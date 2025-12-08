L’A380 di Etihad Airways ha aperto il Formula 1™ Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix

Etihad informa: “Etihad Airways ha entusiasmato migliaia di spettatori e appassionati di corse in tutto il mondo con il decollo del superjumbo A380 per celebrare l’inizio dell’ultima gara della Formula 1™ racing season.

Con il Formula 1™ Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix che ha attirato milioni di spettatori in tutto il mondo, tutti gli occhi erano puntati sul cielo con l’A380 low-level fly-past, accompagnato dall’Al Fursan Aerobatic Team. I jet acrobatici hanno colorato l’aria di rosso, verde e nero, celebrando i colori della bandiera degli Emirati Arabi Uniti“.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “L’Abu Dhabi Grand Prix è uno dei momenti più emozionanti ad Abu Dhabi, che attrae migliaia di visitatori internazionali da tutto il mondo. Il sorvolo del circuito di Yas Marina è una tradizione che Etihad ha inaugurato con la prima gara ad Abu Dhabi nel 2009, e siamo onorati di vedere la livrea Etihad sorvolare questo spettacolare circuito, accompagnata dai talentuosi Al Fursan jets”.

“L’A380 era operato da Etihad senior pilots, il Captain Adel Al Zubaidi, il Captain Azizan Bin Othman, il Captain Harris Kynigos e il Captain Abdulla Alafeefi, che si sono addestrati rigorosamente per eseguire il low-level fly past.

L’Abu Dhabi Grand Prix si svolge ogni anno a Yas Island, che si è affermata come una delle principali destinazioni mondiali per l’intrattenimento e il tempo libero. Parchi a tema, negozi di lusso, Yas Bay Waterfront, Etihad Arena, Etihad Park e un ricco calendario di eventi garantiscono all’isola una posizione ideale per attrarre un numero crescente di visitatori ogni anno”, conclude Etihad.

(Ufficio Sampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)