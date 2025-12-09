American Airlines amplia la sua offerta con voli aggiuntivi e accesso esclusivo ai biglietti per tutte le partite della FIFA World Cup 26™

American Airlines informa: “American Airlines offre ai propri clienti l’assist perfetto in vista della FIFA World Cup 26™. La compagnia aerea rende più facile che mai raggiungere ogni partita con opzioni di volo aggiuntive, maggiori opportunità di riscattare miglia AAdvantage® per i biglietti e vantaggi esclusivi che i membri AAdvantage® possono ottenere solo tramite American. Inoltre, per celebrare la sponsorizzazione della compagnia aerea come Official North American Airline Supplier of FIFA World Cup 26™, American installerà aircraft decal sulla sua flotta domestica e lancerà una campagna di marketing creativa in vista del FIFA World Cup 26™ Final Draw a Washington, D.C. il 5 dicembre.

Non appena i tifosi sapranno dove e quando le loro squadre preferite scenderanno in campo, American metterà in vendita voli aggiuntivi per accompagnarli a ogni partita. La compagnia aerea sta aumentando le frequenze e utilizzando aerei più grandi tra le 16 città ospitanti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, rendendo più facile per i tifosi seguire le proprie squadre dalla fase a gironi alla finale”.

“American è pronta per la FIFA World Cup 26™, aggiungendo 27.000 posti extra su 12 rotte quest’estate”, ha dichiarato Brian Znotins, American Senior Vice President of Network Planning. “Con più voli verso tutte le città ospitanti, ci assicuriamo che i tifosi non perdano l’occasione di partecipare a questo momento irripetibile in tutto il Nord America”.

Boston (BOS) – Dallas Fort Worth (DFW) 18 giugno – 11 luglio: più voli e aeromobili con capacità superiore.

Atlanta (ATL) – Miami (MIA) 16 giugno – 17 luglio: più voli e aeromobili con capacità superiore.

Philadelphia (PHL) – Toronto (YYZ) 15 giugno – 30 giugno: aeromobili con capacità superiore.

Kansas City (MCI) – PHL 15 giugno – 22 giugno: aeromobili con capacità superiore.

Los Angeles (LAX) – Seattle (SEA) 13 giugno – 8 luglio: aeromobili con capacità di superiore.

ATL – New York LaGuardia (LGA) 16 luglio – 17 luglio: più voli e aeromobili con capacità superiore.

LAX – Vancouver (YVR) 16 giugno – 26 giugno: più voli.

DFW – San Jose, California (SJC) 17 giugno – 27 giugno: più voli.

ATL – PHL 20 – 21 giugno: più voli e aeromobili con capacità superiore.

LGA – MCI 21 – 22 giugno: nuovi voli diretti.

MIA – YYZ 28 – 29 giugno: aeromobili con capacità superiore.

ATL – MCI 8 – 13 luglio: nuovi voli diretti.

I voli sono ora disponibili per l’acquisto su aa.com/en-us/fwc26 o tramite l’app mobile di American.

“Mentre milioni di tifosi si preparano per il più grande evento sportivo del mondo, American offre agli AAdvantage® members un altro modo esclusivo per partecipare all’azione riscattando le miglia AAdvantage® per i FIFA World Cup 26™ match tickets. Gli AAdvantage® members avranno accesso anticipato per riscattare le miglia per tutti i biglietti delle partite tramite American, in base al loro status level.

17 dicembre – Membri AAdvantage Executive Platinum® e ConciergeKey®.

18 dicembre – Membri AAdvantage Gold®, AAdvantage Platinum® e AAdvantage Platinum Pro®.

19 dicembre – Tutti i membri AAdvantage®.

Per rimanere sempre aggiornati, i membri sono invitati a scaricare l’app American Airlines e ad abilitare le notifiche push per gli avvisi di accesso ai biglietti a partire dal 17 dicembre, in base allo status level. I membri possono guadagnare miglia e punti fedeltà volando o interagendo con i partner della compagnia aerea, avvicinandosi così allo status per l’accesso esclusivo ai FIFA World Cup 26™ match tickets”, prosegue American.

“Dopo il successo del primo round di ticket redemptions, siamo entusiasti di offrire ai membri AAdvantage® ancora più possibilità di partecipare all’azione”, ha dichiarato Scott Long, Senior Vice President of AAdvantage®, American. “Dalla partita di apertura alla finale, ci impegniamo a offrire esperienze esclusive ai nostri membri più fedeli e a rendere più facile per loro seguire le loro squadre durante tutta la FIFA World Cup 26™”.

“American si impegna al massimo per premiare gli appassionati di sport con opportunità di vivere le loro squadre preferite. Per premiare il loro amore per i viaggi e lo sport, American offre ai membri AAdvantage® la possibilità di partecipare a concorsi a premi giornalieri durante tutto l’anno, con la possibilità di vincere premi che avvicinano i tifosi all’azione.

A partire dal 6 dicembre, i tifosi potranno visitare fwc26perks.com per avere la possibilità di vincere diversi AAdvantage® Perks”, continua American.

“In qualità di Official North American Airline Supplier of FIFA World Cup 26™, American sta portando la sua sponsorizzazione a nuovi livelli. A partire da questo mese, ogni aereo della flotta di American Airlines, per un totale di oltre 1.550 velivoli, esporrà con orgoglio una custom FIFA World Cup 26™ decal, in collaborazione con Qatar Airways, a testimonianza dell’impegno della compagnia aerea nel mettere in contatto tifosi, squadre e l’evento sportivo più celebrato al mondo. Le decals saranno applicate su tutta la flotta domestica entro la fine di dicembre, consentendo ai viaggiatori di condividere l’entusiasmo per il conto alla rovescia che precede il calcio d’inizio.

Questo mese i fan inizieranno a vedere i nuovi contenuti creativi di American che celebrano l’imminente FIFA World Cup 26™ su piattaforme televisive, digitali e social. Oltre alla campagna digitale ‘Now Boarding: Super Fans’, American lancerà uno spot di 30 secondi, ‘Fandom Takes Flight’“, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines)