata. L’esperienza è completata da cocktail a tema come il Pick and Roll e il mocktail Step Back Cooler. Tra i dessert, spiccano la crostata al frutto della passione, una sfera di cioccolato al latte e cocco e gli éclair al pistacchio. A bordo, ai passeggeri di First Class verrà offerta anche una vasta gamma di snack premium, tra cui bagel con manzo affumicato e fontina, panino bianco con mozzarella e maionese al pesto, cotoletta di pollo con insalata di mais dolce in un panino arrotolato di chia e un burrito vegano in una tortilla grigliata. I clienti che viaggiano nelle premium cabins sull’iconico A380 della compagnia aerea potranno socializzare presso l’Onboard Lounge e continuare i festeggiamenti con una selezione di stuzzichini da bistrot NBA. Dolci come il ciambellone al limone e all’arancia aggiungeranno il tocco finale all’esperienza di volo. In tutte le cabine, i passeggeri potranno vivere l’emozione del torneo guardando le partite in diretta su Sport 24 e Sport 24 Extra”. “Il limited-time NBA menu dimostra come Emirates unisca le persone attorno alla comune passione per lo sport. L’Emirates NBA onboard experience è disponibile sui voli verso 12 destinazioni negli Stati Uniti, tra cui New York JFK, Los Angeles, San Francisco, Boston, Houston, Chicago, Washington D.C., Seattle, Newark, Dallas, Miami e Orlando, oltre a Toronto e Montreal”, conclude Emirates.

QANTAS RIPORTA I VOLI INTERNAZIONALI SULLA GOLD COAST – Qantas informa: “Qantas ha annunciato il ritorno dei voli internazionali dalla Gold Coast, con voli diretti per Auckland già in vendita e previsti per giugno 2026. La nuova rotta segnerà il primo volo internazionale di Qantas dalla Gold Coast in quasi cinque anni, aggiungendo oltre 52.000 posti all’anno attraverso la Tasmania e incrementando il turismo in entrambe le direzioni. A partire dal 16 giugno 2026, Qantas opererà tre voli settimanali tutto l’anno dalla Gold Coast ad Auckland, collegando la capitale turistica del Queensland con la Nuova Zelanda e offrendo ai clienti una migliore connettività attraverso la Tasmania. Qantas sarà l’unica compagnia aerea a offrire la Business Class tra le due città, offrendo sia ai viaggiatori d’affari che ai turisti un’opzione premium sulla popolare rotta trans-Tasmania. Qantas ha annunciato anche il lancio di voli da Sydney ad Apia (Samoa) via Auckland, offrendo ai viaggiatori australiani ulteriori opzioni per raggiungere il Pacifico passando per Auckland. Operativo a giorni alterni rispetto ai voli diretti Brisbane-Samoa della compagnia aerea, il nuovo servizio crea collegamenti Qantas quasi giornalieri tra Australia e Samoa. In concomitanza con l’annuncio della rotta, Qantas si sta preparando ad aprire le porte della sua nuova International Lounge presso Auckland Airport il 17 dicembre. La superficie della nuova lounge è più ampia del 60% rispetto alla precedente, offrendo una capacità di oltre 370 passeggeri in aree dedicate alla ristorazione, al relax e al lavoro”. Il CEO di Qantas International, Cam Wallace, afferma: “Oggi segnamo un traguardo importante per la Gold Coast, con il ritorno dei voli internazionali Qantas dopo quasi cinque anni. C’è stata una reale richiesta di un’opzione premium per Auckland e siamo l’unica compagnia aerea a offrire la business class su questa rotta. Il nostro nuovo servizio da Auckland a Samoa, lanciato lo stesso giorno, offre ai viaggiatori di Sydney e Brisbane collegamenti Qantas quasi giornalieri con il Pacifico, rafforzando il nostro trans-Tasman and Pacific network”.

QANTAS AMPLIA L’HUB DI PERTH CON NUOVE ROTTE DIRETTE PER JOHANNESBURG E AUCKLAND – Qantas informa: “Qantas ha lanciato i servizi diretti che collegano Perth con Johannesburg e Auckland, segnando una significativa espansione del western international hub della compagnia aerea. Il volo QF65 è partito ieri pomeriggio da Perth Airport con destinazione Johannesburg, inaugurando un collegamento diretto per la compagnia aerea tra l’Australia Occidentale e il Sudafrica. La partenza arriva dopo che Perth ha accolto nella mattinata il volo QF112 da Auckland, il primo Qantas flight che collega la Nuova Zelanda con l’Australia Occidentale. Questo traguardo rafforza la crescita del Qantas international western hub, che collega tre continenti e aggiunge oltre 150.000 posti in partenza e in arrivo da Perth ogni anno, creando posti di lavoro a sostegno dell’economia locale della Western Australia e incrementando il turismo in entrata nello stato”. Il CEO di Qantas International, Cam Wallace, afferma: “Oggi segnamo un traguardo significativo per Perth: il nostro servizio diretto per Johannesburg decolla e accogliamo con favore l’arrivo del primo volo diretto da Auckland. La risposta dei clienti da quando abbiamo annunciato queste rotte a maggio è stata eccezionale. Il volo inaugurale per Johannesburg è quasi al completo e stiamo registrando un positivo andamento delle prenotazioni, quindi sappiamo che c’è una forte richiesta di voli diretti tra l’Africa occidentale e il Sudafrica, oltre che per Auckland. Queste rotte offrono più opzioni e una scelta più ampia per tutti gli australiani che vogliono collegarsi con il mondo attraverso la nostra rete in crescita, anche verso città famose come Cape Town, grazie alla nostra partnership con Airlink in Sudafrica, e verso New York via Auckland per gli abitanti dell’Australia Occidentale. Vorremmo ringraziare Perth Airport, il Department of Agriculture Fisheries and Forestry e l’Australian Border Force per aver collaborato nel rendere possibili questi nuovi voli”. Kate Holsgrove, Chief Commercial & Aviation Officer, Perth Airport, afferma: “I nuovi servizi internazionali creano posti di lavoro a livello locale, stimolano il turismo, supportano le imprese e rafforzano i nostri collegamenti con i mercati globali. Il lancio dei due nuovi servizi internazionali di Qantas dimostra una forte fiducia in Perth e nella Western Australia come destinazione di livello mondiale. Continueremo a collaborare a stretto contatto con Qantas e tutte le compagnie aeree nostre partner per accedere a più destinazioni e rafforzare la posizione di Perth come Australia’s western hub”,