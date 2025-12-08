IATA presenta il 2026 Events Calendar

L’International Air Transport Association (IATA) ha presentato il suo 2026 event calendar, riunendo leader del settore e governativi per concentrarsi sulle sfide più urgenti del settore del trasporto aereo.

“In modo unico, IATA, attraverso i suoi eventi globali, riunisce le voci più influenti del settore per affrontare le maggiori sfide e opportunità del trasporto aereo. Che si tratti di compiere il passo successivo nella digitalizzazione delle operazioni cargo, di sviluppare un approccio comune per l’adozione di soluzioni di pagamento più economiche o di rispondere alla necessità di sbloccare la Sustainable Aviation Fuel (SAF) production, i nostri eventi garantiscono la presenza dei giusti decisori per guidare l’azione”, ha affermato Frederic Leger, Senior Vice President, IATA Products & Services.

“Nel 2025, gli eventi IATA hanno attirato oltre 11.000 delegati del settore e governativi in 16 eventi. Il prossimo anno, IATA amplierà ulteriormente il suo programma di eventi a 18, introducendo due nuovi eventi nel 2026″, prosegue IATA.

I nuovi eventi includono:

IATA World Maintenance & Engineering Symposium (23-25 June, Madrid, Spain): le sfide della supply chain nel settore aerospaziale stanno ritardando la produzione di nuovi aeromobili e componenti, un rallentamento che dovrebbe costare al settore 11 miliardi di dollari nel 2025. Questo evento metterà in luce queste problematiche e le potenziali soluzioni.

Wings of Change Middle East & North Africa (8-9 September, Manama, Bahrain): la regione rimane uno dei mercati in più rapida crescita a livello globale. Con la rapida crescita, le aspettative dei passeggeri in continua evoluzione e la crescente pressione per la decarbonizzazione, questo evento riunirà leader di compagnie aeree e governi da tutta la regione.

Altri eventi chiave includono:

World Cargo Symposium (10-12 March, Lima, Peru): si tratta di una delle più grandi conferenze IATA, con oltre 1.900 partecipanti. Il simposio si concentrerà su digitalization, sustainability and safety/security come temi chiave per la global air cargo industry, in un momento di adattamento ai cambiamenti geopolitici in atto.

World Data Symposium (8-9 April, Singapore): giunto alla sua seconda edizione, questo evento è stato lanciato in risposta alla crescente dipendenza del trasporto aereo da dati e tecnologia. Saranno inoltre all’ordine del giorno tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico, l’automazione dei processi e la robotica nell’aviazione, nonché argomenti relativi alla sicurezza informatica, alle politiche e alla collaborazione globale.

World Safety and Operations Conference (6-8 October, Istanbul, Türkiye): di ritorno in Europa nel 2026, l’evento si concentrerà su ulteriori miglioramenti della safety in un contesto di rischi emergenti come la proliferazione di batterie al litio trasportate dai viaggiatori e le interferenze GNSS in prossimità di zone di conflitto.

World Sustainability Symposium (October, Brussels, Belgium): questo evento riunirà leader del settore aeronautico, energetico, finanziario e politico per promuovere l’impegno del settore a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. Tra i temi principali figurano il finanziamento della transizione energetica, la produzione di SAF e l’elaborazione di sviluppi politici.

World Passenger Symposium (Q4 2026, TBC): i dibattiti si concentreranno su come l’identità digitale stia rimodellando l’airline customer service e le business operations.

World Financial Symposium (Q4 2026, TBC): l’aviazione è sull’orlo di una profonda trasformazione finanziaria, con nuovi retail models e disruptive payment technologies. Questo evento offre l’opportunità di valutare questi cambiamenti e di imparare dagli innovatori all’avanguardia.

(Ufficio Stampa IATA)