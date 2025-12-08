Star Alliance è stata nominata ancora una volta ‘World’s Leading Airline Alliance’

Star Alliance è stata nuovamente riconosciuta come ‘World’s Leading Airline Alliance’ ai World Travel Awards 2025, proseguendo la sua serie di sei anni di successi.

“Il riconoscimento di quest’anno riflette il continuo impegno dell’Alleanza nel creare un’esperienza più fluida lungo tutto il percorso del cliente, dalla prenotazione all’aeroporto, fino ai collegamenti e alla fidelizzazione. Il riconoscimento è stato annunciato durante la cerimonia di gala finale, tenutasi in Bahrain”, afferma Star Alliance.

Commentando il risultato, il CEO di Star Alliance, Theo Panagiotoulias, ha dichiarato: “Siamo davvero onorati di essere stati nominati ancora una volta World’s Leading Airline Alliance, soprattutto sapendo che riflette la fiducia dei viaggiatori e dei colleghi del settore. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere il viaggio del cliente semplice e piacevole, e le nostre lounge rendono questa esperienza unica. Questo riconoscimento va ai team delle compagnie aeree associate e all’Alliance headquarters che lo rendono possibile ogni giorno, e siamo profondamente grati ai nostri clienti per il loro continuo supporto”.

“All’inizio dell’anno, la Star Alliance Los Angeles Airport Lounge è stata premiata ai World Travel Awards, aggiudicandosi il titolo di ‘North America’s Leading Airport Lounge’ per il sesto anno consecutivo. Il riconoscimento riflette la costante attenzione della lounge al comfort, al design e ai dettagli unici apprezzati dai viaggiatori.

Giunti alla loro 32a edizione, i World Travel Awards celebrano l’eccellenza nei settori dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità. I vincitori vengono selezionati in base a un sondaggio mondiale che coinvolge dirigenti qualificati del settore, insieme a acquirenti di viaggi”, prosegue Star Alliance.

Graham E. Cooke, Founder, World Travel Awards, ha dichiarato: “Congratulazioni a Star Alliance per aver vinto il premio ‘World’s Leading Airline Alliance 2025’. Questo riconoscimento riflette la sua ineguagliabile attenzione all’offerta di esperienze di viaggio impeccabili e di livello mondiale. L’impegno e la professionalità del team di Star Alliance continuano a stabilire nuovi standard di settore”.

“Oltre all’alliance-level award, quest’anno diverse compagnie aeree membri di Star Alliance hanno ottenuto anche vittorie individuali, a dimostrazione della forza collettiva e dell’eccellenza del servizio che Star Alliance offre ai viaggiatori di tutto il mondo. Le compagnie aeree associate sono state premiate in quattro categorie, tra cui ‘World’s Leading Airline to Asia’ e ‘World’s Leading Airline to Europe’“, conclude Star Alliance.

