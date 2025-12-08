Etihad Guest celebra i primi 10 Extraordinary Challenge Winners

Etihad Airways informa: “Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, ha celebrato i vincitori di The Extraordinary Challenge durante una cerimonia speciale tenutasi presso l’Etihad Guest Terrace durante il Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix, nel fine settimana. Sono stati premiati 10 ospiti, i primi a volare per completare la sfida, e sono stati annunciati i primi tre vincitori, che diventeranno Miles-milionari.

Lanciata a maggio di quest’anno, The Extraordinary Challenge ha sfidato i membri Etihad Guest a visitare 15 delle nuove destinazioni annuali annunciate dalla compagnia aerea. Dal lancio del concorso, Etihad continua la sua rapida e strategica espansione, annunciando 31 nuove rotte, tra cui Palma di Maiorca, Salalah e Cracovia, che inizieranno a operare a partire dal prossimo anno”.

“Ad oggi, quasi 50.000 membri Etihad Guest si sono iscritti per partecipare, il 20% dei quali sono nuovi iscritti al programma, a dimostrazione del forte interesse e del valore della sfida della compagnia aerea. Il 75% dei membri risiede al di fuori degli Emirati Arabi Uniti e anche 5 dei 10 finalisti provenivano da fuori degli Emirati Arabi Uniti, a dimostrazione della comunità globale che The Extraordinary Challenge ha coinvolto. Delle 15 destinazioni valide, Varsavia, la terza delle nuove rotte di Etihad quest’anno, è stata la più popolare tra i concorrenti.

L’evento ha riunito viaggiatori da tutto il mondo ad Abu Dhabi per celebrare il culmine di una gara durata un anno, premiando gli esploratori che hanno trasformato i loro sogni di viaggio in realtà. Un viaggio che ha premiato i risultati individuali e ha presentato Abu Dhabi come la vivace sede e punto d’incontro del network Etihad in espansione.

Durante il weekend più importante dell’anno ad Abu Dhabi, Etihad ha annunciato i vincitori del primo, secondo e terzo posto, che hanno ricevuto rispettivamente cinque milioni, tre milioni e un milione di miglia Etihad Guest.

Oltre ai premi principali, i primi 10 membri che hanno completato la sfida hanno ricevuto un premio di 100.000 miglia, a riconoscimento della dedizione e dello spirito della comunità che si è sviluppata grazie alla gara globale. Etihad Guest ha inoltre introdotto premi speciali di riconoscimento per il Most Creative Participant Award e l’Extraordinary Accelerator Award, che celebrano i membri che hanno superato i confini e trovato modi stimolanti per raggiungere i propri obiettivi. A ciascuno di loro sono state assegnate 50.000 miglia aggiuntive”, prosegue Etihad.

Mark Potter, Managing Director of Etihad Guest, ha dichiarato: “L’Extraordinary Challenge è stata davvero all’altezza del suo nome e lo spirito d’avventura che ciascuno dei nostri membri partecipanti ha dimostrato in tutto il mondo è una testimonianza della comunità appassionata che abbiamo creato a livello globale. Ognuno dei nostri vincitori ha dimostrato cosa significhi dare sfogo all’ambizione e siamo entusiasti di celebrare e premiare i loro successi”.

“La sfida è tutt’altro che conclusa: quasi 50.000 membri sono ancora in lizza per raggiungere gli Extraordinary Milestones e il concorso è ancora aperto a nuove iscrizioni per la possibilità di guadagnare fino a 125.000 miglia”. Ha aggiunto: “Ci sono ancora miglia da guadagnare e traguardi da raggiungere per chiunque sia pronto a intraprendere il proprio viaggio straordinario. La sfida continua a unire una comunità globale di viaggiatori attraverso Abu Dhabi”.

“Il concorso rimane aperto fino al 25 maggio 2026, con oltre 11 milioni di miglia Etihad Guest ancora disponibili per essere vinte. I partecipanti possono monitorare i propri progressi nel loro percorso individuale per raggiungere gli Extraordinary Milestones tramite la live race dashboard e il digital passport di Etihad Guest, che timbra ogni nuova destinazione e mostra la loro posizione rispetto agli altri membri. Sia i nuovi che gli attuali membri Etihad Guest possono iscriversi alla sfida su etihad.com/extraordinary per competere, monitorare i progressi e vincere premi fino al 25 maggio 2025. I membri sono incoraggiati a condividere le loro avventure utilizzando l’hashtag #EYextraordinarymiles mentre proseguono la loro corsa verso il traguardo”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)